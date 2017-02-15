Новый виток в скандале с участием компании «Современные медицинские технологии». Управление Федеральной Антимонопольной службы по Самарской области возбудило в отношении нее административное дело. Фирму уличают в заключении противоречащего антимонопольному законодательству соглашения. Санкция предусматривает крупный штраф и дисквалификацию руководителя на срок до 3-х лет. Как уже сообщала «ТЕРРА», торги на сумму более 760 миллионов рублей по техобслуживанию и ремонту медоборудования в 22 больницах региона, которые инициировал областной минздрав, были проведены с нарушением. Об этом в начале февраля рассказал глава самарских антимонопольщиков Леонид Пак. Напомним, данный аукцион в мае прошлого года выиграли «Современные медицинские технологии». «Центр Эффективной хирургии - Здоровье» выступил субподрядчиком. История привлекла внимание представителей следственного комитета. Они заподозрили, что между участниками торгов и представителями Минздрава имел место сговор, в результате которого фирма СМТ стала единственным претендентом на тендер, а её конкуренты отказались от борьбы. За это им пообещали субподряд стоимостью 180 миллионов. Вскоре эту версию подтвердили антимонопольщики. Против замминистра минздрава Альберта Навасардяна было возбуждено уголовное дело. Он отстранен от работы. По оперативным данным, именно он помог СМТ выиграть тендер. Ответственным лицам грозит штраф до 50% от суммы сделки. Также против них могут возбудить уголовное дело по статье «Ограничение конкуренции», предусматривающей лишение свободы на срок до 6 лет.
|
Бывшего советника губернатора Ульяновской области приговорили к исправительным работам
Первоначально бывшего советника губернатора Ульяновской области Сергея Фанина обвиняли в покушении на мошенничество. Якобы он получил 10 миллионов рублей от совладельца компании "СКМ" за помощь в приемке и оплате ремонта дорог по муниципальному контракту в Ульяновске. Позже силовики выяснили: Фанину …
|
14 февраля 2017, 07:33
|
В Новокуйбышевске судят покойного экс-чиновника за мошенничество
|
14 февраля 2017, 01:41
|
Обвиняемых в убийстве семьи Андрея Гошта предлагают отправить за решетку до конца жизни
|
10 февраля 2017, 08:33
|
В Самаре насильника 17-летней девушки отправили в колонию на 11 лет
Советский районный суд Самары вынес приговор 34-летнему мужчине, признанному виновным в изнасиловании несовершеннолетней. Согласно материалам уголовного дела, 9 октября 2016 года мужчина ударил 17-летнюю девушку бутылкой по голове, завел в помещение бывшего морга и изнасиловал.
В ходе расследования силовики проверили …
|
10 февраля 2017, 11:46
|
В Самаре ФАС выявила сговор между чиновниками минздрава и медкомпаниями
Новый виток в скандале с участием компаний «Современные медицинские технологии», «Центр Эффективной хирургии - Здоровье» и минздрава Самарской области. Торги на сумму более 760 миллионов рублей по техобслуживанию и ремонту медоборудования в 22 больницах региона, которые инициировало министерство, были проведены …
|
2 февраля 2017, 12:20
|
Самарские антимонопольщики оштрафовали нарушителей на 6 миллионов рублей
|
24 августа 2016, 05:24
|
Самарское УФАС подозревает инвестора строительства кардиоцентра в сговоре с Минздравом
Самарское УФАС возбудило административное дело в отношении минздрава области, компаний "СМТ" и "Центр эффективной хирургии - Здоровье". Ведомство подозревает их в нарушении антимонопольного законодательства.
|
16 августа 2016, 11:17
|
Сергей Шатило выиграл суд у налоговой службы в Самаре
|
28 января 2016, 02:33
|
В Самаре сформируют цивилизованный рынок рекламы
Российское законодательство о рекламе меняется постоянно. В таких условиях зачастую непросто ориентироваться не только участникам рынка, но и самим надзорным органам. При региональном управлении Федеральной антимонопольной службы создан экспертный совет, который будет обсуждать правоприменительную практику и вырабатывать предложения по совершенствованию …
|
10 декабря 2014, 06:39
|
В Самарской области снова начинается яичный бум
|
15 июля 2014, 04:00
|
Инвесторы вложат в новый кардиохирургический центр в Самаре 3 млрд рублей
|
16 января 2014, 11:10