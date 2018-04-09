2
47
03
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 3 апреля 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 5 апреля 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
          888     888  888    d8P    .d8888b.             8888888888P  8888888888 
          888     888  888   d8P    d88P  Y88b                  d88P   888        
          888     888  888  d8P     888    888                 d88P    888        
 888d888  888     888  888d88K      888         .d8888b       d88P     8888888    
 888P"    888     888  8888888b     888  88888  88K          d88P      888        
 888      888     888  888  Y88b    888    888  "Y8888b.    d88P       888        
 888      Y88b. .d88P  888   Y88b   Y88b  d88P       X88   d88P        888        
 888       "Y88888P"   888    Y88b   "Y8888P88   88888P'  d8888888888  8888888888
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

В блогах: «Крупный бизнес с огоньком срывает открытие спорткомплекса для детей в Самаре»

В блогах: «Крупный бизнес с огоньком срывает открытие спорткомплекса для детей в Самаре»

Блогер Андрей Седогин поведал, что в Самаре крупный бизнес с огоньком срывает открытие спорткомплекса для детей. Речь идет о ФОКе в Красноглинском районе.

«Спорткомплекс построен и практически готов к запуску. Эксперты говорят, что по техническим характеристикам он соответствует 
5 апреля 2018, 09:02
Водитель, постоянно нарушавший ПДД, сбил школьника в Тольятти

Водитель, постоянно нарушавший ПДД, сбил школьника в Тольятти

Утром 4 апреля в Тольятти произошло ДТП с участием ребенка. 60-летний водитель на автомобиле BMW 116 ехал по бульвару 50 лет Октября. На нерегулируемом пешеходном переходе он сбил 15-летнего школьника. Ребенка госпитализировали с сотрясением головного мозга, переломами правой голени и правого предплечья, 
4 апреля 2018, 02:58
Авария в Чапаевске: из-за лихача пострадала годовалая девочка

Авария в Чапаевске: из-за лихача пострадала годовалая девочка

Авария произошла вечером 29 марта в Чапаевске. 31-летний водитель на автомобиле «Nissan Navara» ехал по улице Дорожной со стороны Вокзальной. На одном из участков мужчина превысил скорость, не справился с управлением и после этого врезался в столб, а потом в 

30 марта 2018, 05:43
Двух подростков ударило током на грузовом вагоне в Самарской области

Двух подростков ударило током на грузовом вагоне в Самарской области

В Самарской области на железной дороге произошло ЧП с участием детей. Двух школьников 11 и 12 лет ударило током. По данным транспортной полиции, инцидент произошел в понедельник, 26 марта в 15:20 на станции «Сызрань – город». Подростки забрались на грузовой 
27 марта 2018, 01:06
Вице-премьер Ольга Голодец посетила школу Южного города в Самаре

Вице-премьер Ольга Голодец посетила школу Южного города в Самаре

В Самару 20 марта с рабочим визитом приехала первый заместитель председателя российского правительства Ольга Голодец. Она побывала в учреждениях образования, здравоохранения и культуры и обсудила с руководством 63-го региона наиболее значимые проблемы социальной сферы.
Уникальный образовательный комплекс - школа в 
21 марта 2018, 11:51
Названы сроки окончания ремонта в школе с рухнувшим потолком в Самаре

Названы сроки окончания ремонта в школе с рухнувшим потолком в Самаре

В Самаре стали известны сроки окончания ремонта в школе №46, где в сентябре 2017 года треснул штукатурный слой потолочного перекрытия. Инцидент произошел в кабинете начальных классов на первом этаже. Вопрос по этой школе обсуждался во время встречи главы Самары Елены 

16 марта 2018, 09:57
Авария на канализации привела к потопу и закрытию школы в Самаре

Авария на канализации привела к потопу и закрытию школы в Самаре

В Самаре в понедельник, 5 марта, одна школа на Безымянке временно была закрыта. В учебном заведении затопило подвал из-за аварии на канализации. Инцидент произошел в школе №153, передает 63.ru. Школа находится на улице Красных Коммунаров. По данным представителей образовательного 
5 марта 2018, 04:31
В блогах: Чуваши превратятся в центр спортивной борьбы Самары

В блогах: Чуваши превратятся в центр спортивной борьбы Самары

Блогер Игорь Кондратьев утверждает, что самарский поселок Чуваши превратится в центр спортивной борьбы города.

"На днях наслушался всяких ужасов насчет закрытой в сентябре прошлого года школы № 151 в Чувашах. Мол, на нее кто-то глаз положил и теперь 
7 февраля 2018, 08:14
В Самаре на сотрудников «СМТ» завели новые уголовные дела

В Самаре на сотрудников «СМТ» завели новые уголовные дела

Еще три уголовных дела возбуждены в отношении сотрудников ООО «Современные медицинские технологии». Об этом сообщает Росздравнадзор. В ходе проверки, которую проводила прокуратура Самарской области, было выяснено, что в рамках заключенного госконтракта «СМТ» поставило в самарскую больницу имени Пирогова два магнитно-резонансных 

14 марта 2017, 03:07
Следователи завели новые уголовные дела из-за акций завода «ТоАЗ»

Следователи завели новые уголовные дела из-за акций завода «ТоАЗ»

Следственный комитет региона возбудил новые уголовные дела, связанные с продажей акций компании «Тольяттиазот» - крупнейшего производителя аммиака в мире. Фигуранты дела - директора самарских компаний «Контаз» и «Родничок». По версии следствия, в 2008 году они продали ценные бумаги завода двумя 

17 января 2017, 12:58
В России стали в два раза чаще сажать за высказывания в интернете

В России стали в два раза чаще сажать за высказывания в интернете

Неутешительные данные приводит информационно-аналитический центр "Сова", который специализируется на  анализе проблем национализма, ксенофобии и т.д. По данным агентства, которое проанализировало цифры из открытых источников, количество уголовных дел из-за постов в интернете, которые заканчиваются реальным заключением под стражу для подозреваемых, увеличилось 

30 июня 2016, 11:09
Самарские лагеря отдыха незаконно получали деньги за детей

Самарские лагеря отдыха незаконно получали деньги за детей

Умершая год назад девочка «отдохнула» в самарском лагере

Прокуратура Самарской области возбудила уголовные дела в отношении руководителей компаний «Космос» и «Сказочная долина», которых подозревают в хищении бюджетных средств, выделенных на отдых в оздоровительных лагерях детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Проверка 

4 мая 2016, 02:55
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх