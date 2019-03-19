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В Сызрани на тренировке скончалась 18-летняя спортсменка
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19 марта 2019, 11:53
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В Сызрани пьяный водитель удирал от ДПС и врезался в сугроб
В Сызрани полицейским пришлось отправиться в погоню за нетрезвым водителем. Сначала активисты местного «Ночного патруля» заметили автомобиль «ВАЗ-2109», за рулем которого сидел человек с признаками опьянения. Общественники передали информацию наряду ДПС, через несколько минут «девятку» увидели на проспекте 50 лет …
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19 марта 2019, 10:32
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В горах под Жигулевском заблудился турист из Тольятти
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19 марта 2019, 08:59
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В Самаре на мужчину, который выбрасывал мусор, сошла лавина снега с крыши
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18 марта 2019, 04:58
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От махача в офисе «Экостройресурса» до оплаты за пятерых
Субботним утром традиционно представляем рейтинг самых громких новостей рабочей недели. Вспоминаем, что именно вызвало наибольший интерес посетителей медиапортала телерадиокомпании в порядке увеличения количества просмотров наших информационных сообщений.
Горячую десятку открывает драка в офисе регионального оператора Самарской области в …
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16 марта 2019, 09:09
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На Карбышева рухнула сосулька-гигант
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16 марта 2019, 08:24
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15 фактов о работе и зарплате в Самаре
Эксперты GorodRabot.ru собрали 15 самых интересных фактов о работе и зарплате в Самаре.
1. По статистике GorodRabot.ru, средняя заработная плата в Самаре — 30 572₽. С марта …
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12 марта 2019, 12:27
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Самара выбирает "Блогера года"
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11 марта 2019, 09:43
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Найден. Погиб. Тринадцатилетний мальчик ушел в школу и не вернулся
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2 марта 2019, 08:23
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Судьбу рынка на пересечении Клинической и Чернореченской в Самаре решат после 17 декабря
Такой срок прозвучал на заседании контрольного комитета Думы региональной столицы сегодня, 2 декабря.
Текущая ситуация с рынком стала поводом для дискуссии депутатов и представителей городской администрации. Последние отчитались, что все незаконные торговые объекты там ликвидированы, по договорам работают лишь 11 киосков …
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2 декабря 2014, 05:26
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В Самаре трамвай попал в ДТП
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20 июня 2014, 10:27
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