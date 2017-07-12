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Волгу пришлось расходовать вхолостую
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11 июля 2017, 03:27
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Легендарную «Волгу» попытаются возродить
Концепция новинки, под условным названием "Волга-2020", появилась в Сети. Автомобиль получит светодиодные дневные огни, большие панорамные окна, массивные тормозные суппорты, хромированные детали, двуцветный интерьер. Многим автоэкспертам концепткар пришелся по вкусу, однако пессимисты утверждают, что компания не сможет реализовать проект, а …
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10 июля 2017, 09:00
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Паника на Волге: появилось видео с попавшим в шторм самарским теплоходом
В пятницу, 7 июля, в Самаре снова начались пассажирские перевозки по Волге. Об этом журналистам ТРК «ТЕРРА» сообщили на Самарском речном вокзале. Как уже рассказывала «ТЕРРА», речные рейсы были отменены вечером в среду, 5 июля, из-за неблагоприятных погодных условий. …
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7 июля 2017, 11:14
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В Самаре пытаются остановить разрушение речного порта
В Самаре за 211 млн рублей спроектируют и отремонтируют причальные сооружения и водную инфраструктуру в городском речпорту, говорится в сообщении на портале госзакупок. Конкурс по определению подрядчика объявило «Самарское речное пассажирское предприятие». Согласно техзаданию, исполнителю предстоит реконструировать пассажирские причалы №№ …
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7 июля 2017, 09:39
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Фото очевидца: «Две наглые фуры решили проехать через ГЭС»
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8 июня 2017, 02:49
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На время ремонта М-5 запустили электричку "Жигулевское море - Жигулевск"
Теперь добраться из Тольятти в Жигулевск и обратно можно на специально запущенном электропоезде. Как передает мэрия Автограда, транспортное сообщение между станциями «Жигулевск» и «Жигулевское море» будет налажено на время проведения ремонтных работ на плотине ГЭС и строительства транспортной развязки 947 …
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15 мая 2017, 07:01
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Автомобильная пробка с Жигулевской ГЭС переместилась под Сызрань, есть фото
Вчера, 11 мая, вечером под Сызранью на «федералке» М-5 «Урал» на подъезде к «ульяновскому» перекрестку со стороны Москвы образовалась огромная автомобильная пробка.
Как пишет «Маленькая Сызрань», затор начал образовываться около 21 часа из-за множества фур, которые после дневной …
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12 мая 2017, 07:00
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Кого смоет: скоро начнутся сбросы воды на жигулевской плотине
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18 апреля 2017, 04:18
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Паводок смыл с трассы автобус с казахстанскими школьниками
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18 апреля 2017, 11:07
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Тонем: самарец пытался сбежать от наводнения и не успел
В четверг, 13 апреля, под Самарой случился потоп. Наводнение застигло врасплох автомобилиста, ехавшего на внедорожнике «УАЗ-Патриот» через Смышляевку. Река Падовка вышла из берегов и дорогу под железнодорожным мостом стремительно затопило. Двигатель машины заглох, 46-летний водитель даже не успел покинуть салон.
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14 апреля 2017, 10:03
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«Такого никогда не было!» - очевидцы про потоп под Самарой
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11 апреля 2017, 03:36