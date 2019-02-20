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В Самарской области рекордное количество пенсионеров. Что дальше?
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23 февраля 2019, 08:01
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Ножом в сердце: житель Чапаевска убил приятеля из-за спора о службе в армии
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23 февраля 2019, 10:40
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В Сызрани неизвестные стреляли в собаку, а затем увезли ее от хозяина
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23 февраля 2019, 08:35
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В Самаре мусоровоз насмерть задавил бабушку, которая выкидывала отходы
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22 февраля 2019, 11:35
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В Самаре наледь рухнула на припаркованную легковушку
В пятницу, 22 февраля, с крыши магазина на улице Воеводина в Кировском районе областной столицы упали снег и наледь. Они свалились на припаркованную около торговой точки машину. Судя по фотоснимку очевидцев, на черную ВАЗовскую легковушку приземлилась настоящая ледяная глыба. …
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22 февраля 2019, 05:10
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ШОК: самарские волонтеры спасли 19 котеек, которых жестокий хозяин выкидывал из окна квартиры
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11 февраля 2019, 12:43
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Делу время: судебное разбирательство о стрельбе по собакам в центре Самары перенесли
Рассмотрение скандального дела о стрельбе по собакам в историческом центре Самары перенесено на следующую неделю. Это было сделано из-за того, что люди, которые, предположительно, стреляли, не ознакомились с материалами дела.
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8 февраля 2019, 11:09
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В Самарской области ввели новые правила охоты
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1 февраля 2019, 10:15
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В нацпарк «Самарская Лука» вернулись волки
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11 февраля 2017, 04:25
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В нацпарк «Самарская Лука» вернулись волки
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10 февраля 2017, 03:38
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