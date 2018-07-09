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«Бункер S» Эфир передачи от 03 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 03 июля 2018г  
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Чемпионат мира по футболу в Самаре завершится выступлением группы «Дискотека Авария»

Чемпионат мира по футболу в Самаре завершится выступлением группы «Дискотека Авария»

15 июля в России завершится главное спортивное мероприятие этого лета – чемпионат мира по футболу. Мероприятия, посвященные этому, традиционно будут проходить на площадке Фестиваля болельщиков FIFA.

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Дэвида Бэкхема ждут на матче ЧМ между сборными Англии и Швеции в Самаре

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Самарчанки попали в рейтинг самых красивых болельщиц чемпионата мира по футболу

Сайт Tvil.ru подготовил рейтинг городов с самыми красивыми болельщицами чемпионата мира по футболу. Исследование проводилось на основе опроса пользователей социальных сетей.

Первое и второе место между собой поделили Санкт-Петербург и Сочи. Им свое предпочтение отдали по 23% участников 
6 июля 2018, 03:40
Тереза Мэй приедет в Самару?

Тереза Мэй приедет в Самару?

7 июля англичане сразятся со шведами за выход в полуфинал ЧМ.
6 июля 2018, 01:31
Фестиваль воздушных змеев пройдет в Самаре

Фестиваль воздушных змеев пройдет в Самаре

24 июня в Самаре состоится фестиваль воздушных змеев. Мероприятие пройдет на территории оздоровительно-образовательного центра «Арго». Фестиваль организован в рамках профильной технической смены «Юный техник».

Фестиваль воздушных змеев проходит ежегодно уже 10 лет подряд. В этот раз зрители увидят полеты 80 змеев. 

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Передвижной фестиваль стритфуда приедет в Самару

Передвижной фестиваль стритфуда приедет в Самару

В Самару в июле прибудет караван фудтраков. Он состоит из 11 трейлеров с едой. На каждом указано название города-организатора ЧМ-2018 в России: «Москва», «Санкт-Петербург», «Саранск», «Самара», «Нижний Новгород», «Екатеринбург», «Калининград», «Казань», «Волгоград», «Сочи», «Ростов-на-Дону». Фудтраки проедут по регионам страны, преодолев 
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В эти выходные в Самаре пройдет фестиваль «ВолгаФест»

В эти выходные в Самаре пройдет фестиваль «ВолгаФест»

2 и 3 июня в Самаре пройдет традиционный фестиваль набережных «ВолгаФест». Праздник развернется на второй очереди набережной. В этом гуду главной темой фестиваля станет будущее. Организаторы предложат гостям взглянуть на то, как будет выглядеть Самара в 2081 году.

Набережная будет разделена 

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Как в Самаре прошел фестиваль «Пресса-2018»

Как в Самаре прошел фестиваль «Пресса-2018»

В Самаре после реконструкции открылся Струковский сад - одно из любимых мест отдыха горожан и пространство для проведения ежегодного фестиваля прессы. Журналистский форум в обновленном парке в этом году установил рекорд: на 25 площадках свое творчество и культурную программу представили 
28 мая 2018, 02:30
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