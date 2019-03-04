12
42
40
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

СМОТРИТЕ ТЕРРУ

На 32 кнопке Дом.Ру 
Все видео

Бункер S

Возмущение женщин-военнослужащих: 23 февраля их не поздравляют, а мужикам даже интимные танцы дарят! Возвращение медвытрезвителей и ограничение работы супермаркетов в выходные. Обо всем этом и не только – весело и со смыслом. 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 04.03.2019 
Все видео
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: ВКонтакте Facebook Twitter Instagram Одноклассники

Материалы по теме:

Министр спорта прокомментировал финансовые нарушения в Центре спортивной подготовки

Министр спорта прокомментировал финансовые нарушения в Центре спортивной подготовки

Региональное министерство спорта и Счетная палата прокомментировали резонансные результаты проверки в Центре спортивной подготовки, созданном в 2016 году. Напомним, в деятельности ЦСП в начале 2019 года нашли нарушения на 206 млн рублей. Как сообщили в ведомствах, сейчас 95% из них 
4 марта 2019, 08:59
Жителя Сызрани будут судить за убийство трех кабанов

Жителя Сызрани будут судить за убийство трех кабанов

В суд в Самарской области направили уголовное дело в отношении 54-летнего жителя Сызрани. Его обвиняют в незаконной охоте с применением механического транспортного средства с причинением особо крупного ущерба. По версии следствия, этот мужчина в ночь с 9 на 10 января 
4 марта 2019, 05:31
В Самаре адвокат бывшего майора ФСБ умер во время заседания суда

В Самаре адвокат бывшего майора ФСБ умер во время заседания суда

В понедельник, 4 марта, заседание Самарского гарнизонного суда по делу бывшего майора ФСБ Сергея Абрамова внезапно прервала трагедия - умер его адвокат Владимир Гапонов. Защитник успел выступить, а во время допроса потерпевшего почувствовал себя плохо. Сотрудники суда и адвокат потерпевшего 
4 марта 2019, 05:18
С улиц Самары за эту зиму вывезли 765 000 тонн снега

С улиц Самары за эту зиму вывезли 765 000 тонн снега

С улиц, дорог, парков, скверов и набережной Самары за эту зиму коммунальщики вывезли 765 000 тонн снега. В прошлом году за этот же период убрали только 500 000 тонн. В понедельник, 4 марта, такие цифры озвучили на еженедельном совещании в 
4 марта 2019, 04:55
Кровлю дома в «старой» Самаре тушили 27 человек

Кровлю дома в «старой» Самаре тушили 27 человек

В понедельник, 4 марта, произошел пожар в историческом центре Самары. В доме № 36 на улице Затонной около реки Самара загорелась кровля частного дома. Сигнал о возгорании поступил в 08:02. Когда по указанному адресу прибыли пожарно-спасательные подразделения, оказалось, что горит 
4 марта 2019, 12:02
Спасательная операция длилась 6 часов: в Самарской области рыбаки заблудились на Волге в метель

Спасательная операция длилась 6 часов: в Самарской области рыбаки заблудились на Волге в метель

В Ставропольском районе в субботу, 2 марта, на Волге напротив поселка Луначарский заблудились два рыбака. Мужчины отправились на рыбалку на мотособаке, но на расстоянии около шести километров от берега мотобуксировщик увяз в снегу. Из-за сильной метели мужчины не смогли добраться 
4 марта 2019, 11:39
В Сызрани рухнул балкон многоквартирного жилого дома

В Сызрани рухнул балкон многоквартирного жилого дома

Жители Сызрани активно обсуждают в соцсетях новость - в доме № 8 по улице Астраханской рухнул балкон. На снимке, размещенном очевидцем в группе New - Сызрань, видно, что балкон второго этажа «приземлился» прямо в сугроб. Он не был застеклен, 
4 марта 2019, 09:35
93 человека тушили пластиковые отходы в районе завода Тарасова в Самаре

93 человека тушили пластиковые отходы в районе завода Тарасова в Самаре

В субботу вечером, 2 марта, на улице Ново-Садовой, 311 в Промышленном районе областной столицы тушили пожар. Он произошел неподалеку от завода имени А.М. Тарасова. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, сообщение о возгорании поступило в 20:20. На место событий выехали 
3 марта 2019, 08:24
Новая ведущая программы

Новая ведущая программы "Прогноз погоды" Ирина Заридянская: Ждите метель и гололед. ВИДЕО

В ближайшие сутки, до 19:00 субботы, 2 марта, в Самарской области прогнозируют облачную погоду, снег и мокрый снег, местами сильный, слабую метель и гололед. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 7-12 м/с. В ночные часы температура воздуха составит 0, -5 
1 марта 2019, 10:42
Уровень опасности в Самарской области поменяли с «оранжевого» на «желтый»

Уровень опасности в Самарской области поменяли с «оранжевого» на «желтый»

В пятницу, 22 февраля, уровень опасности в Самарской области понизился с «оранжевого» на «желтый». Как сообщили в региональном ГУ МЧС, «желтый уровень опасности» был введен с 08:30 22 февраля. По информации Приволжского УГМС, до семи часов вечера пятницы на территории 
22 февраля 2019, 09:34
В МЧС опровергли сообщение о взрыве в петербургской многоэтажке

В МЧС опровергли сообщение о взрыве в петербургской многоэтажке

Информацию об обрушении стены дома на проспекте Солидарности в Санкт-Петербурге прокомментировали в МЧС. По словам представителя ведомства, обрушение облицовочного кирпича наружной стены на площади 12 квадратных метров произошло в ходе проведения ремонтных работ в квартире на 13-м этаже. Никакого взрыва 
6 апреля 2017, 05:17
В Петербурге в результате взрыва рухнула стена многоэтажки, есть видео

В Петербурге в результате взрыва рухнула стена многоэтажки, есть видео

В Санкт-Петербурге произошел новый взрыв. ЧП случилось примерно 15:05 в 16-этажном доме на проспекте Солидарности. По словам очевидцев, были слышны два хлопка на уровне 12 или 13 этажа. В результате обрушилась часть стены здания. В Сети появилось видео с последствиям 
6 апреля 2017, 04:57
Обрушенный фасад дома на Кирова в Самаре восстановят до конца лета

Обрушенный фасад дома на Кирова в Самаре восстановят до конца лета

ЧП в Самаре, на проспекте Кирова. В многоквартирном жилом доме под номером 201 рядом с одним из подъездов рухнула часть стены. Облицовка фасада высотой в два этажа обвалилась сегодня в 3 часа утра. Разбуженные грохотом жильцы дома выбежали на 
29 июня 2016, 05:18
В Самаре на Кирова ночью обрушилась стена жилого дома

В Самаре на Кирова ночью обрушилась стена жилого дома

Минувшей ночью в Самаре обрушилась стена жилого дома №201 по проспекту Кирова. Это недалеко от пересечения с улицей Ставропольской. По словам местных жителей, они проснулись от грохота примерно в три часа ночи. По предварительной информации, у третьего подъезда рухнула облицовка 
29 июня 2016, 11:13
В Самаре ликвидировали прорыв теплотрассы на Красноармейской

В Самаре ликвидировали прорыв теплотрассы на Красноармейской

Сегодня, 7 января, в 6 часов утра были завершены сварочные работы на месте прорыва теплотрассы на улице Красноармейская, сообщает официальный сайт ОАО «ПТС».
 
Вчера, 6 января, в 14:30 здесь начались земляные работы. Работы по ликвидации повреждения на теплопроводе продолжались 
7 января 2016, 01:36
Коммунальный ад в центре Самары: часть домов остались без воды и тепла, есть фото

Коммунальный ад в центре Самары: часть домов остались без воды и тепла, есть фото

Вчера, 6 января, днем на пересечении улиц Ленинградской и Чапаевской прорвало трубу, подающую питьевую воду в дома жителей. Вода быстро залила достаточно большой по площади участок пешеходной и проезжей части на Ленинградской и Молодогвардейской. Установившийся мороз в считанные часы превратил 
7 января 2016, 09:43
В самарском доме на Чапаевской рушатся стены

В самарском доме на Чапаевской рушатся стены

Ходить рядом с домом № 76 по улице Чапаевской опасно - сверху падают кирпичи. Жить в доме невозможно - через трещину в стене уже четыре года дует ветер, летит снег и льет дождь, рассказывает Елена Сорокина.

Елена Сорокина, жительница дома на 

28 августа 2013, 05:38
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04

Мы Вам перезвоним!

Наверх