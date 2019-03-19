В горах под Жигулевском заблудился турист из Тольятти Из Тольятти в Яблоневый овраг в Жигулевске 17 марта отправилась туристическая группа, но по пути один из поклонников активного отдыха отстал и заблудился в горном массиве. На поиски 64-летнего мужчины отправились на автомобиле повышенной проходимости восемь спасателей из Жигулевска и …