В сети появилось видео из Казахстана – с дороги в Акмолинской области в результате наводнения смыло школьный автобус с детьми.

Инцидент произошел на трассе Атбасар – Кокшетау 16 апреля. В автобусе «Паз» находились десять школьников, а также педагоги.

На видео запечатлена спасательная …