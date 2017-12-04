В Жигулевском заповеднике ученые начали подсчет летучих мышей. Мероприятие проводит совместная экспедиция из сотрудников научного отдела нацпарка и зоологов Пензенского госуниверситета. В течение двух недель ученые собираются пересчитать всех находящихся в зимней спячке зверьков. С 1995 года они ежегодно отслеживают состояние и изменение численности мышей, зимующих в ширяевских штольнях, образовавшихся около 60 лет назад в местах промдобычи известняка. Сейчас это заброшенные подземные горные выработки общей протяженностью 36 километров. На сегодняшний день там находится одна из крупнейших зимовок рукокрылых в России, насчитывающая более 30 тысяч особей восьми видов.
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Ученые назвали главную пользу завтрака
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4 декабря 2017, 04:13
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Германские ученые предложили идею крыш, самостоятельно закрывающихся во время дождя
Коллектив германских исследователей поделился идеей конструкций, автоматически закрывающихся во время ливня, не прибегая к каким-либо источникам энергии. Схему специалисты позаимствовали у шишек.
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4 декабря 2017, 12:07
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Уже через 5-7 млрд лет наша планета в ее современном виде может прекратить свое существование. Об этом рассказали американские ученые, руководимые известным специалистом Эндрю Ванденбургом.
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4 декабря 2017, 10:01
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Корейские ученые узнали, чем чревата телефонная зависимость
Специалисты из Южной Кореи после серии продолжительных исследований пришли к умозаключению, что так называемая телефонная зависимость, которая появляется в результате чрезмерного увлечения мобильными устройствами, негативно действует на человеческий мозг. Ее закономерным следствием, поясняют ученые, является изменение химического баланса.
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1 декабря 2017, 05:01
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Заповедник под Самарой вошел в топ-10 самых популярных в России
Жигулевский биосферный заповедник вошел в топ-10 наиболее посещаемых в России. Рейтинг подготовлен аналитическим агентством «ТурСтат», по версии которого экотуристы больше всего стремятся в красноярский национальный парк Столбы, Тебердинский и Кавказский заповедники. В 2016 году природные нацпарки посетили более девяти …
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28 октября 2016, 01:05
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В Жигулевском заповеднике открыли неизвестные науке виды грибов
В Жигулевском заповеднике открыли неизвестные науке виды грибов. Это радуломицес древоносный на валеже, камарофиллопсис бело-хлопьевидный и пахикитоспора Вассера на сухой черемухе. Интересные материалы получены по результатам микологической экспедиции Ботанического института Санкт-Петербурга.
По словам ученых, Жигули – это целая страна, …
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14 октября 2016, 04:39
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Борис Михайлович заселился в «Город барсуков», есть фото
Вчера, 7 октября, в вольер «Город барсуков» Жигулевского заповедника прибыло пополнение. Как сообщает пресс-служба нацпарка, его новым постояльцем стал самец по кличке Борис Михайлович.
История появления у барсука такого имени неизвестна. Зато известно, что вырос Борис Михайлович в …
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8 октября 2016, 05:19
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В Самарской области обнаружили новый вид цапли, есть фото
В Самарской области обнаружен новый вид цапли для нашего региона - рыжая цапля. Об этом сообщает Жигулевский государственный природный биосферный заповедник имени Спрыгина.
Фото находки сделала Поликаркина Елена – участница конкурса "Большой год 2015", который проводит заповедник. Отмечается, что …
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5 декабря 2015, 01:46