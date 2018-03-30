В Самаре угонщик с молотком напал на владельца «Весты». Инцидент произошел на улице Победы. Его свидетелем стал сотрудник Росгвардии, старший лейтенант полиции Михаил Гурьев. Он возвращался домой со службы. Полицейский увидел драку двоих мужчин, остановил свою машину, вышел и разнял участников потасовки. Предъявив служебное удостоверение, он потребовал объяснений. 47-летний мужчина рассказал, что второй напал на него с молотком и хотел похитить его «Ладу Весту». Хозяин машины дал злоумышленнику отпор и погнался за ним. Во время беседы автовладельца с росгвардейцем злоумышленник предпринял вторую попытку бегства. Но старший лейтенант Гурьев его догнал, остановил и вызвал коллег из вневедомственной охраны. Подозреваемый – житель Самары 1981 года рождения задержан. На него заведено уголовное дело по статье «Разбой». Руководство Росгвардии рассматривает возможность поощрения сотрудника, пресекшего тяжкое преступление в свободное от службы время, сообщили в пресс-службе ведомства.
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28 марта 2018, 10:40
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26 марта 2018, 07:00
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23 марта 2018, 10:39
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14 февраля 2018, 01:21