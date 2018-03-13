У Дмитрия Азарова появится новый пресс-секретарь Новым пресс-секретарем главы Самарской области Дмитрия Азарова с наибольшей долей вероятности станет Наталья Родимова. Сейчас она работает его советником по части СМИ. Но уже на этой неделе может написать заявление о приеме ее на новую должность. Напомним, до последнего момента обязанности …