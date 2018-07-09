10 июля в Самаре будет работать гастрономический фестиваль городов-организаторов ЧМ. Он откроется на набережной в районе Некрасовского спуска в 11:00 и будет принимать посетителей до 0:00.
«Гастрономическая карта России» - WELCOME FOODBALL CUP представляет собой мобильный проект, участники которого ездят по городам-организаторам мундиаля. На площадке будут работать 11 точек, на которых гости смогут познакомиться с блюдами от лучших шеф-поваров страны. Гастрономический ассортимент впечатляет. Посетители смогут попробовать попробовать московские калачи с начинками, ростовские курники «футбольные мячи», удмуртские перепечи, мордовские пшенные блины «пачат», осетинские пироги, бурятские буузы и многое другое. Самара будет представлена ухой, раками, пельменями, беляшами, вареньем из пива и другими блюдами.
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В эти выходные в Самаре пройдет фестиваль «ВолгаФест»
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