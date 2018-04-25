4
56
31
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 24 апреля 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 24 апреля 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
5 + 10 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

В Самарской области потеплеет до +23

В Самарской области потеплеет до +23

В Самаре синоптики прогнозируют потепление. К субботе, 28 апреля, на территории Самарской области ожидается повышение температуры воздуха до +23 градусов по Цельсию. Вместе с тем в большинстве районов возможен дождь. Отметим, 19 апреля в Самаре был установлен новый суточный рекорд 
25 апреля 2018, 03:09
94 дачных участка и три моста остаются подтопленными в Самарской области

94 дачных участка и три моста остаются подтопленными в Самарской области

ГУ МЧС России по Самарской области отчиталась о паводковой обстановке в регионе. По состоянию на 24 апреля в зоне подтопления находились 30 приусадебных участков, 38 дачных домов, и 94 дачных участка. . В частности, на полуострове «Копылово» в Тольятти под 

25 апреля 2018, 10:24
Прокуратура хочет закрыть 20 торговых центров в Самарской области

Прокуратура хочет закрыть 20 торговых центров в Самарской области

Прокуратура Самарской области отчиталась о результатах проверок мест массового пребывания людей. Работники надзорной службы вместе с сотрудниками МЧС побывали в 193 торгово-развлекательных центрах и 68 объектах социальной инфраструктуры. В результате мероприятий были выявлены 2153 нарушения требований правил пожарной безопасности. Для 

24 апреля 2018, 08:03
Что принесет новый циклонический вихрь в Самару?

Что принесет новый циклонический вихрь в Самару?

В Самаре синоптики объяснили, что происходит с погодой на территории региона. По сообщению ФГБУ «Приволжское УГМС», температура воздуха на Средней Волге существенно понизилась после того, как «ныряющий» циклон, натворивший немало бед в Московском регионе, втянул на Европейскую часть России 
23 апреля 2018, 05:03
Появился новый прогноз о снеге в Самаре

Появился новый прогноз о снеге в Самаре

В Самарской области синоптики опубликовали прогноз на ближайшие дни. Осадки в виде мокрого снега и дождя ожидаются 23 и 24 апреля, указано на сайте ФГБУ «Приволжское УГМС». Ветер до 13 метров в секунду. Похолодает. В ночь на вторник – 
23 апреля 2018, 01:51
Вторжение холодной воздушной массы в выходные прогнозируют Самаре

Вторжение холодной воздушной массы в выходные прогнозируют Самаре

В Самарской области в ночь на субботу, 21 апреля, ожидается понижение температуры и заморозки - до минус одного градуса. Днем – умеренно теплая погода до + 15 градусов. А в воскресенье, 22 апреля, синоптики прогнозируют осадки в виде дождя и 
20 апреля 2018, 04:43
Людей эвакуировали из ТЦ «Аврора» и «Космопорт» в Самаре

Людей эвакуировали из ТЦ «Аврора» и «Космопорт» в Самаре

В Самаре очевидцы сообщили об эвакуации людей из торговых центров «Космопорт» и «Аврора». 
18 апреля 2018, 03:08
Пик паводка в Самарской области придется на 21-22 апреля

Пик паводка в Самарской области придется на 21-22 апреля

В главном управлении МЧС России по Самарской области состоялся брифинг, посвященный паводковой обстановке в регионе. По словам руководителя управления Олега Бойко, наибольший подъем воды придется на период с 21 апреля по 1 мая. Связано это будет со сбросами с Жигулевской 
18 апреля 2018, 08:49
Мороз до минус 17 градусов ожидается в Самарской области

Мороз до минус 17 градусов ожидается в Самарской области

В Самарской области в ночь на пятницу, 30 марта, ожидается до минус 17 градусов мороза. Такой прогноз опубликован на сайте ФГБУ «Приволжское УГМС». Напомним, в Самарской области объявлено штормовое предупреждение, в связи с чем ГУ МЧС России по Самарской области напоминает 
28 марта 2018, 09:52
Сильный снег с дождем и ветер ожидаются в Самарской области

Сильный снег с дождем и ветер ожидаются в Самарской области

В Самарской области объявлено штормовое предупреждение. Новые сюрпризы погода может преподнести уже сегодня, 27 марта. С 19 часов ожидается ухудшение погодных условий – местами сильный снегопад и дождь, слабая метель и усиление ветра до 18 метров в секунду. Такая погода 

27 марта 2018, 02:25
В Самаре отменили весну

В Самаре отменили весну

В Самарской области объявлено штормовое предупреждение: ухудшение погодных условий, ожидается снег, усиление ветра, передает МЧС. На пятницу, 16 марта, синоптики прогнозируют умеренный снег, местами слабую метель, ветер южный и юго-восточный с усилением порывов до 18 метров в секунду. Ночью 
15 марта 2018, 03:52
Штормовое предупреждение из-за аномального мороза объявлено в Самаре

Штормовое предупреждение из-за аномального мороза объявлено в Самаре

В Самарской области из-за аномального мороза объявлено штормовое предупреждение. По прогнозу синоптиков, с 1 по 3 марта в регионе сохранится аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 9 градусов и более, передает ГУ МЧС России по 
28 февраля 2018, 05:13
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх