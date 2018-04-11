Самарская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку на территории Комсомольского района Тольятти, а также в акватории Куйбышевского водохранилища. Сотрудники надзорного ведомства обнаружили на береговой линии свалку отходов площадью 1950 квадратных метров. Из-за этого был причинен вред среде обитания водных биологических ресурсов, а также местам нереста рыбы и ее кормовой базе. Ущерб, нанесенный экологии был оценен в 22 миллиона рублей.
По материалам проверки природоохранной прокуратуры возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
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