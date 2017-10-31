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«Бункер S» Эфир передачи от 31 октября 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 31 октября 2017г 
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Уже завтра: Китай обвиняет NASA в сокрытии информации о скором падении метеорита

Уже завтра: Китай обвиняет NASA в сокрытии информации о скором падении метеорита

Ученые из Китайской Народной Республики упрекнули представителей американского космического агентства в том, что они целенаправленно засекречивают информацию о потенциально опасном космическом теле G2‐939, которое с большой долей вероятности может войти в земную атмосферу завтра, 31 октября. Информацию на этот счет 

30 октября 2017, 03:07
Роскосмос планирует разработать орбитальную АЭС

Роскосмос планирует разработать орбитальную АЭС

Сегодня, 30 октября, появилась информация, согласно которой  российское космическое агентство «Роскосмос» рассматривает вариант появления орбитальной АЭС. Об этом рассказывают отечественные СМИ со ссылкой на «Известия».
Как сообщается, конструкторское бюро «Арсенал» уже получило техзадание, связанное с созданием орбитальной АЭС. Специалисты должны 

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Скончался один из самых ярких и уважаемых ученых–правоведов современной России Семен Абрамович Шейфер

Скончался один из самых ярких и уважаемых ученых–правоведов современной России Семен Абрамович Шейфер

24 октября 2017 года на 93-м году ушёл из жизни старейший профессор Самарского университета, известный не только в России, но и  за рубежом, специалист в области уголовно-процессуального права, заслуженный юрист РФ, доктор юридических наук, профессор Семен Абрамович Шейфер.
25 октября 2017, 05:10
На лунной орбите появится надувная жилая станция

На лунной орбите появится надувная жилая станция

На орбите Луны появится уникальная конструкция, в которой смогут разместиться сразу 6 исследователей космоса. Особенностью изобретения является способность изменять размеры в несколько раз. К ночному светилу жилой модуль отправится на космическом аппарате Vulcan 562.
Эту информацию распространили зарубежные агентства со 

19 октября 2017, 12:15
Самарский университет попал в Топ-100 по версии University Rankings

Самарский университет попал в Топ-100 по версии University Rankings

Впервые в 100 лучших вузов развивающихся стран Европы и Центральной Азии по версии международного рейтинга University Rankings включен Самарский национальный исследовательский университет имени Королёва. Он занимает 99-ю строчку. В исследовании проанализированы показатели 300 университетов из двух десятков стран мира - 

17 октября 2017, 08:04
Уфолог нашел следы инопланетного корабля на Фобосе

Уфолог нашел следы инопланетного корабля на Фобосе

Уфолог Скотт Уоринг, работающий на Тайване, заявил, что обнаружил летательный аппарат, принадлежащий представителям внеземной цивилизации. По словам исследователя, НЛО находится на спутнике Марса – Фобосе.
Как пояснил Уоринг, он рассмотрел таинственный объект на довольно старом снимке. В соцсетях Уоринг уфолог 

16 октября 2017, 12:29
Самарский университет может выйти из числа участников госпрограммы

Самарский университет может выйти из числа участников госпрограммы "5-100" по поддержке ведущих вузов

Предложение сократить число учебных заведений, входящих в нее, озвучила министр образования России Ольга Васильева.  По мнению руководителя Минобрнауки России, 30 млрд. рублей, выделенных на программу до 2020 года, следует потратить на шестерку наиболее успешных вузов.  В их числе -  Высшая 

5 октября 2017, 09:18
Самарские студенты зарядились умом от Нобелевского лауреата

Самарские студенты зарядились умом от Нобелевского лауреата

Блогер Сергей Заика рассказал, что на днях в Самарском университете традиционную "летнюю" лекцию прочитал почетный доктор и член наблюдательного совета вуза, нобелевский лауреат Жорес Алферов. "В прошлом году он рассказывал об эффективной генерации и преобразовании света, а в этом 
28 июля 2017, 06:59
ООН признала Российскую Федерацию эпицентром мировой эпидемии ВИЧ

ООН признала Российскую Федерацию эпицентром мировой эпидемии ВИЧ

Организация объединённых наций назвала Российскую Федерацию эпицентром мировой эпидемии ВИЧ. После подведения прошлогодних итогов утверждается, что в нашей стране больше всего ВИЧ-инфицированных.
По темпам прироста очередных случаев Россия опережает большинство государств. Согласно данным экспертов, эпидемия ВИЧ на данный момент распространяется 

15 июля 2016, 05:15
Самарский ректор пригласил ООН в Самару

Самарский ректор пригласил ООН в Самару

Ректор СГАУ Евгений Шахматов выступил на сессии научно-технического подкомитета управления ООН по вопросам космического пространства. Мероприятие прошло в столице Австрии - городе Вена.

Руководитель самарского вуза предлагает расширять сотрудничество с развивающимися странами по научно-образовательным проектам в области передовых космических 
25 февраля 2016, 11:38
ООН: с начала боевых действий на Украине погибли 8050 человек

ООН: с начала боевых действий на Украине погибли 8050 человек

Реальные цифры могут быть значительно выше. Военные столкновения на востоке страны начались в середине апреля 2014 года. Среди погибших числятся как солдаты вооруженных сил Украины, так и ополченцы и мирное население. Данные, которые приводят эксперты ООН, по мнению ряда аналитиков, 
29 сентября 2015, 03:02
ООН назвала страны, которым перенаселение грозит в ближайшие годы

ООН назвала страны, которым перенаселение грозит в ближайшие годы

Первая в списке - Индия. В этой стране население растет усиленными темпами уже не первый год. На настоящий момент в Индии проживает 1,4 млрд человек, к 30-м годам эта цифра может вырасти до 1,5 млрд.

На втором месте - 
31 июля 2015, 05:27
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