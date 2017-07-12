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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 11 июля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 6 июля 2017г 
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Волгу пришлось расходовать вхолостую

Жигулевская ГЭС продолжает работать в режиме повышенной приточности. В связи с непрекращающимися осадками расход воды через створы гидрообъекта достиг значения в 13 тысяч кубометров в секунду - это максимальный показатель с 1994 года. Каждый третий куб воды энергетики вынуждены сбрасывать 
11 июля 2017, 03:27
Легендарную «Волгу» попытаются возродить

Легендарную «Волгу» попытаются возродить

Концепция новинки, под условным названием "Волга-2020", появилась в Сети. Автомобиль получит светодиодные дневные огни, большие панорамные окна, массивные тормозные суппорты, хромированные детали, двуцветный интерьер. Многим автоэкспертам концепткар пришелся по вкусу, однако пессимисты утверждают, что компания не сможет реализовать проект, а 

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Паника на Волге: появилось видео с попавшим в шторм самарским теплоходом

Паника на Волге: появилось видео с попавшим в шторм самарским теплоходом

В пятницу, 7 июля, в Самаре снова начались пассажирские перевозки по Волге. Об этом журналистам ТРК «ТЕРРА»  сообщили на Самарском речном вокзале. Как уже рассказывала «ТЕРРА», речные рейсы были отменены вечером в среду, 5 июля, из-за неблагоприятных погодных условий. 
7 июля 2017, 11:14
В Самаре пытаются остановить разрушение речного порта

В Самаре пытаются остановить разрушение речного порта

В Самаре за 211 млн рублей спроектируют и отремонтируют причальные сооружения и водную инфраструктуру в городском речпорту, говорится в сообщении на портале госзакупок. Конкурс по определению подрядчика объявило «Самарское речное пассажирское предприятие». Согласно техзаданию, исполнителю предстоит реконструировать пассажирские причалы №№ 

7 июля 2017, 09:39
Фото очевидца: «Две наглые фуры решили проехать через ГЭС»

Фото очевидца: «Две наглые фуры решили проехать через ГЭС»

В четверг, 8 июня, в социальных сетях появилось сообщение, что две фуры пытались проехать по Жигулевской ГЭС, проезд по которой ограничен. С 10 мая по 30 ноября машины общей массой более 3,5 тонны могут ездить по участку от 943 до 
8 июня 2017, 02:49
На время ремонта М-5 запустили электричку

На время ремонта М-5 запустили электричку "Жигулевское море - Жигулевск"

Теперь добраться из Тольятти в Жигулевск и обратно можно на специально запущенном электропоезде. Как передает мэрия Автограда, транспортное сообщение между станциями «Жигулевск» и «Жигулевское море» будет налажено на время проведения ремонтных работ на плотине ГЭС и строительства транспортной развязки 947 

15 мая 2017, 07:01
Автомобильная пробка с Жигулевской ГЭС переместилась под Сызрань, есть фото

Автомобильная пробка с Жигулевской ГЭС переместилась под Сызрань, есть фото

Вчера, 11 мая, вечером под Сызранью на «федералке» М-5 «Урал» на подъезде к «ульяновскому» перекрестку со стороны Москвы образовалась огромная автомобильная пробка.
 
Как пишет «Маленькая Сызрань», затор начал образовываться около 21 часа из-за множества фур, которые после дневной 
12 мая 2017, 07:00
Кого смоет: скоро начнутся сбросы воды на жигулевской плотине

Кого смоет: скоро начнутся сбросы воды на жигулевской плотине

Жигулевская ГЭС в ближайшие дни начнет сброс воды. В бассейне Куйбышевского гидроузла началось весеннее половодье.

За прошедшую неделю боковой приток воды вырос в 6 раз - до 5,4 тысячи кубометров в секунду, что соответствует паводковым расходам апреля.

По 
18 апреля 2017, 04:18
Паводок смыл с трассы автобус с казахстанскими школьниками

Паводок смыл с трассы автобус с казахстанскими школьниками

В сети появилось видео из Казахстана – с дороги в Акмолинской области в результате наводнения смыло школьный автобус с детьми.

Инцидент произошел на трассе Атбасар – Кокшетау 16 апреля. В автобусе «Паз» находились десять школьников, а также педагоги.

На видео запечатлена спасательная 

18 апреля 2017, 11:07
Тонем: самарец пытался сбежать от наводнения и не успел

Тонем: самарец пытался сбежать от наводнения и не успел

В четверг, 13 апреля, под Самарой случился потоп. Наводнение застигло врасплох автомобилиста, ехавшего на внедорожнике «УАЗ-Патриот» через  Смышляевку. Река Падовка вышла из берегов и дорогу под железнодорожным мостом стремительно затопило. Двигатель машины заглох, 46-летний водитель даже не успел покинуть салон.
14 апреля 2017, 10:03
«Такого никогда не было!» - очевидцы про потоп под Самарой

«Такого никогда не было!» - очевидцы про потоп под Самарой

В социальных сетях появилось видео потопа в Красноармейском районе Самарской области. За кадром беседуют двое очевидцев. «Вчера ты еще мог проехать… Такое у вас было когда-нибудь?» - спрашивает женщина. «Не знаю, я не помню, во всяком случае», - отвечает мужчина. 
11 апреля 2017, 03:36
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