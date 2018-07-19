Трехтонную «пирамиду позора» похитили и разбили в Самаре В Самаре уничтожили одну из трехтонных пирамид, которые ставят с начала мая около домов злостных неплательщиков за воду и канализацию. «Арт-объект» разбили на части и вывезли.

Пирамиду установили в пятницу, 6 июля, перед домом должника в частном секторе на улице … Пирамиду установили в пятницу, 6 июля, перед домом должника в частном секторе на улице