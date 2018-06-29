4
24
39
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Курсы валют

29 июня, пятница

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 26 июня 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 27 июня 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
     d8888   888b     d888  8888888888            Y88b   d88P            Y88b   d88P 
    d8P888   8888b   d8888        d88P             Y88b d88P              Y88b d88P  
   d8P 888   88888b.d88888       d88P               Y88o88P                Y88o88P   
  d8P  888   888Y88888P888      d88P     .d8888b     Y888P      8888b.      Y888P    
 d88   888   888 Y888P 888   88888888   d88P"        d888b         "88b      888     
 8888888888  888  Y8P  888    d88P      888         d88888b    .d888888      888     
       888   888   "   888   d88P       Y88b.      d88P Y88b   888  888      888     
       888   888       888  d88P         "Y8888P  d88P   Y88b  "Y888888      888
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.

Материалы по теме:

Торговый центр «Омега» закрыли в Тольятти

Торговый центр «Омега» закрыли в Тольятти

Прокуратура Автозаводского района Тольятти добилась приостановления работы торгового центра «Омега». В здании была проведена проверка, которая показала, что оно эксплуатируется с грубыми нарушениями правил противопожарной безопасности.

Прокуратура обратилась в суд с требованием закрыть здание. 18 июня иск был удовлетворен, 
29 июня 2018, 02:58
Легковушка столкнулась с КамАЗом под Тольятти

Легковушка столкнулась с КамАЗом под Тольятти

28 июня серьёзное ДТП произошло в Самарской области. Около 18:30 на Хрящевском шоссе около поселка Выселки столкнулись «Лада Гранта» и КамАЗ. Как сообщают очевидцы, все произошло из-за того что одна из машин пошла на обгон .

«Легковушка почти пополам 
29 июня 2018, 10:41
5-летняя девочка упала с 20 этажа в Тольятти

5-летняя девочка упала с 20 этажа в Тольятти

Трагедия произошла 27 июня в Тольятти. Около  17:20 с 20 этажа дома по Московскому проспекту упала 5-летняя девочка. От полученных травм ребенок скончался на месте. Обстоятельства трагедии устанавливаются, сообщает ВолгаНьюс.

Отметим, что это уже третий за последние два месяца случай падения 

28 июня 2018, 02:57
Зарплаты работников АвтоВАЗа повысят на 6,9%

Зарплаты работников АвтоВАЗа повысят на 6,9%

Окладная часть работников АвтоВАЗа будет увеличена почти на 7%. Такое решение приняли руководители завода после активных переговоров с профсоюзом. АвтоВАЗ объявил о повышении зарплат работникам с 1 июля 2018 года на 6,9%. Будут повышены тарифные ставки и оклады, при этом 

28 июня 2018, 11:53
Женщина попалась на полумиллионном мошенничестве в Самарской области

Женщина попалась на полумиллионном мошенничестве в Самарской области

Прокуратура Красноярского района области возбудила уголовное дело на сотрудницу кредитной организации. По версии следствия, злоумышленница присвоила и растратила 493 тысячи рублей. Таким образом, она причинила организации материальный ущерб в крупном размере.

Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.
27 июня 2018, 11:22
Более 280 тысяч рублей хотят взыскать с виновника смертельного ДТП в Тольятти

Более 280 тысяч рублей хотят взыскать с виновника смертельного ДТП в Тольятти

Тольяттинская прокуратура хочет взыскать деньги с виновника крупного ДТП, которое произошло зимой. 15 января пьяный водитель за рулем «Лады Гранты» двигался по улице Мичурина. Мужчина шел с превышением скорости. В какой-то момент он не справился с управлением и сбил двоих 
22 июня 2018, 03:18
Пройти экспресс-тест на ВИЧ в парке Гагарина приглашают самарцев

Пройти экспресс-тест на ВИЧ в парке Гагарина приглашают самарцев

В Самаре в субботу, 23 июня, областной СПИД-центр проведет традиционную профилактическую акцию по экспресс-тестированию на ВИЧ. Мобильная лаборатория медиков будет ждать самарцев в парке Гагарина на центральной аллее, недалеко от новой сцены, с 16 до 18 часов. 
 

«Узнать ВИЧ-статус можно 

22 июня 2018, 10:51
Прокуратура уличила мэрию Самары в нарушении законодательства

Прокуратура уличила мэрию Самары в нарушении законодательства

Мэрия Самары не размещает на своем официальном сайте необходимую информацию. Городская прокуратура уличила администрацию в нарушении действующего законодательства. В частности, в результате проверки на портале не удалось обнаружить сведения о качестве горячей воды, подаваемой абонентам с использованием централизованных систем водоснабжения, 

18 июня 2018, 09:01
Самарцы смогут анонимно сдать тест на ВИЧ

Самарцы смогут анонимно сдать тест на ВИЧ

В рамках Всероссийского марафона #СтопВичСпид Самарский областной СПИД-центр в разных точках региональной столицы проводит акцию «Знать о ВИЧ – значит жить!» Цель - профилактика распространения ВИЧ. В пятницу, 18 мая, на набережной Волги у Маяковского спуска самарцы смогут принять участие 
16 мая 2018, 01:43
Ежегодно более 3000 новых случаев ВИЧ регистрируют в Самарской области

Ежегодно более 3000 новых случаев ВИЧ регистрируют в Самарской области

Каждый год в Самарской области выявляют более трех тысяч новых случаев ВИЧ-инфекции, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. В 2017 году пораженность населения ВИЧ-инфекцией в Самарской области превысила один процент. Специалисты отмечают смещение заболеваемости в более старшие возрастные группы. С начала наблюдения 
14 мая 2018, 10:17
Прокуратура: пациентку тольяттинской больницы во время операции заразили ВИЧ

Прокуратура: пациентку тольяттинской больницы во время операции заразили ВИЧ

В Тольятти возбуждено уголовное дело по факту заражения ВИЧ-инфекцией 59-летней женщины, сообщили в  прокуратуре Комсомольского района. По версии правоохранителей, вирус в ее организм попал во время операции в тольяттинской городской больнице №4. В 2014 году пациентке там была проведена операция 

23 октября 2017, 02:12
В вареной колбасе нашли вирус африканской чумы свиней

В вареной колбасе нашли вирус африканской чумы свиней

Сотрудники саратовского ветконтроля обнаружили вирус африканской чумы свиней в партии вареной колбасы. По данным ведомства, продукция была произведена на мясоперерабатывающем предприятии в городе Энгельс (Саратовская область). На площадке введен карантин. По данным ведомства, общий вес зараженной партии – 45 килограммов. 
18 апреля 2017, 05:18
Ученые доказали, что болезнь Альцгеймера может быть заразной

Ученые доказали, что болезнь Альцгеймера может быть заразной

Болезнью Альцгеймера можно заразиться, заявили ученые из Великобритании. Причем опасность есть не только при переливании крови, хирургических операциях, в том числе на головном мозге, но и просто во время посещения дантиста.
 
Смерть восьми человек, в детстве получивших одинаковое лечение гормоном роста, 
10 сентября 2015, 04:13
Ученые: Активные физические нагрузки могут привести к заражению крови

Ученые: Активные физические нагрузки могут привести к заражению крови

Ученые из Мельбурна провели эксперимент, в котором приняли участие около двух десятков человек. Добровольцам предстояло выдержать 24-часовой супермарафон. У них брали кровь на анализ до и после испытаний.

После изучения образцов крови выяснилось, что при серьезных физнагрузках у участников 
17 июня 2015, 12:34
В России ВИЧ заражены 3% мужчин в возрасте от 30 до 35 лет

В России ВИЧ заражены 3% мужчин в возрасте от 30 до 35 лет

Об этом рассказал Русской службе новостей Вадим Покровский, глава Федерального центра СПИД. Академик отметил, что из-за большого количества зараженных мужчин в зоне риска много женщин.

Более половины российских носителей вируса – наркозависимые, чуть более 40% - гетеросексуалы, не употребляющие 
15 июня 2015, 12:07
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх