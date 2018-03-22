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Материалы по теме:

Скоростному трамваю до «Самара Арены» добавят мощности

Скоростному трамваю до «Самара Арены» добавят мощности

Новая ветка скоростного трамвая до стадиона ЧМ-2018 «Самара Арена» получит электроснабжение от «Самарских распределительных сетей». Потребитель получит суммарную величину электрической мощности почти в десять мегаВатт, сообщает пресс-служба СРС.

Движение по трамвайным путям от центра города до стадиона ЧМ-2018 «Самара 
21 марта 2018, 07:00
Стадион ЧМ-2018 «Самара Арена» сдадут в эксплуатацию в конце апреля

Стадион ЧМ-2018 «Самара Арена» сдадут в эксплуатацию в конце апреля

Стадион «Самара Арена» будет сдан в эксплуатацию к концу апреля. Об этом 21 
21 марта 2018, 04:30
Незаконные киоски к маю уберут с гостевых маршрутов ЧМ-2018 в Самаре

Незаконные киоски к маю уберут с гостевых маршрутов ЧМ-2018 в Самаре

В Самаре 20 марта состоялось совещание по подготовке города к встрече гостей ЧМ-2018. Его в городской администрации провела глава Самары Елена Лапушкина. За 2017 года с улиц города убрали 334 незаконных киоска, сообщил руководитель гордепартамента промышленности, предпринимательства, туризма и потребрынка 

20 марта 2018, 05:47
Дом Коста-Рики к ЧМ-2018 откроют в Самаре

Дом Коста-Рики к ЧМ-2018 откроют в Самаре

В Самаре планируют открыть Дом Коста-Рики. Он будет работать во время ЧМ-2018. Напомним, сборная по футболу из этого государства проведет матч на стадионе «Самара Арена» 17 июня. Соперником костариканцев станет сборная Сербии.

О планах по открытию Дома Коста-Рики сообщил международный наблюдатель 

19 марта 2018, 04:37
В Россию разрешили ввезти немецкий газон для матчей ЧМ-2018 на «Самара Арене»

В Россию разрешили ввезти немецкий газон для матчей ЧМ-2018 на «Самара Арене»

Россельхознадзор разрешил ввоз в Россию из Германии рулонного немецкого газона для стадиона «Самара Арена», где пройдут шесть матчей ЧМ-2018. Каждую партию посадочного материала проверят специалисты. Общая площадь газона составит 9 тысяч 504 квадратных метра, его вырастили в немецком питомнике, сообщили в 

16 марта 2018, 12:58
Пассажирами для испытания новой трамвайной ветки стали чиновники из Самары

Пассажирами для испытания новой трамвайной ветки стали чиновники из Самары

Новую трамвайную ветку к стадиону ЧМ-2018 «Самара Арена» планируют ввести в эксплуатацию уже в апреле, сообщили в правительстве Самарской области. Сейчас проводятся испытания. В четверг, 15 марта, пассажирами тестового трамвая стали чиновники и журналисты.

Вагоны с пассажирами будут проходить через почти 

16 марта 2018, 11:39
Газон для площади Славы обойдется в 11 миллионов рублей

Газон для площади Славы обойдется в 11 миллионов рублей

В Самаре потратят 11 миллионов рублей на газон перед зданием регионального правительства на площади Славы, говорится в сообщении на портале госзакупок. Общая площадь объекта - свыше 10 тысяч квадратных метров. Из них 6 тысяч - рулонный газон, 4 тысячи - 

18 октября 2017, 01:07
В Самаре начали укреплять «сползающий» склон у драмтеатра

В Самаре начали укреплять «сползающий» склон у драмтеатра

На склоне возле Самарского драмтеатра начались масштабные работы. Сейчас идет разравнивание грунта. Далее рабочие будут укреплять склон с помощью специальной решетки. Об этом информирует пресс-служба мэрии.
Склон этот довольно крутой, и грунт осыпается ежегодно. Когда идут дожди, земля вымывается на 

18 мая 2017, 01:38
Заснувшего на газоне пьяного тольяттинца покусали гадюки

Заснувшего на газоне пьяного тольяттинца покусали гадюки

Необычный случай произошел на днях в Тольятти. Как передаёт портал citytraffic.ru, 36-летний житель Комсомольского района, изрядно "приняв на грудь", не нашел в себе сил добраться домой и решил лечь спать прямо на газон. Однако, проснувшись, бедолага обнаружил на теле 
27 августа 2016, 04:13
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