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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 31 июля 2018г  
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Цифры. Эфир передачи от 3 августа 2018г 
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Материалы по теме:

Визовый центр Украины пообещали открыть в Самаре

Визовый центр Украины пообещали открыть в Самаре

МИД Украины заявил о планах открыть 8 новых визовых центров в России, в том числе и в Самаре. Работники подразделений будут принимать документы от иностранцев, оказывать помощь при заполнении бланков, переводе и изготовлении копий необходимых бумаг. Принятие решений остается 
15 июня 2018, 03:24
«Какие же это рэки!»: В Самаре появились первые иностранные фанаты – французы и англичане

«Какие же это рэки!»: В Самаре появились первые иностранные фанаты – французы и англичане

В Самаре появились первые иностранные фанаты – французы и англичане. Об этом пишет в Фейсбуке местный житель Юрий Николаев. Болельщики из «забугорья» отведали самарского «пивасика» на самом культовом месте города – «На дне».

«На "Дне" какие-то французы (судя 
5 июня 2018, 11:05
В Самаре на Аэродромной автобус врезался в грузовик с «Жигулёвским» пивом

В Самаре на Аэродромной автобус врезался в грузовик с «Жигулёвским» пивом

Сегодня, 3 января, в Самаре около 11:30 утра произошла авария с участием общественного транспорта. На улице Аэродромной автобус 24-го маршрута врезался в грузовик с пивом. Фото с места происшествия очевидцы выложили в паблике «ДТП Самара» соцсети «ВКонтакте».
 
ДТП 
3 января 2018, 01:27
Авторитеты на экспорт: Киев обвинил Россию в засылке на Украину воров в законе

Авторитеты на экспорт: Киев обвинил Россию в засылке на Украину воров в законе

Киев обвинил Россию в отправке на Украину «воров в законе». По мнению правительства Украины, Москва делает это с целью криминализации обстановки в стране.
За последние несколько месяцев из РФ в соседнее государство переселились 29 уголовных авторитетов. Об этом сообщил в 

9 августа 2017, 02:09
Добивают завод «Антонов»

Добивают завод «Антонов»

На Украине стартовал процесс по ликвидации Харьковского госавиаконцерна «Антонов» в связи с переходом всех его предприятий в состав «Укроборонпрома». Проведением процедуры займется местное министерство экономического развития и торговли. Ведомству также поручено в течение 3 месяцев представить на рассмотрение кабмина Украины 

26 июля 2017, 05:39
Владимир Путин наградил президента «Жигулевского пива» Орденом Почета

Владимир Путин наградил президента «Жигулевского пива» Орденом Почета

Президент России Владимир Путин подписал постановление о награждении президента самарского АО «Жигулевское пиво» Юрия Сапрунова Орденом Почета. «За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу», - говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Кроме того, работникам 
17 июля 2017, 10:37
Granta в гривнах: на украинском авторынке снова начали продавать вазовские седаны

Granta в гривнах: на украинском авторынке снова начали продавать вазовские седаны

На территории Украины возобновились официальные продажи седанов Lada Granta, пишет «Автосреда». По данным портала, длительный перерыв в реализации тольяттинской модели был связан с необходимостью ее сертификации на украинском рынке. На сегодняшний день официальный импортер Lada в незалежной – «УкрАвтоВАЗ» - 

4 июля 2017, 04:51
В блогах: в Самаре закроют бар «На дне»

В блогах: в Самаре закроют бар «На дне»

Блогер Антон Черепок рассказал, что в Самаре закрывают легендарный бар «На дне». «Всё, что сейчас происходит на месте событий, и показания очевидцев подтверждают вероятность подобного исхода, - пишет автор. - Привычный павильон с золоченым сайдингом и автографами в туалете 
14 июля 2016, 06:17
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