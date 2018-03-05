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Цех по выпуску контрафактной водки и коньяка выявила ФСБ под Тольятти
В Самарской области оперативники регионального управления ФСБ накануне закрыли нелегальный цех по производству контрафактного алкоголя - водки и коньяка. Он был обнаружен в результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий под Тольятти, на территории Ставропольского района. Организатор производства, некий 50-летний гражданин «Н», задержан. …
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6 марта 2018, 04:45
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СК завел уголовное дело по факту гибели 3 человек на пожаре в Самаре
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5 марта 2018, 01:49
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Более 1,3 млн рублей собрали медики-мошенники с обманутых самарцев
В Самаре полицейские задержали представителей медицинской фирмы, подозреваемых в мошенничестве. Всего в деле больше 40 потерпевших. Жертвами обмана становились в основном пожилые самарцы. Общая сумма ущерба превысила 1,3 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело.
«Злоумышленники убеждали потерпевших в наличии у них опасных заболеваний …
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1 марта 2018, 02:36
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Житель Чапаевска, у которого нашли взрывчатку, готовил теракт
Стали известны подробности расследования уголовного дела, которое возбудили в отношении 19-летнего жителя Чапаевска Дмитрия Б. Молодого человека задержали 12 февраля сотрудники Федеральной службы безопасности. Сообщалось, что во время обыска у него нашли тротиловую шашку, детонатор от противопехотной мины, а также …
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26 февраля 2018, 03:38
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На экс-главу самарского филиала «Почты России» завели новое дело
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22 февраля 2018, 01:41
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12,5 млн рублей утаил от налоговиков директор стройфирмы из Самары
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21 февраля 2018, 05:15
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В Самарской области судят "телефонных террористов"
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21 февраля 2018, 03:58
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19-летнего парня, хранившего детали для изготовления бомбы, задержали в Чапаевске
Сотрудники управления Федеральной службы безопасности по Самарской области провели операцию по задержанию 19-летнего жителя Чапаевска. Он хранил у себя дома целый арсенал холодного оружия, а также компоненты для изготовления взрывного устройства. При обыске силовики обнаружили 5 ножей, 3 заточки, 2 …
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21 февраля 2018, 11:39
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В Самару везли контрафакт под видом одежды известных брендов
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18 января 2018, 02:04
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Самарские таможенники изъяли 150 тонн контрафакта у границы с Казахстаном
Самарская таможня сообщила об изъятии 150 тонн контрафактных товаров. Мобильная группа ведомства нашла в фурах 80 тысяч подделок известных брендов. Это парфюм, одежда, обувь, сумки, аксессуары для телефонов, на которые фальсификаторы нанесли товарные знаки известных марок: Nike, Gucci, Armani, Zara, …
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22 декабря 2017, 01:08
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В Самаре таможенники нашли наркотики в посылках с шампунями
Самарская таможня сообщила об итогах работы за три квартала 2017 года. Зафиксировано 57 фактов контрабанды наркотических средств. Общая масса изъятых веществ превышает 5,6 килограмма. Таможенники нашли наркотики в посылках с шампунями и с другими средствами гигиены.
«Возбуждено 3 уголовных дела по …
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24 ноября 2017, 12:49
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Самарские таможенники снимают языковой барьер к ЧМ-2018
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21 ноября 2017, 11:20