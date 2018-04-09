В Самаре двух местных жительниц подозревают в предоставлении поддельных справок в школы для зачисления своих детей в первый класс. Уголовные дела возбуждены по части 3 статьи 327 УК РФ «Использование заведомо подложного документа». Подозреваемые – две мамы 43 и 32 лет. По данным силовиков, в конце января и в начале марта текущего года они обратились в одну из самарских школ и предъявили свидетельства о регистрации по месту пребывания.
«Однако по итогам проверки у сотрудников учреждения возникли сомнения в подлинности предоставленных документов, о чем руководство школы сообщило в полицию. В ходе проверки поступившей информации сотрудники органов внутренних дел изъяли подозрительные документы и направили на экспертизу, которая установила, что свидетельства действительно являются поддельными», - сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
Наказание, которое грозит женщинам, если их вина будет доказана в суде: штраф до 80 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода за период до шести месяцев, либо до 480 часов обязательных работ, либо до двух лет, либо до шести месяцев ареста. Расследование продолжается.
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