В Тольятти на местную жительницу завели уголовное дело. По версии силовиков, она поставила своего сына под угрозу заражения ВИЧ. Малышу всего два года. По сообщению прокуратуры Автозаводского района, 32-летняя женщина знала, что у нее ВИЧ-инфекция, но с 2016 года (года, когда у нее родился мальчик) не делала ничего для предотвращения передачи вируса иммунодефицита своему ребенку. На учет в СПИД-центр не встала и не принимала необходимые медпрепараты.
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Торговый центр «Омега» закрыли в Тольятти
Прокуратура Автозаводского района Тольятти добилась приостановления работы торгового центра «Омега». В здании была проведена проверка, которая показала, что оно эксплуатируется с грубыми нарушениями правил противопожарной безопасности.
Прокуратура обратилась в суд с требованием закрыть здание. 18 июня иск был удовлетворен, …
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29 июня 2018, 02:58
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Легковушка столкнулась с КамАЗом под Тольятти
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29 июня 2018, 10:41
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5-летняя девочка упала с 20 этажа в Тольятти
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28 июня 2018, 02:57
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Зарплаты работников АвтоВАЗа повысят на 6,9%
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28 июня 2018, 11:53
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Женщина попалась на полумиллионном мошенничестве в Самарской области
Прокуратура Красноярского района области возбудила уголовное дело на сотрудницу кредитной организации. По версии следствия, злоумышленница присвоила и растратила 493 тысячи рублей. Таким образом, она причинила организации материальный ущерб в крупном размере.
Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.
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27 июня 2018, 11:22
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Более 280 тысяч рублей хотят взыскать с виновника смертельного ДТП в Тольятти
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22 июня 2018, 03:18
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Пройти экспресс-тест на ВИЧ в парке Гагарина приглашают самарцев
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22 июня 2018, 10:51
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Прокуратура уличила мэрию Самары в нарушении законодательства
Мэрия Самары не размещает на своем официальном сайте необходимую информацию. Городская прокуратура уличила администрацию в нарушении действующего законодательства. В частности, в результате проверки на портале не удалось обнаружить сведения о качестве горячей воды, подаваемой абонентам с использованием централизованных систем водоснабжения, …
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18 июня 2018, 09:01
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Самарцы смогут анонимно сдать тест на ВИЧ
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16 мая 2018, 01:43
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Ежегодно более 3000 новых случаев ВИЧ регистрируют в Самарской области
Каждый год в Самарской области выявляют более трех тысяч новых случаев ВИЧ-инфекции, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. В 2017 году пораженность населения ВИЧ-инфекцией в Самарской области превысила один процент. Специалисты отмечают смещение заболеваемости в более старшие возрастные группы. С начала наблюдения …
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14 мая 2018, 10:17
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Прокуратура: пациентку тольяттинской больницы во время операции заразили ВИЧ
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23 октября 2017, 02:12
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В вареной колбасе нашли вирус африканской чумы свиней
Сотрудники саратовского ветконтроля обнаружили вирус африканской чумы свиней в партии вареной колбасы. По данным ведомства, продукция была произведена на мясоперерабатывающем предприятии в городе Энгельс (Саратовская область). На площадке введен карантин. По данным ведомства, общий вес зараженной партии – 45 килограммов. …
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18 апреля 2017, 05:18
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Ученые доказали, что болезнь Альцгеймера может быть заразной
Болезнью Альцгеймера можно заразиться, заявили ученые из Великобритании. Причем опасность есть не только при переливании крови, хирургических операциях, в том числе на головном мозге, но и просто во время посещения дантиста.
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10 сентября 2015, 04:13
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Ученые: Активные физические нагрузки могут привести к заражению крови
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17 июня 2015, 12:34
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В России ВИЧ заражены 3% мужчин в возрасте от 30 до 35 лет
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15 июня 2015, 12:07