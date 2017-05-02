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В Самаре температура приблизится к +30, но потом похолодает и пойдет дождь

В Самаре температура приблизится к +30, но потом похолодает и пойдет дождь

Самарские синоптики опубликовали прогноз погоды на ближайшие дни. Днем во вторник, 2 мая, на территории региона ожидается до +27 градусов по Цельсию. Однако уже на следующий день температура понизится, пройдет дождь и возможна гроза, сообщается на сайте Приволжского УГМС.
2 мая 2017, 05:42
Самара под угрозой пыльных бурь

Самара под угрозой пыльных бурь

Блогер Нина Дюкова рассказала про Генковскую лесную полосу в Чапаевском лесничестве. "Уже более 100 лет она служит защитой от пыльных бурь, зарождающихся в пустынях Средней Азии. Жестокие суховеи стали причиной неурожая и страшного голода в 1891-м, а позднее и в 
27 апреля 2017, 09:21
Когда в Самаре наступит жара?

Когда в Самаре наступит жара?

Приволжское УГМС опубликовало прогноз погоды в Самарской области на ближайшие дни. Согласно сообщению на сайте ведомства, температура воздуха приблизится к +20 градусам по Цельсию уже к выходным. Уже днем в четверг, 27 апреля, ожидается до 19 градусов тепла, без осадков.

«Небольшой 

25 апреля 2017, 09:13
В Самаре сорвалось открытие велосезона

В Самаре сорвалось открытие велосезона

Открытие велосезона в Самаре перенесли, сообщила городская администрация.

«Так как погода на 22 апреля совсем не радует, принято решение перенести открытие велосезона 2017 на 29 апреля», - пояснили организаторы.

В этом году велопробег стартует в 9:30 с площади Славы. Колонна велосипедистов проследует 

20 апреля 2017, 11:46
Сызрань накроет штормом

Сызрань накроет штормом

Жителей Сызрани оповестили о возможном ухудшении погоды. Единая дежурно-диспетчерская служба Сызрани сообщила о штормовом предупреждении. В четверг, 20 апреля, ожидается усиление северо-западного ветра до 20 метров в секунду. Возможен сильный ливень – до 50 миллиметров осадков. По прогнозу синоптиков, такая 
20 апреля 2017, 11:21
Подальше от деревьев: В Тольятти объявлено штормовое предупреждение

Подальше от деревьев: В Тольятти объявлено штормовое предупреждение

Как предупреждает горадминистрация Тольятти, завтра, 20 апреля, утром и днем ожидаются сильные осадки в виде дождя со снегом, порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +7…+9°С, ночью +1…+3°С.
 
"Водителям следует припарковать автомобили в безопасном 

19 апреля 2017, 10:55
В Самаре из-за морозов объявили штормовое предупреждение

В Самаре из-за морозов объявили штормовое предупреждение

В Самарской области из-за морозов объявлено штормовое предупреждение. До 9 февраля ожидается понижение температуры, возможны морозы ниже -28 градусов по Цельсию, сообщили в самарской мэрии со ссылкой на данные синоптиков.

Горожанам рекомендуют быть особенно внимательными и осторожными, по возможности, не проводить 

7 февраля 2017, 02:35
В Самарской области объявлено штормовое предупреждение

В Самарской области объявлено штормовое предупреждение

С сегодняшнего дня и до конца января в регионе будет аномально холодно, сообщают синоптики. Среднесуточная температура воздуха опустится ниже климатической нормы на 9 и более градусов.
В ближайшие трое суток днем столбик термометра будет колебаться в пределах -11, -16. Ночью 

26 января 2017, 02:14
В лесах 7 районов Самарской области - 4-й класс пожарной опасности

В лесах 7 районов Самарской области - 4-й класс пожарной опасности

Высокий четвертый класс пожарной опасности в частности действует в семи районах губернии -  Алексеевском, Богатовском, Большеглушицком, Большечерниговском, Борском, Нефтегорском и Пестравском.
 
В лесах ещё 13 муниципалитетов установился третий класс пожарной опасности. В Ставропольском сохраняется первый класс пожароопасности.
 
Гостей 
10 августа 2015, 04:05
В семи районах Самарской области введен самый высокий класс пожарной опасности

В семи районах Самарской области введен самый высокий класс пожарной опасности

В МЧС сообщили о ситуации в лесах Самарской области. По оценкам ФБУ «Авиалесоохрана», наивысший 5-й класс пожарной опасности - в лесах семи муниципальных районов региона: Кинель-Черкасскиом, Похвистневском, Безенчукском, Приволжском, Хворостянском, Красноярском и Красноармейском.

В Самаре, Тольятти и ещё 20 муниципальных 
19 июня 2015, 11:36
В районах Самарской области – чрезвычайная пожарная опасность лесов

В районах Самарской области – чрезвычайная пожарная опасность лесов

«В период 14-18 июня в центральных, восточных и юго-западных районах Самарской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность лесов», - сообщает Приволжское УГМС.  

Напомним, с 1 мая по 13 сентября на территории региона действует особый противопожарный режим.

По данным 
15 июня 2015, 10:40
МЧС предупреждает о чрезвычайной пожарной опасности в лесах Самарской области

МЧС предупреждает о чрезвычайной пожарной опасности в лесах Самарской области

ГУ МЧС России по Самарской области сообщает о чрезвычайной пожарной опасности лесов – 5-й класс. Такая ситуация сохранится в период с 4 по 10 сентября, информирует Приволжское УГМС. Предупреждение в первую очередь касается северо-восточных муниципалитетов области, особенно подвержены риску Сергиевский, 

4 сентября 2014, 10:30
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