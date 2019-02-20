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Новости о потребительской корзине, просроченных продуктах, уменьшении размеров дорожных знаков, судьбе кондукторов после введения валидаторов в Самаре и коррупции в регионе – весело и со смыслом. 
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Цифры. Эфир передачи от 20.02.2019 
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В Самарской области рекордное количество пенсионеров. Что дальше?

В Самарской области рекордное количество пенсионеров. Что дальше?

Число пенсионеров в Самарской области превысило 1 миллион человек. И это исторический максимум. Долгие годы цифра колебалась около этой границы, но ее не превышала. Пропорционально растет и количество людей преклонного возраста, у которых выплата по старости ниже прожиточного минимума. Таких 
23 февраля 2019, 08:01
Ножом в сердце: житель Чапаевска убил приятеля из-за спора о службе в армии

Ножом в сердце: житель Чапаевска убил приятеля из-за спора о службе в армии

Суд Чапаевска приговорил к девяти годам колонии 51-летнего мужчину, который обвинялся в убийстве знакомого. По версии следствия, в июле прошлого года подозреваемый выпивал с друзьями и поспорил с одним из участников вечеринки. Они не сошлись во взглядах на службу в 
23 февраля 2019, 10:40
В Сызрани неизвестные стреляли в собаку, а затем увезли ее от хозяина

В Сызрани неизвестные стреляли в собаку, а затем увезли ее от хозяина

В Сызрани произошла скандальная история: неизвестные выстрелили в собаку и отобрали ее у хозяина. Это случилось в первом часу дня 21 февраля около дома № 18 на проспекте 50 лет Октября. По словам владельца собаки, он на несколько минут оставил 
23 февраля 2019, 08:35
В Самаре мусоровоз насмерть задавил бабушку, которая выкидывала отходы

В Самаре мусоровоз насмерть задавил бабушку, которая выкидывала отходы

На днях в Самаре произошла смертельная авария, жертвой которой оказалась пожилая женщина. В среду, 21 февраля, в 18:49 водитель мусоровоза Скания ехал задним ходом по двору на улице Мориса Тореза. На улице шел снег, и в районе дома № 101 
22 февраля 2019, 11:35
В Самаре наледь рухнула на припаркованную легковушку

В Самаре наледь рухнула на припаркованную легковушку

В пятницу, 22 февраля, с крыши магазина на улице Воеводина в Кировском районе областной столицы упали снег и наледь. Они свалились на припаркованную около торговой точки машину. Судя по фотоснимку очевидцев, на черную ВАЗовскую легковушку приземлилась настоящая ледяная глыба. 
22 февраля 2019, 05:10
ШОК: самарские волонтеры спасли 19 котеек, которых жестокий хозяин выкидывал из окна квартиры

ШОК: самарские волонтеры спасли 19 котеек, которых жестокий хозяин выкидывал из окна квартиры

На днях жительница Ульяновска стала свидетельницей происшествия, от которого может застынуть кровь в жилах. Екатерина возвращалась домой из магазина. На улице Самарской она увидела, как неизвестный мужчина вышвыривает котов из окна 
11 февраля 2019, 12:43
Делу время: судебное разбирательство о стрельбе по собакам в центре Самары перенесли

Делу время: судебное разбирательство о стрельбе по собакам в центре Самары перенесли

Рассмотрение скандального дела о стрельбе по собакам в историческом центре Самары перенесено на следующую неделю. Это было сделано из-за того, что люди, которые, предположительно, стреляли, не ознакомились с материалами дела.
 
- Судебное заседание откладывается на следующую пятницу,15 февраля, - резюмировала мировой 
8 февраля 2019, 11:09
В Самарской области ввели новые правила охоты

В Самарской области ввели новые правила охоты

Сейчас в Самарской области оформлено порядка 80 тысяч охотничьих билетов, которые дают право на приобретение оружия, а разрешений на право охоты выдано всего 30 тысяч. 
 
- Оружие - это предмет повышенной опасности. Получение охотничьего билета и права на охоту - самый 
1 февраля 2019, 10:15
В нацпарк «Самарская Лука» вернулись волки

В нацпарк «Самарская Лука» вернулись волки

Госинспекторы «Самарской Луки» стали свидетелями редкой для последнего десятилетия картины: на их глазах стая волков гнала лося. По данным специалистов заповедника, начиная с 2005 года на его территории не наблюдалось ни одной постоянно живущей семьи волков. Были только единичные заходы 
11 февраля 2017, 04:25
В нацпарк «Самарская Лука» вернулись волки

В нацпарк «Самарская Лука» вернулись волки

На территории национального парка «Самарская Лука» видели группу волков, охотившихся на лося. По словам специалистов, это редкая для последнего десятилетия картина – семей серых хищников в заповеднике не было замечено с 2005 года. Наблюдались лишь отдельные особи, скорее всего пришлые.  
10 февраля 2017, 03:38
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