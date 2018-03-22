В Самаре на новом стадионе ЧМ-2018 «Самара Арена» 21 марта весь день работала совместная делегация представителей FIFA и оргкомитета «Россия-2018». Это уже их седьмой и завершающий визит в столицу нашего региона.
Чистовая отделка нового стадиона «Самара Арена» выполнена на 78%, раздевалки, туалеты, ложи для прессы полностью готовы. Из 45 тысяч зрительских кресел установлены 35 тысяч. Уникальная крыша, площадь которой сопоставима с 10 футбольными полями, завершена на 99%.
Одним из самых сложный вопросов, который волнует всех заинтересованных лиц, является состояние футбольного поля. Сейчас на его месте парник, а газон находится в Германии. Его укладка может начаться только при условии постоянных среднесуточных температур воздуха. Однако, по оценке синоптиков, такая погода придет в Самару не раньше апреля.
По мнению специалистов, укладка рулонного газона займет четыре дня. Еще на протяжении 10 дней его для крепости будут прошивать специальными синтетическими нитями. Лишь после этого на поляну могут выйти футболисты.
«Для нас очень важен чемпионат, и Самара живет футболом. Живет приближением этих событий. До начала чемпионата остается 85 дней. Но впереди еще тестовые матчи», - отметил накануне врио вице-губернатора Самарской области Александр Фетисов.
К этому сроку в самом городе также полностью должна быть готова гостиничная и транспортная инфраструктура, проведено благоустройство фан-зон. Сейчас эти работы завершены примерно на 90%.
«Самара для нас крайне важный город, поскольку здесь не только матчи группового турнира, еще и 1/8, 1/4 финала. В целом готовность города мы оцениваем как высокую. Сделано многое: ряд гостиниц, трамвайные пути (новая линия, ведущая к стадиону)», - заявил генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин.
«Как вы видите вокруг себя, объем работ высок. Задержки, в общем-то, очевидны. Самое главное, что мы хотим сказать, что основные строительные работы уже завершены. Причины отсрочек были связаны с конструкцией крыши, конструкцией каркаса», - сообщил директор департамента FIFA по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит.
По оценке представителей ФИФА, «Самара Арена» должна быть сдана к концу апреля. А первый тестовый матч - а таких по международным требованиям накануне старта мундиаля здесь должно пройти не менее трех - состоится 28 апреля. В рамках ФНЛ «Крылья Советов» примут воронежский «Факел».
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