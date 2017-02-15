Самарское управление федеральной антимонопольной службы оштрафовало на 10 тысяч рублей экс-главу областного минстроя Алексея Гришина «за несвоевременное предоставление информации, запрошенной УФАС». По данным ведомства, 19 апреля 2016 года служба затребовала у минстроя перечень документов и сведений, которые нужно было представить до 28 апреля. Однако подчиненные Гришина вовремя этого не сделали. Ответственность за данное нарушение предусмотрена в административном кодексе. Напомним, Гришин уволился из областного правительства в декабре прошлого года. Он перешел в федеральное автономное учреждение «РосКапСтрой», которое находится в структуре министерства ЖКХ России. Вскоре на освободившуюся должность был назначен бывший глава Волжского района Александр Баландин.
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Алексей Гришин, вице-губернатор - министр …
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