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«Бункер S» Эфир передачи от 15 мая 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 18 мая 2018г  
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Четверо подростков катались на крыше вагона в Сызрани

Четверо подростков катались на крыше вагона в Сызрани

Сызранские подростки затеяли весьма опасные игры на железнодорожных путях. Четверо детей в возрасте 13-14 лет развлекались тем, что забирались на крыши вагонов, которые располагались в районе улицы Ерамасова.

На место происшествия прибыли сотрудники отдела по делам несовершеннолетних. Они сняли 
18 мая 2018, 01:41
Двухмесячный карантин по бешенству введен в Сызрани

Двухмесячный карантин по бешенству введен в Сызрани

В Сызрани установили карантин по бешенству. Он будет действовать до 15 июля. В этот период будут запрещены выставки животных, а также выводка и натаскивание собак. Меры приняты по инициативе сызранской городской станции по борьбе с болезнями животных. К ветеринарным последствиям 
16 мая 2018, 05:37
Аллея памяти пожарных-спасателей появилась в Сызрани

Аллея памяти пожарных-спасателей появилась в Сызрани

В Сызрани появилась Аллея Памяти героев пожарных-спасателей, которые погибли при исполнении служебного долга. Она расположена на территории 95 пожарно-спасательной части 7 отряда федеральной противопожарной службы по Самарской области. Более 150 саженцев берез, дубов и елей высадили сотрудники пожарной охраны, почетные 

15 мая 2018, 05:51
Менеджер фирмы из Сызрани украл 7 миллионов рублей

Менеджер фирмы из Сызрани украл 7 миллионов рублей

Сызранская полиция расследует уголовные дела в отношении менеджера одной из местных фирм. 32-летний мужчина попался на мошенничестве с договорами поставок сельхозпродукции.

Злоумышленник действовал по одной схеме. Он договаривался с фирмой на поставку продуктов со стопроцентной предоплатой. Получая деньги, мужчина оттягивал момент 

14 мая 2018, 12:10
Заморозки и гроза с усилением ветра ожидаются в Самарской области

Заморозки и гроза с усилением ветра ожидаются в Самарской области

В Самарской области возможно ухудшение погодных условий. На пятницу, 11 мая, синоптики прогнозируют похолодание и грозу с усилением ветра – до 18 метров в секунду. Ночью возможны заморозки – до минус двух градусов по Цельсию в северных районах региона. Температура 

10 мая 2018, 04:23
Сильный ветер и гроза ожидаются 28 апреля в Самарской области

Сильный ветер и гроза ожидаются 28 апреля в Самарской области

В Самарской области в субботу, 28 апреля, ожидаются гроза и сильный ветер, сообщили в МЧС.

«По сведениям ФГБУ «Приволжское УГМС» с 7 часов до 19 часов 28 апреля облачно с прояснениями, дождь, местами сильный, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на западный 

27 апреля 2018, 04:26
Рекордное количество осадков выпало 19 апреля в Самаре

Рекордное количество осадков выпало 19 апреля в Самаре

В Самаре в четверг, 19 апреля, выпало рекордное количество осадков – 15,6 миллиметра. Такой показатель зафиксировали специалисты объединенной гидрометеорологической станции Самара. Это на 2,5 мм больше, чем в 1993 году, когда синоптики регистрировали предыдущий суточный максимум – 13,1 мм, указано 
20 апреля 2018, 10:25
На 180 градусов развернул сильный ветер светофоры на Московском шоссе

На 180 градусов развернул сильный ветер светофоры на Московском шоссе

Сегодня, 1 апреля, сильный ветер стал причиной аварийной обстановки на Московском шоссе в Самаре. В районе ТЦ «Московский» развернуло светофоры.

«На Московском шоссе/ТЦ"московский" все светофоры развёрнуты. ИИ @I_Pivkin некоторые на 180 градусов развернуло и теперь показывают сигналы встречным направлениям 
1 апреля 2018, 04:30
В блогах: в Самаре исчезли секундомеры на Московском шоссе

В блогах: в Самаре исчезли секундомеры на Московском шоссе

Блогер Ольга Потапова поведала, что вчера в Самаре на многих перекрестках Московского шоссе загадочным образом исчезли секундомеры рядом со светофорами.

«А те, которые остались, не работают. Существует, конечно, версия, что на новом Московском шоссе секундомеров не будет, так 
15 марта 2018, 08:00
АСУДД в помощь: В Самаре общественный транспорт получит приоритет

АСУДД в помощь: В Самаре общественный транспорт получит приоритет

На самарских дорогах после запуска АСУДД появится приоритет для общественного транспорта. Его обеспечат светофоры, которые будут загораться раньше на несколько секунд. Это поможет повысить пропускную способность малыми затратами, уверенны авторы идеи.

«Система имеет возможность приоритета транспорта, но это будет 
20 января 2018, 04:28
В Самаре подключат к АСУДД светофоры на Московском шоссе

В Самаре подключат к АСУДД светофоры на Московском шоссе

В Самаре светофоры подключат к АСУДД - автоматизированной системе управления дорожным движением. Об этом  врио министра транспорта Самарской области Иван Пивкин сообщил на встрече с горожанами.

В четверг, 18 января, в областном минтрансе с самарцами обсуждали проблемы движения по 
19 января 2018, 01:09
МЧС: в Самаре ожидается ухудшение погодных условий!

МЧС: в Самаре ожидается ухудшение погодных условий!

В четверг, 14 сентября, с 19 часов в Самаре ожидается ухудшение погодных условий. Штормовое предупреждение распространило МЧС. Синоптики прогнозируют грозу и усиление ветра до 18 метров в секунду. По информации Приволжского УГМС, такие погодные явления могут наблюдаться в течение суток, 

14 сентября 2017, 02:48
Прицельный огонь: Из-за молнии в Ульяновске загорелся деревянный дом

Прицельный огонь: Из-за молнии в Ульяновске загорелся деревянный дом

В Ульяновске молния ударила в деревянный дом. Это стало причиной пожара, сообщают региональные информагентства со ссылкой на МЧС.
Инцидент случился в Ленинском районе города. Вечером в Карлинской роще во время грозы произошло возгорание частного дачного строения.
На место происшествия оперативно 

5 июля 2017, 02:24
Грозовая аномалия: Жители Оклахомы сделали фото молнии, бьющей из-под земли

Грозовая аномалия: Жители Оклахомы сделали фото молнии, бьющей из-под земли

В штате Оклахома были сделаны уникальные снимки молнии, бьющей из-под земли. Фотографии природной аномалии направили ученым для исследования.
По словам свидетелей необычного явления, никогда ничего подобного они не встречали. Молнию, бьющую из-под земли, они связали с мистикой.
В Интернете сейчас 

22 мая 2017, 05:10
В китайского телеведущего попала молния во время прямого эфира

В китайского телеведущего попала молния во время прямого эфира

В ведущего прогноза погоды Ли Сяодун попала молния в прямом эфире китайского телеканала, когда он рассказывал о грозах в регионе. Мужчина в этот момент вел репортаж с крыши высотки.
Под проливным дождем ведущий говорил о сложившейся метеорологической ситуации, когда за 

25 апреля 2017, 11:28
В Норвегии 323 оленя погибли от удара одной молнии

В Норвегии 323 оленя погибли от удара одной молнии

В норвежском нацпарке Хардангервидда удар молнии убил 323 диких оленя. Об этом уникальном случае рассказывает BNO News.
Особенно отмечается, что все животные погибли в результате только одного разряда. Их тела были обнаружены на 50-метровом участке.
Прежде специалисты ни разу не 

29 августа 2016, 04:24
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