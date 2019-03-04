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Министр спорта прокомментировал финансовые нарушения в Центре спортивной подготовки
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4 марта 2019, 08:59
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Жителя Сызрани будут судить за убийство трех кабанов
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4 марта 2019, 05:31
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В Самаре адвокат бывшего майора ФСБ умер во время заседания суда
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4 марта 2019, 05:18
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С улиц Самары за эту зиму вывезли 765 000 тонн снега
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4 марта 2019, 04:55
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Кровлю дома в «старой» Самаре тушили 27 человек
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4 марта 2019, 12:02
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Спасательная операция длилась 6 часов: в Самарской области рыбаки заблудились на Волге в метель
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4 марта 2019, 11:39
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В Сызрани рухнул балкон многоквартирного жилого дома
Жители Сызрани активно обсуждают в соцсетях новость - в доме № 8 по улице Астраханской рухнул балкон. На снимке, размещенном очевидцем в группе New - Сызрань, видно, что балкон второго этажа «приземлился» прямо в сугроб. Он не был застеклен, …
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4 марта 2019, 09:35
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93 человека тушили пластиковые отходы в районе завода Тарасова в Самаре
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3 марта 2019, 08:24
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Новая ведущая программы "Прогноз погоды" Ирина Заридянская: Ждите метель и гололед. ВИДЕО
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1 марта 2019, 10:42
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Уровень опасности в Самарской области поменяли с «оранжевого» на «желтый»
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22 февраля 2019, 09:34
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В МЧС опровергли сообщение о взрыве в петербургской многоэтажке
Информацию об обрушении стены дома на проспекте Солидарности в Санкт-Петербурге прокомментировали в МЧС. По словам представителя ведомства, обрушение облицовочного кирпича наружной стены на площади 12 квадратных метров произошло в ходе проведения ремонтных работ в квартире на 13-м этаже. Никакого взрыва …
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6 апреля 2017, 05:17
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В Петербурге в результате взрыва рухнула стена многоэтажки, есть видео
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6 апреля 2017, 04:57
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Обрушенный фасад дома на Кирова в Самаре восстановят до конца лета
ЧП в Самаре, на проспекте Кирова. В многоквартирном жилом доме под номером 201 рядом с одним из подъездов рухнула часть стены. Облицовка фасада высотой в два этажа обвалилась сегодня в 3 часа утра. Разбуженные грохотом жильцы дома выбежали на …
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29 июня 2016, 05:18
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В Самаре на Кирова ночью обрушилась стена жилого дома
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29 июня 2016, 11:13
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В Самаре ликвидировали прорыв теплотрассы на Красноармейской
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7 января 2016, 01:36
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Коммунальный ад в центре Самары: часть домов остались без воды и тепла, есть фото
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7 января 2016, 09:43
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В самарском доме на Чапаевской рушатся стены
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28 августа 2013, 05:38
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