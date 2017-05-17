В Самарской области вдвое вырос объем изъятия контрафактного алкоголя В Самарской области вдвое вырос объем изъятия контрафактного алкоголя



За прошлый год только сотрудниками полиции ликвидировано 7 подпольных цехов, изъято более 29 тысяч декалитров контрафакта. Это в 2 раза больше чем в 2015-ом.



Сейчас в магазинах, так же …