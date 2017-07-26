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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 25 июля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 26 июля 2017г 
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Материалы по теме:

Секреты великих ученых: в Самаре состоится лекция Нобелевского лауреата

Секреты великих ученых: в Самаре состоится лекция Нобелевского лауреата

В среду, 26 июля, Самару посетит известный ученый – физик, Нобелевский лауреат Жорес Алфёров. В Самарском университете он проведет открытую лекцию по теме «Альберт Эйнштейн, социализм и современный мир».

Встреча с ученым состоится вузовском корпусе №3 по адресу: Московское шоссе, 34. 

21 июля 2017, 12:02
Самые сильные и быстрые: лучшие самарские спортсмены отобраны на Сурдлимпийские игры

Самые сильные и быстрые: лучшие самарские спортсмены отобраны на Сурдлимпийские игры

15 спортсменов с нарушениями слуха отправятся защищать честь России в Турцию 18 июля.
18 июля 2017, 09:49
Самарские чиновники борются с зависимостью от кредитов

Самарские чиновники борются с зависимостью от кредитов

Работа муниципальных предприятий Самары стала главной темой обсуждения на рабочей встрече губернатора Самарской области Николая Меркушкина с главой региональной столицы Олегом Фурсовым. За последние полгода муниципальный сектор экономики снизил степень зависимости от кредитов в коммерческих банках. Например, МП «Благоустройство» практически 
14 июля 2017, 10:47
Самарские ученые нашли способ управлять человеческим мозгом

Самарские ученые нашли способ управлять человеческим мозгом

Ученые Самарского университета разрабатывают методы «настройки» биочасов человека. Так называемые «циркадианные часы» - это компактное скопление нейронов головного мозга, расположенных в ядре гипоталамуса. Когда человек оказывается в ситуации, в результате которой он не может получать внешние сигналы о смене времени 

13 июля 2017, 11:36
Областные чиновники штурмуют общежитие Самарского университета

Областные чиновники штурмуют общежитие Самарского университета

Правительство Самарской области проиграло очередное судебное разбирательство с национальным исследовательским университетом имени Королева. Как уже рассказывала «ТЕРРА», арбитражный суд региона рассматривает несколько исков, в которых губернские власти требуют признать право собственности на часть имущества вуза. Аргументируется это тем, что строительство 

5 июля 2017, 04:26
Самара превращается в город ученых

Самара превращается в город ученых

Работы по созданию «Гагарин-центра» в районе стадиона ЧМ-2018 начнутся уже в этом году.

В Самарском национально-исследовательском университете прошел форум, посвященный современным технологиям производства материалов для авиакосмической техники. Обсудить инновационные подходы и разработки в Самару приехали представители научных центров, вузов и предприятий 

5 июля 2017, 02:59
Дорожные деньги: Самарская область претендует на дополнительные трансферты

Дорожные деньги: Самарская область претендует на дополнительные трансферты

Поддержкой в строительстве школ глава региона Николай Меркушкин заручился в ходе рабочей встречи с руководителем бюджетного комитета Государственной думы Андрея Макарова, в которой принял участие его заместитель, депутат от Самарской области Леонид Симановский. По итогам перераспределения средств федерального бюджета губерния 

27 июня 2017, 04:26
Международные эксперты признали самарский вуз одним из лучших в России

Международные эксперты признали самарский вуз одним из лучших в России

Самарский национальный исследовательский университет имени Королева вошел в рейтинг вузов, составленный британским журналом Times Higher Education. Всего в списке 400 учебных заведений, в него попали 24 российских университета, и лишь один из них - МГУ - вошел в первую сотню, 

21 июня 2017, 07:00
Платежная карта заменит российским студентам зачетку

Платежная карта заменит российским студентам зачетку

Функционал платежной карты «МИР» будет расширен. Как сообщают российские издания, с 2018 года она, в том числе, станет студенческой электронной зачетной книжкой.
По словам экспертов, таким способом авторы инициативы собираются поднять авторитет отечественной платежной системы в глазах молодых людей. Кроме 

8 июня 2017, 12:26
В Самарской области осудили банду студентов – автовзломщиков

В Самарской области осудили банду студентов – автовзломщиков

В городе Октябрьске Самарской области раскрыты серийные кражи из автомобилей. Подозреваемые – двое студентов местного техникума, им по 19 лет. По версии силовиков, ночами молодые люди совершали кражи и тратили все полученные преступным путем деньги на ремонт собственной «восьмерки». А 

30 мая 2017, 10:55
Будущие самарские медики получали зачеты за деньги

Будущие самарские медики получали зачеты за деньги

В суд Ленинского района Самары передали дело Людмилы Уксусовой - доцента кафедры общей и клинической патологии Самарского государственного медицинского университета. Согласно материалам дела, в январе этого года студент дал ей 15 тысяч рублей. Взамен учительница допустила его к экзамену, несмотря 

10 мая 2017, 08:42
Студенты погорели: в общежитии Самарского университета произошел пожар

Студенты погорели: в общежитии Самарского университета произошел пожар

В ночь со 2 на 3 мая в общежитии Самарского университета на Московском шоссе произошел пожар. Из здания эвакуировали 140 человек. Очаг находился в квартире на восьмом этаже, передает 63.ru.

По данным МЧС, сообщение о пожаре поступило диспетчеру 2 
3 мая 2017, 09:55
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