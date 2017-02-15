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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 14 февраля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 14 февраля 2017г 
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Материалы по теме:

Кировский мостовой переход должен быть сдан до конца апреля

Кировский мостовой переход должен быть сдан до конца апреля

Об этом "Терре" рассказали источники, близкие к областному минстрою. Напомним, сооружение, которое обошлось бюджету в 12 миллиардов рублей, до сих пор не введено в эксплуатацию, хотя фактически было построено в 2014-м году. Причина постоянного срыва сроков - необходимость переноса большого 

31 января 2017, 06:16
Житель Самары наказал

Житель Самары наказал "М.Видео" на 100 тысяч рублей за sms-рассылку

Гражданин пожаловался в УФАС на рекламу, которая пришла на номер его телефона. В сообщении, говорилось о скидках до 30% на технику для дома и дачи. Молодой человек заявил, что не давал согласия на получение sms-рассылки.
В свою очередь, ООО "М.Видео 

16 декабря 2016, 04:02
Николай Меркушкин провел рабочую встречу с будущим министром строительства области Александром Баландиным

Николай Меркушкин провел рабочую встречу с будущим министром строительства области Александром Баландиным

Как и прогнозировала "ТЕРРА", министром строительства Самарской области после проведения всех необходимых юридических процедур станет Александр Баландин, пока возглавляющий Волжский район. К исполнению новых обязанностей Баландин сможет приступить уже на следующей неделе. Губернатор высоко оценил его профессиональные качества.
 
Николай 

12 декабря 2016, 05:11

"Быстроденьги" могут оштрафовать на 500 тысяч рублей за мелкий шрифт

Как уже сообщала ТЕРРА, Самарское УФАС обвиняет микрофинансовую организацию в нарушении "закона о рекламе". Сообщается, что компания разместила рекламу займов на фасаде жилого дома на улице Победы. Часть информации напечатана мелким, затрудняющим её восприятие шрифтом. Антимонопольщики решили, что это может 

2 декабря 2016, 05:18
Самарское УФАС завело дело на «Быстроденьги»

Самарское УФАС завело дело на «Быстроденьги»

Самарское управление Федеральной Антимонопольной Службы возбудило дело в отношении микрофинансовой организации «Быстроденьги» по признакам нарушения закона «О рекламе». Претензии к кредитному учреждению возникли из-за мелкого, затрудняющего восприятие шрифта на рекламных баннерах, которым была напечатана важная информация. В то время, как 

2 декабря 2016, 11:48
Алексей Гришин стал вторым региональным министром, покинувшим свой пост в этом году

Алексей Гришин стал вторым региональным министром, покинувшим свой пост в этом году

Напомним, в феврале, официально -  по семейным обстоятельствам, уволился министр сельского хозяйства региона Виктор Альтергот. Кроме того, переход на работу в российскую венчурную компанию еще в начале октября анонсировал  вице-губернатор,  глава минэкономразвития Александр Кобенко.
Ранее он выиграл конкурс на замещение 

1 декабря 2016, 11:59
Новые подробности увольнения Гришина

Новые подробности увольнения Гришина

Алексей Гришин уходит с поста регионального министра строительства в федеральное автономное учреждение "РосКапСтрой". Эта организация находится в ведении Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. На эту должность он будет переведен постановлением губернатора 5 декабря. Временно исполняющим обязанности министра строительства 

1 декабря 2016, 11:10
Гришин уходит, Юртайкин остается

Гришин уходит, Юртайкин остается

Министр строительства Самарской области Алексей Гришин уходит в отставку. Он написал заявление об увольнении в связи с переходом на другую работу.

По мнению наших источников в правительстве, данный шаг никак не связан с недавними обысками в Минстрое и компании "С.И.Т.И". Как 

1 декабря 2016, 10:38
Самарское УФАС завело дело на «Кошелев-Проект»

Самарское УФАС завело дело на «Кошелев-Проект»

Акционерное общество «Кошелев-Проект Самара» подозревают в нарушении рекламного законодательства. В ролике компании усмотрели антисемитский подтекст, сообщает Самарское УФАС.

Заявления по поводу рекламы «Кошелев-Проекта» в антимонопольный орган подали двое граждан. Их возмутил ролик, который они видели по ТВ и слышали по радио, 

29 ноября 2016, 03:36
Корректировку проекта стадиона ЧМ-2018 в Самаре завершат до конца года

Корректировку проекта стадиона ЧМ-2018 в Самаре завершат до конца года

На пленарном заседании Самарской губернской думы обсудили подготовку к ЧМ-2018 по футболу. По областной программе на эти цели предусмотрено 25 миллиардов рублей. Остальные средства придут из федерального бюджета и привлекут в рамках государственно-частного партнерства.

Алексей Гришин, вице-губернатор - министр 
25 ноября 2015, 12:40
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