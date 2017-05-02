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В Самаре температура приблизится к +30, но потом похолодает и пойдет дождь
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2 мая 2017, 05:42
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Самара под угрозой пыльных бурь
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27 апреля 2017, 09:21
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Когда в Самаре наступит жара?
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25 апреля 2017, 09:13
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В Самаре сорвалось открытие велосезона
Открытие велосезона в Самаре перенесли, сообщила городская администрация.
«Так как погода на 22 апреля совсем не радует, принято решение перенести открытие велосезона 2017 на 29 апреля», - пояснили организаторы.
В этом году велопробег стартует в 9:30 с площади Славы. Колонна велосипедистов проследует …
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20 апреля 2017, 11:46
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Сызрань накроет штормом
Жителей Сызрани оповестили о возможном ухудшении погоды. Единая дежурно-диспетчерская служба Сызрани сообщила о штормовом предупреждении. В четверг, 20 апреля, ожидается усиление северо-западного ветра до 20 метров в секунду. Возможен сильный ливень – до 50 миллиметров осадков. По прогнозу синоптиков, такая …
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20 апреля 2017, 11:21
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Подальше от деревьев: В Тольятти объявлено штормовое предупреждение
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19 апреля 2017, 10:55
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В Самаре из-за морозов объявили штормовое предупреждение
В Самарской области из-за морозов объявлено штормовое предупреждение. До 9 февраля ожидается понижение температуры, возможны морозы ниже -28 градусов по Цельсию, сообщили в самарской мэрии со ссылкой на данные синоптиков.
Горожанам рекомендуют быть особенно внимательными и осторожными, по возможности, не проводить …
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7 февраля 2017, 02:35
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В Самарской области объявлено штормовое предупреждение
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26 января 2017, 02:14
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В лесах 7 районов Самарской области - 4-й класс пожарной опасности
Высокий четвертый класс пожарной опасности в частности действует в семи районах губернии - Алексеевском, Богатовском, Большеглушицком, Большечерниговском, Борском, Нефтегорском и Пестравском.
В лесах ещё 13 муниципалитетов установился третий класс пожарной опасности. В Ставропольском сохраняется первый класс пожароопасности.
Гостей …
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10 августа 2015, 04:05
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В семи районах Самарской области введен самый высокий класс пожарной опасности
В МЧС сообщили о ситуации в лесах Самарской области. По оценкам ФБУ «Авиалесоохрана», наивысший 5-й класс пожарной опасности - в лесах семи муниципальных районов региона: Кинель-Черкасскиом, Похвистневском, Безенчукском, Приволжском, Хворостянском, Красноярском и Красноармейском.
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19 июня 2015, 11:36
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В районах Самарской области – чрезвычайная пожарная опасность лесов
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15 июня 2015, 10:40
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МЧС предупреждает о чрезвычайной пожарной опасности в лесах Самарской области
ГУ МЧС России по Самарской области сообщает о чрезвычайной пожарной опасности лесов – 5-й класс. Такая ситуация сохранится в период с 4 по 10 сентября, информирует Приволжское УГМС. Предупреждение в первую очередь касается северо-восточных муниципалитетов области, особенно подвержены риску Сергиевский, …
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4 сентября 2014, 10:30