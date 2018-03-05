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«Бункер S» Эфир передачи от 6 марта 2018г 
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В Самаре полицейские задержали представителей медицинской фирмы, подозреваемых в мошенничестве. Всего в деле больше 40 потерпевших. Жертвами обмана становились в основном пожилые самарцы. Общая сумма ущерба превысила 1,3 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело.

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Житель Чапаевска, у которого нашли взрывчатку, готовил теракт

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В Самарской области судят

В Самарской области судят "телефонных террористов"

В Самарской области завершается серия судебных процессов над анонимными "подрывниками", которые в конце прошлого года по телефону сообщали о заминировании офисов, жилых домов, торговых центров  и даже  ГЭС. Ни в одном из этих случаев взрывные устройства обнаружены не были.  Сотрудники 

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19-летнего парня, хранившего детали для изготовления бомбы, задержали в Чапаевске

Сотрудники управления Федеральной службы безопасности по Самарской области провели операцию по задержанию 19-летнего жителя Чапаевска. Он хранил у себя дома целый арсенал холодного оружия, а также компоненты для изготовления взрывного устройства. При обыске силовики обнаружили 5 ножей, 3 заточки, 2 
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В Самару везли контрафакт под видом одежды известных брендов

Самарская таможня и полицейские досмотрели прибывшие в регион фуры, в которых обнаружили одежду и обувь с товарными знаками известных фирм. В частности изъято более 17 тысяч комплектов спортивной обуви с лого фирм Adidas, Nike, Reebok, New Balance. 12 января также 
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21 ноября 2017, 11:20
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