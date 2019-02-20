ШОК: самарские волонтеры спасли 19 котеек, которых жестокий хозяин выкидывал из окна квартиры На днях жительница Ульяновска стала свидетельницей происшествия, от которого может застынуть кровь в жилах. Екатерина возвращалась домой из магазина. На улице Самарской она увидела, как неизвестный мужчина вышвыривает котов из окна … На днях жительница Ульяновска стала свидетельницей происшествия, от которого может застынуть кровь в жилах. Екатерина возвращалась домой из магазина. На улице Самарской она увидела, как неизвестный мужчина вышвыривает котов из окна