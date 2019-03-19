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Цифры. Эфир передачи от 18.03.2019 
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В Сызрани на тренировке скончалась 18-летняя спортсменка

В Сызрани на тренировке скончалась 18-летняя спортсменка

В понедельник, 18 марта, в Сызрани произошла трагедия. Во время тренировки спортсменов, занимающихся академической греблей на базе СШОР № 2 18-летняя девушка потеряла сознание. Перед этим она и ее коллеги бегали в зале. Тренеры вызвали врачей, проводили реанимационные мероприятия до 
19 марта 2019, 11:53
В Сызрани пьяный водитель удирал от ДПС и врезался в сугроб

В Сызрани пьяный водитель удирал от ДПС и врезался в сугроб

В Сызрани полицейским пришлось отправиться в погоню за нетрезвым водителем. Сначала активисты местного «Ночного патруля» заметили автомобиль «ВАЗ-2109», за рулем которого сидел человек с признаками опьянения. Общественники передали информацию наряду ДПС, через несколько минут «девятку» увидели на проспекте 50 лет 
19 марта 2019, 10:32
В горах под Жигулевском заблудился турист из Тольятти

В горах под Жигулевском заблудился турист из Тольятти

Из Тольятти в Яблоневый овраг в Жигулевске 17 марта отправилась туристическая группа, но по пути один из поклонников активного отдыха отстал и заблудился в горном массиве. На поиски 64-летнего мужчины отправились на автомобиле повышенной проходимости восемь спасателей из Жигулевска и 
19 марта 2019, 08:59
В Самаре на мужчину, который выбрасывал мусор, сошла лавина снега с крыши

В Самаре на мужчину, который выбрасывал мусор, сошла лавина снега с крыши

В понедельник, 18 марта, в поселке Зубчаниновка в Кировском районе областной столицы случилось ЧП: на пожилого человека сошла лавина снега с крыши многоквартирного дома № 154 на улице Серноводской. По словам очевидца в соцсетях, пострадавший шел выбросить мусор, когда попал 
18 марта 2019, 04:58
От махача в офисе «Экостройресурса» до оплаты за пятерых

От махача в офисе «Экостройресурса» до оплаты за пятерых

Субботним утром традиционно представляем рейтинг самых громких новостей рабочей недели. Вспоминаем, что именно вызвало наибольший интерес посетителей медиапортала телерадиокомпании в порядке увеличения количества просмотров наших информационных сообщений.
 
Горячую десятку открывает драка в офисе регионального оператора Самарской области в 
16 марта 2019, 09:09
На Карбышева рухнула сосулька-гигант

На Карбышева рухнула сосулька-гигант

Накануне вечером старое здание в Советском районе Самары избавилось от тяжкого груза льда, скопившегося за зиму. Гигантская глыба вонзилась в землю в том месте, где, к счастью, не оказалось тротуара. По примерным оценкам, высота оставшейся стоять подобно ледяному столбу глыбы 
16 марта 2019, 08:24
15 фактов о работе и зарплате в Самаре

15 фактов о работе и зарплате в Самаре

Эксперты GorodRabot.ru собрали 15 самых интересных фактов о работе и зарплате в Самаре.



1. По статистике GorodRabot.ru, средняя заработная плата в Самаре — 30 572₽. С марта 
12 марта 2019, 12:27
Самара выбирает

Самара выбирает "Блогера года"

Телерадиокомпания ТЕРРА проводит очередной ежегодный конкурс «Лучший блогер года». Призы разыгрываются сразу в нескольких номинациях - в Живом журнале, Вконтакте и в Facebook.

Конкурс проходит в 

11 марта 2019, 09:43
Найден. Погиб. Тринадцатилетний мальчик ушел в школу и не вернулся

Найден. Погиб. Тринадцатилетний мальчик ушел в школу и не вернулся

Волонтеры группы Лиза Алерт объявили об окончании поисков подростка в Самаре. В семь часов утра он ушел в школу, но на уроках так и не появился. В половине шестого вечера стало известно, что ребенок погиб.
 
Очевидцы сообщили, что тело 
2 марта 2019, 08:23
Судьбу рынка на пересечении Клинической и Чернореченской в Самаре решат после 17 декабря

Судьбу рынка на пересечении Клинической и Чернореченской в Самаре решат после 17 декабря

Такой срок прозвучал на заседании контрольного комитета Думы региональной столицы сегодня, 2 декабря.

Текущая ситуация с рынком стала поводом для дискуссии депутатов и представителей городской администрации. Последние отчитались, что  все незаконные торговые объекты там ликвидированы, по договорам работают лишь 11 киосков 

2 декабря 2014, 05:26
В Самаре трамвай попал в ДТП

В Самаре трамвай попал в ДТП

Появилась информация о ДТП с участием трамвая. По предварительным данным, в Самаре сегодня, 20 июня, в районе пересечения улиц Чернореченской и Осипенко столкнулись трамвай и легковой автомобиль. О произошедшем сообщили очевидцы. В ГИБДД выясняют подробности. В Городском трамвайном депо сообщили, 

20 июня 2014, 10:27
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