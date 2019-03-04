В самарском доме на Чапаевской рушатся стены Ходить рядом с домом № 76 по улице Чапаевской опасно - сверху падают кирпичи. Жить в доме невозможно - через трещину в стене уже четыре года дует ветер, летит снег и льет дождь, рассказывает Елена Сорокина. Елена Сорокина, жительница дома на …