Самарские антимонопольщики оштрафовали нарушителей на 6 миллионов рублей С начала года жаловаться на нарушения антимонопольного законодательства стали чаще. Если с января по июнь 2016-го в Самарское УФАС поступило 127 заявлений, то за первые 6 месяцев 2015-го - 241.

Всего за этот период самарские антимонопольщики выписали штрафов на 6 миллионов …