Вопросы развития высшей школы в регионе обсудил сегодня губернатор Самарской области Николай Меркушкин с лауреатом Нобелевской премии по физике Жоресом Алферовым. Напомним, высокую награду тот получил в 2000 году за разработку полупроводниковых гетероструктур и создание быстрых опто- и микроэлектронных компонентов. На встрече говорили о перспективах академической науки губернии. Также Жорес Алферов рассказал главе региона о том, как прошла его встреча со студентами Самарского университета.
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