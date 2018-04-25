В Самарской области объявлено штормовое предупреждение. Ожидается ухудшение погодных условий, передает региональное ГУ МЧС. По сведениям ФГБУ «Приволжское УГМС», ночью местами небольшой дождь, днем возможна гроза. Ветер южный 7-12 м/с, днем местами порывы до 20 метров в секунду. Спасатели напоминают, прятаться от сильного ветра на остановках, за рекламными щитами и деревьями – опасно. Следует избегать приближения к линиям электропередачи и не подходить к оборванным проводам. В связи с неблагоприятными погодными явлениями на территории Самарской области, Главное управление призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.
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