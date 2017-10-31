В понедельник на базе Самарского исследовательского университета имени Королёва собрались представители национальных космических агентств, научных центров и университетов 42 стран Европы, Азии, Африки, а также Северной и Южной Америки. В течение трех дней они будут делиться своим опытом. За всю новейшую российскую историю это второй случай проведения форума такого рода в нашей стране. Тема практикума: "Формирование человеческого потенциала в области космических наук и технологий для устойчивого социально-экономического развития".
Симонетта Ди Пиппо, директор Управления по вопросам космического пространства ООН:
- Мы все понимаем, что космическая индустрия - одна из ведущих в области инноваций, и поэтому инновации - один из приоритетов. И когда мы осваиваем, к примеру, Солнечную систему, мы ставим такие амбициозные цели, которые нам позволят выполнить только самые новейшие технологии.
Значение практикума ООН переоценить сложно. Уникальное мероприятие подчеркивает статус нашего региона как космической столицы России. Высокотехнологичные предприятия - гордость не только Самарской области, но и страны в целом.
Дмитрий Азаров, врио губернатора Самарской области:
- О нашем регионе узнает еще больше людей в разных странах, а значит, у нас больше шансов привлекать сюда специалистов, привлекать сюда студентов для обучения.
Сейчас при участии Организации Объединенных Наций активно разрабатывается международная космическая программа, рассчитанная до 2030 года. Россия - ключевой игрок. Сейчас почти весь мир летает в космос на наших ракетах. На 2022 год намечен старт нового пилотируемого корабля «Федерация» с отечественным носителем «Союз-5». Без профессиональных кадров, которые готовятся в самарских вузах и работают на местных предприятиях, это было бы невозможно.
Евгений Шахматов, ректор Самарского университета:
- Развивать человеческий капитал, мировой человеческий капитал в интересах сохранения нашей небольшой по космическим меркам планеты Земля, сохранить и людей, и жизнь, и комфортные условия - для этого мы должны вместе работать.
Это международное событие предваряет четвертую конференцию ООН по освоению и мирному использованию космического пространства UNISPACE+50. Она пройдет летом 2018 года в Вене.
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