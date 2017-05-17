Минпромторг России предложил установить минимальную розничную цену на водку в пределах 110-130 рублей. Ведомство выступило против нынешней политики Минфина, установившего эту планку на уровне 205 рублей - вместо прежних 190. Эксперты считают, что при такой высокой стоимости более 60 процентов спиртного будет продаваться нелегально, вырастет доля контрафакта и число отравлений, население начнет "гнать самогон". В Минпромторге поясняют, установление более щадящей цены на водку преследует цель вывести алкогольный рынок из "тени". К слову, в сомнительном рейтинге по распространенности самогоноварения среди крупнейших городов России шестое место занимает Тольятти.
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В Жигулевске мужчина забил своего знакомого до смерти бутылкой водки
В Жигулевске местный житель обратился в полицию, заявив, что в соседней квартире обнаружен труп её владельца — 55-летнего мужчины. На теле погибшего были обнаружены признаки насильственной смерти, передает ГУ МВД по Самарской области.
Полицейские осмотрели место происшествия, изъяли предполагаемое …
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26 марта 2017, 03:10
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Минфин назвал обоснованной минимальную розничную цену на водку в 205 рублей
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23 марта 2017, 12:16
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В Самарской области вдвое вырос объем изъятия контрафактного алкоголя
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16 марта 2017, 10:47
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Минфин предлагает повысить цены на водку и коньяк
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8 февраля 2017, 01:59
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Минфин предлагает минимальную цену водки повысить на 15%
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12 января 2017, 11:10
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На сигареты может быть установлена минимальная цена
На Петербургском экономическом форуме министр здравоохранения Вероника Скворцова говорила, что пачка сигарет должна стоить 220 руб.: «Мы были на это настроены, но нам приходится учитывать макроэкономические моменты, чтобы, к сожалению, более медленно к этому приходить».
Российские производители (Погарская сигаретно-сигарная фабрика, «Переславль-табак», …
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28 мая 2014, 01:34