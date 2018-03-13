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У Дмитрия Азарова появится новый пресс-секретарь
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13 марта 2018, 02:39
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Вице-премьер Дмитрий Рогозин посетит Самару
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13 марта 2018, 01:32
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Новый медицинский лучевой центр открыт в Куйбышевском районе Самары
В Куйбышевском районе на базе Самарской городской больницы №10 открылся новый современный диагностический медицинский лучевой центр. Сюда за помощью смогут обращаться жители Волжского района, Чапаевска и Новокуйбышевска, которым теперь не нужно стоять в пробках на въезде в город.
Современный диагностический центр …
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13 марта 2018, 10:15
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Екатерина Балькина стала учителем года Самарской области
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13 марта 2018, 08:23
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Азаров выбрал нового главу департамента по делам молодежи Самарской области
В Самарской области временно исполняющим обязанности руководителя регионального департамента по делам молодежи стал Сергей Бурцев (на фото). Ранее он возглавлял «Самарский Дом молодежи». Постановление о назначении Бурцева на новую должность 12 марта подписал врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров.
«Сергей Бурцев …
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12 марта 2018, 02:04
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Самара. Учитель года-2017
В театре оперы и балета назвали имя лучшего учителя года в Самарской области. Этот титул получил преподаватель математики и информатики городской Школы №132 Владимир Пономаренко. Теперь ему предстоит представлять 63 регион на всероссийском этапе соревнований. Лучшего учителя области поздравил губернатор …
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27 апреля 2017, 10:30
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В Самаре определили пятерку лучших учителей России этого года
63-й регион получил право проводить престижный конкурс после того, как победу в нём одержал преподаватель самарской гимназии №1 Сергей Кочережко. Беспрецедентный масштаб. Еще никогда за 27 лет проведения федерального конкурса учителя года не выбирали из педагогов, представляющих все без исключения …
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3 октября 2016, 05:47
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В Самаре продолжается финал всероссийского конкурса "Учитель года"
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29 сентября 2016, 06:09