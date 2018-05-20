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Четверо подростков катались на крыше вагона в Сызрани
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18 мая 2018, 01:41
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Двухмесячный карантин по бешенству введен в Сызрани
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16 мая 2018, 05:37
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Аллея памяти пожарных-спасателей появилась в Сызрани
В Сызрани появилась Аллея Памяти героев пожарных-спасателей, которые погибли при исполнении служебного долга. Она расположена на территории 95 пожарно-спасательной части 7 отряда федеральной противопожарной службы по Самарской области. Более 150 саженцев берез, дубов и елей высадили сотрудники пожарной охраны, почетные …
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15 мая 2018, 05:51
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Менеджер фирмы из Сызрани украл 7 миллионов рублей
Сызранская полиция расследует уголовные дела в отношении менеджера одной из местных фирм. 32-летний мужчина попался на мошенничестве с договорами поставок сельхозпродукции.
Злоумышленник действовал по одной схеме. Он договаривался с фирмой на поставку продуктов со стопроцентной предоплатой. Получая деньги, мужчина оттягивал момент …
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14 мая 2018, 12:10
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Заморозки и гроза с усилением ветра ожидаются в Самарской области
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10 мая 2018, 04:23
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Сильный ветер и гроза ожидаются 28 апреля в Самарской области
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27 апреля 2018, 04:26
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Рекордное количество осадков выпало 19 апреля в Самаре
В Самаре в четверг, 19 апреля, выпало рекордное количество осадков – 15,6 миллиметра. Такой показатель зафиксировали специалисты объединенной гидрометеорологической станции Самара. Это на 2,5 мм больше, чем в 1993 году, когда синоптики регистрировали предыдущий суточный максимум – 13,1 мм, указано …
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20 апреля 2018, 10:25
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На 180 градусов развернул сильный ветер светофоры на Московском шоссе
Сегодня, 1 апреля, сильный ветер стал причиной аварийной обстановки на Московском шоссе в Самаре. В районе ТЦ «Московский» развернуло светофоры.
«На Московском шоссе/ТЦ"московский" все светофоры развёрнуты. ИИ @I_Pivkin некоторые на 180 градусов развернуло и теперь показывают сигналы встречным направлениям …
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1 апреля 2018, 04:30
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В блогах: в Самаре исчезли секундомеры на Московском шоссе
Блогер Ольга Потапова поведала, что вчера в Самаре на многих перекрестках Московского шоссе загадочным образом исчезли секундомеры рядом со светофорами.
«А те, которые остались, не работают. Существует, конечно, версия, что на новом Московском шоссе секундомеров не будет, так …
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15 марта 2018, 08:00
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АСУДД в помощь: В Самаре общественный транспорт получит приоритет
На самарских дорогах после запуска АСУДД появится приоритет для общественного транспорта. Его обеспечат светофоры, которые будут загораться раньше на несколько секунд. Это поможет повысить пропускную способность малыми затратами, уверенны авторы идеи.
«Система имеет возможность приоритета транспорта, но это будет …
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20 января 2018, 04:28
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В Самаре подключат к АСУДД светофоры на Московском шоссе
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19 января 2018, 01:09
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МЧС: в Самаре ожидается ухудшение погодных условий!
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14 сентября 2017, 02:48
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Прицельный огонь: Из-за молнии в Ульяновске загорелся деревянный дом
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5 июля 2017, 02:24
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Грозовая аномалия: Жители Оклахомы сделали фото молнии, бьющей из-под земли
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22 мая 2017, 05:10
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В китайского телеведущего попала молния во время прямого эфира
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25 апреля 2017, 11:28
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В Норвегии 323 оленя погибли от удара одной молнии
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29 августа 2016, 04:24