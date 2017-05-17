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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 16 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 16 мая 2017г 
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Материалы по теме:

В Жигулевске мужчина забил своего знакомого до смерти бутылкой водки

В Жигулевске мужчина забил своего знакомого до смерти бутылкой водки

В Жигулевске местный житель обратился в полицию, заявив, что в соседней квартире обнаружен труп её владельца — 55-летнего мужчины. На теле погибшего были обнаружены признаки насильственной смерти, передает ГУ МВД по Самарской области.

Полицейские осмотрели место происшествия, изъяли предполагаемое 
26 марта 2017, 03:10
Минфин назвал обоснованной минимальную розничную цену на водку в 205 рублей

Минфин назвал обоснованной минимальную розничную цену на водку в 205 рублей

Эксперты Минфина озвучили свое мнение по поводу того, как именно должна измениться минимальная розничная цена на водку. По данным пресс-службы ведомства, обоснованная цена - 205 рублей за пол-литра.
Сумму 219 рублей специалисты Минфина посчитали завышенной, отмечает ТАСС. Прежняя розничная цена 

23 марта 2017, 12:16
В Самарской области вдвое вырос объем изъятия контрафактного алкоголя

В Самарской области вдвое вырос объем изъятия контрафактного алкоголя

В Самарской области вдвое вырос объем изъятия контрафактного алкоголя
 
За прошлый год только сотрудниками полиции ликвидировано 7 подпольных цехов, изъято более 29 тысяч декалитров контрафакта. Это в 2 раза больше чем в 2015-ом.
 
Сейчас в магазинах, так же 

16 марта 2017, 10:47
Минфин предлагает повысить цены на водку и коньяк

Минфин предлагает повысить цены на водку и коньяк

Минфин России предложил увеличить минимальную розничную цену на водку на 8 процентов и на коньяк на 15%. Таким образом, стоимость первой будет от 205 рублей, второго от 371 рубля. Об этом говорится в документе, опубликованном на портале проектов нормативных актов. 

8 февраля 2017, 01:59
Минфин предлагает минимальную цену водки повысить на 15%

Минфин предлагает минимальную цену водки повысить на 15%

Минфин России выступил с предложением увеличить минимальную розничную цену на водку до 219 рублей. Эта мера включена в проект изменений к приказу об установлении минимальных цен на закупку, поставку и розничную реализацию спиртного, который опубликован на соответствующем портале.
Согласно планам, 

12 января 2017, 11:10
На сигареты может быть установлена минимальная цена

На сигареты может быть установлена минимальная цена

На Петербургском экономическом форуме министр здравоохранения Вероника Скворцова говорила, что пачка сигарет должна стоить 220 руб.: «Мы были на это настроены, но нам приходится учитывать макроэкономические моменты, чтобы, к сожалению, более медленно к этому приходить».

Российские производители (Погарская сигаретно-сигарная фабрика, «Переславль-табак», 

28 мая 2014, 01:34
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