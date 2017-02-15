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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 14 февраля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 14 февраля 2017г 
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Бывшего советника губернатора Ульяновской области приговорили к исправительным работам

Бывшего советника губернатора Ульяновской области приговорили к исправительным работам

Первоначально бывшего советника губернатора Ульяновской области Сергея Фанина обвиняли в покушении на мошенничество. Якобы он получил 10 миллионов рублей от совладельца компании "СКМ" за помощь в приемке и оплате ремонта дорог по муниципальному контракту в Ульяновске. Позже силовики выяснили: Фанину 

14 февраля 2017, 07:33
В Новокуйбышевске судят покойного экс-чиновника за мошенничество

В Новокуйбышевске судят покойного экс-чиновника за мошенничество

Речь идет о бывшем начальнике муниципального учреждения "Управление гражданской защиты" Василии Борзенко. На днях его нашли мертвым в собственной квартире. По предварительным данным следов насилия нет. Любопытно, что в городском суде ему и директору компании «Альянс Авто» Наталье Солдатовой скоро 

14 февраля 2017, 01:41
Обвиняемых в убийстве семьи Андрея Гошта предлагают отправить за решетку до конца жизни

Обвиняемых в убийстве семьи Андрея Гошта предлагают отправить за решетку до конца жизни

Именно их обвиняют в кровавой расправе в Сызранском районе, когда в апреле прошлого года там убили зам.начальника областного штаба полиции Андрея Гошта и пять членов его семьи. По версии следствия, подсудимые забили спящих людей до смерти.. Выжила только семилетняя племянница 

10 февраля 2017, 08:33
В Самаре насильника 17-летней девушки отправили в колонию на 11 лет

В Самаре насильника 17-летней девушки отправили в колонию на 11 лет

Советский районный суд Самары вынес приговор 34-летнему мужчине, признанному виновным в изнасиловании несовершеннолетней. Согласно материалам уголовного дела, 9 октября 2016 года мужчина ударил 17-летнюю девушку бутылкой по голове, завел в помещение бывшего морга и изнасиловал.  

В ходе расследования силовики проверили 

10 февраля 2017, 11:46
В Самаре ФАС выявила сговор между чиновниками минздрава и медкомпаниями

В Самаре ФАС выявила сговор между чиновниками минздрава и медкомпаниями

Новый виток в скандале с участием компаний «Современные медицинские технологии», «Центр Эффективной хирургии - Здоровье» и минздрава Самарской области. Торги на сумму более 760 миллионов рублей по техобслуживанию и ремонту медоборудования в 22 больницах региона, которые инициировало министерство, были проведены 
2 февраля 2017, 12:20
Самарские антимонопольщики оштрафовали нарушителей на 6 миллионов рублей

Самарские антимонопольщики оштрафовали нарушителей на 6 миллионов рублей

С начала года жаловаться на нарушения антимонопольного законодательства стали чаще. Если с января по июнь 2016-го в Самарское УФАС поступило 127 заявлений, то за первые 6 месяцев 2015-го - 241.
Всего за этот период  самарские антимонопольщики выписали штрафов на 6 миллионов 

24 августа 2016, 05:24
Самарское УФАС подозревает инвестора строительства кардиоцентра в сговоре с Минздравом

Самарское УФАС подозревает инвестора строительства кардиоцентра в сговоре с Минздравом

Самарское УФАС возбудило административное дело в отношении минздрава области, компаний "СМТ" и "Центр эффективной хирургии - Здоровье". Ведомство подозревает их в нарушении антимонопольного законодательства.
В основу дела легли материалы следственного комитета региона по аукциону минздрава на ремонт оборудования в 22 

16 августа 2016, 11:17
Сергей Шатило выиграл суд у налоговой службы в Самаре

Сергей Шатило выиграл суд у налоговой службы в Самаре

Компания предпринимателя Сергея Шатило «Современные медицинские технологии» оспорила в суде претензии самарских налоговиков более чем на 45 миллионов рублей. Напомним, в прошлом году Межрайонная ИФНС России №16 провела проверку и пришла к выводу, что ООО «СМТ», которое ведет строительство в 
28 января 2016, 02:33
В Самаре сформируют цивилизованный рынок рекламы

В Самаре сформируют цивилизованный рынок рекламы

Российское законодательство о рекламе меняется постоянно. В таких условиях зачастую непросто ориентироваться не только участникам рынка, но и самим надзорным органам. При региональном управлении Федеральной антимонопольной службы создан экспертный совет, который будет обсуждать правоприменительную практику и вырабатывать предложения по совершенствованию 

10 декабря 2014, 06:39
В Самарской области снова начинается яичный бум

В Самарской области снова начинается яичный бум

Как сообщает Самарастат, только за прошедшую неделю в регионе куриное яйцо подорожало сразу на 6,5%. А с начала месяца рост составил почти 12%. Стоимость других продуктов за указанный период осталась на прежнем уровне. Как уже сообщала телерадиокомпания "ТЕРРА", осенью 2013 года 

15 июля 2014, 04:00
Инвесторы вложат в новый кардиохирургический центр в Самаре 3 млрд рублей

Инвесторы вложат в новый кардиохирургический центр в Самаре 3 млрд рублей

15 января был подписан инвестиционный меморандум о сотрудничестве областного правительства и ООО «Современные медицинские технологии». 
16 января 2014, 11:10
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