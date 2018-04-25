94 дачных участка и три моста остаются подтопленными в Самарской области ГУ МЧС России по Самарской области отчиталась о паводковой обстановке в регионе. По состоянию на 24 апреля в зоне подтопления находились 30 приусадебных участков, 38 дачных домов, и 94 дачных участка. . В частности, на полуострове «Копылово» в Тольятти под …