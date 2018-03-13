2
48
44
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 6 марта 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 12 марта 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
1 + 0 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

У Дмитрия Азарова появится новый пресс-секретарь

У Дмитрия Азарова появится новый пресс-секретарь

Новым пресс-секретарем главы Самарской области Дмитрия Азарова с наибольшей долей вероятности станет Наталья Родимова. Сейчас она работает его советником по части СМИ. Но уже на этой неделе может написать заявление о приеме ее на новую должность.

Напомним, до последнего момента обязанности 

13 марта 2018, 02:39
Вице-премьер Дмитрий Рогозин посетит Самару

Вице-премьер Дмитрий Рогозин посетит Самару

Самару в среду, 14 марта, посетит вице-премьер Дмитрий Рогозин. Об этом врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров сообщил во вторник, 13 марта, на заседании Самарской губернской думы. Глава региона выступил перед депутатами с докладом о поручениях, которые президент России Владимир 
13 марта 2018, 01:32
Новый медицинский лучевой центр открыт в Куйбышевском районе Самары

Новый медицинский лучевой центр открыт в Куйбышевском районе Самары

В Куйбышевском районе на базе Самарской городской больницы №10 открылся новый современный диагностический медицинский лучевой центр. Сюда за помощью смогут обращаться жители Волжского района, Чапаевска и Новокуйбышевска, которым теперь не нужно стоять в пробках на въезде в город.

Современный диагностический центр 

13 марта 2018, 10:15
Екатерина Балькина стала учителем года Самарской области

Екатерина Балькина стала учителем года Самарской области

12 марта в филармонии было озвучено имя победителя конкурса «Учитель года Самарской области — 2018». За это звание боролись 800 педагогов из всех уголков региона. В финал же профессиональных состязаний вышли пять человек: учитель информатики образовательного центра «Южный город» Екатерина 

13 марта 2018, 08:23
Азаров выбрал нового главу департамента по делам молодежи Самарской области

Азаров выбрал нового главу департамента по делам молодежи Самарской области

В Самарской области временно исполняющим обязанности руководителя регионального департамента по делам молодежи стал Сергей Бурцев (на фото). Ранее он возглавлял «Самарский Дом молодежи». Постановление о назначении Бурцева на новую должность 12 марта подписал врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров.

«Сергей Бурцев 

12 марта 2018, 02:04
Самара. Учитель года-2017

Самара. Учитель года-2017

В театре оперы и балета назвали имя лучшего учителя года в Самарской области. Этот титул получил преподаватель математики и информатики городской Школы №132 Владимир Пономаренко. Теперь ему предстоит представлять 63 регион на всероссийском этапе соревнований. Лучшего учителя области поздравил губернатор 

27 апреля 2017, 10:30
В Самаре определили пятерку лучших учителей России этого года

В Самаре определили пятерку лучших учителей России этого года

63-й регион получил право проводить престижный конкурс после того, как победу в нём одержал преподаватель самарской гимназии №1 Сергей Кочережко. Беспрецедентный масштаб. Еще никогда за 27 лет проведения федерального конкурса учителя года не выбирали из педагогов, представляющих все без исключения 

3 октября 2016, 05:47
В Самаре продолжается финал всероссийского конкурса

В Самаре продолжается финал всероссийского конкурса "Учитель года"

1 октября определятся пять финалистов, которые для подведения итогов отправятся в Москву.
29 сентября 2016, 06:09
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх