Символ опорного вуза выбирали в несколько этапов - сначала проводили опрос в соцсетях, собирали мнения студентов и преподавателей. Главная задача нового бренда - отражать индивидуальность вуза, в основе которой передовые разработки и реальное производство. Так, на базе Центра литейных технологий политеха успешно развивается работа по восстановлению уникальных архитектурных сооружений.
С восстановления вот этих вот букв, уничтоженных несколько лет назад вандалами, на монументе Дмитрию Федоровичу Устинову на площади Славы и началась большая работа Литейного цеха Самарского технического университета по восстановлению памятников архитектуры. Сейчас производство практически поставлено на поток.
Начинается все с цифровой 3д-модели, ее отправляют на 3д-принтер.
Антон Баринов, ведущий инженер кафедры литейной и высокоэффективной технологии СамГТУ:
- Мы создаем макеты пластиковые, затрачивается по времени меньше суток на печать одного изделия, он сразу передается в литейный цех, где буквально уже через день мы получаем готовое изделие.
Затем модель становится формой из специально обработанного плавленого кварца.
Виктор Дьячков, доцент кафедры литейной и высокоэффективной технологии СамГТУ:
- Мы форму охлаждаем - у нас технология заливки именно в холодную форму, мы ставим в опорный наполнитель, смотрим по конструкции и затем заливаем уже жидким металлом. Она выдерживает заливку сталями нержавеющими в том числе до температуры порядка 1620 градусов.
Уже через полчаса раскаленный металл обретет заданную форму. В Литейном центре политеха этой работой занимаются студенты и инженеры уже около 5 лет.
Константин Никитин, декан факультета машиностроения, металлургии и транспорта СамГТУ:
- Процесс литья немножко таинственный, мы всегда, когда заливаем, надеемся, что все получается, но не всегда все получается, потому что металл живет своей жизнью.
Здесь занимаются восстановлением элементов декора и фурнитуры памятников архитектуры. Например, вот такие ручки, как на Дворце пионеров, в литейном центре уже выпустили партией в 40 экземпляров. Работа и технологическая, и творческая.
Владимир Никитин, директор центра Литейных технологий СамГТУ, д.т.н.:
- У нас в штате художник есть, настоящий художник. И вот это сочетание - художник, мастер своего дела, специалист по 3-4 технологиям, позволяет делать то, что никто не делает в России.
Самый важный проект центра на ближайшее время - создание деталей для памятника легендарному штурмовику Ил-2, часть из них была утеряна, весь производственный процесс приходится начинать буквально с нуля.