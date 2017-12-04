Специалисты установили, что люди, которые завтракают по утрам, реже имеют проблемы с сердечно-сосудистой системой и меньше подвержены диабету. В процессе недавних исследований ученые наблюдали за 49 добровольцами, часть из которых принимали пищу не позднее двух часов после подъема, а другие …