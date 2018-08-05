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Визовый центр Украины пообещали открыть в Самаре
МИД Украины заявил о планах открыть 8 новых визовых центров в России, в том числе и в Самаре. Работники подразделений будут принимать документы от иностранцев, оказывать помощь при заполнении бланков, переводе и изготовлении копий необходимых бумаг. Принятие решений остается …
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15 июня 2018, 03:24
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«Какие же это рэки!»: В Самаре появились первые иностранные фанаты – французы и англичане
В Самаре появились первые иностранные фанаты – французы и англичане. Об этом пишет в Фейсбуке местный житель Юрий Николаев. Болельщики из «забугорья» отведали самарского «пивасика» на самом культовом месте города – «На дне».
«На "Дне" какие-то французы (судя …
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5 июня 2018, 11:05
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В Самаре на Аэродромной автобус врезался в грузовик с «Жигулёвским» пивом
Сегодня, 3 января, в Самаре около 11:30 утра произошла авария с участием общественного транспорта. На улице Аэродромной автобус 24-го маршрута врезался в грузовик с пивом. Фото с места происшествия очевидцы выложили в паблике «ДТП Самара» соцсети «ВКонтакте».
ДТП …
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3 января 2018, 01:27
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Авторитеты на экспорт: Киев обвинил Россию в засылке на Украину воров в законе
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9 августа 2017, 02:09
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Добивают завод «Антонов»
На Украине стартовал процесс по ликвидации Харьковского госавиаконцерна «Антонов» в связи с переходом всех его предприятий в состав «Укроборонпрома». Проведением процедуры займется местное министерство экономического развития и торговли. Ведомству также поручено в течение 3 месяцев представить на рассмотрение кабмина Украины …
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26 июля 2017, 05:39
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Владимир Путин наградил президента «Жигулевского пива» Орденом Почета
Президент России Владимир Путин подписал постановление о награждении президента самарского АО «Жигулевское пиво» Юрия Сапрунова Орденом Почета. «За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу», - говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
Кроме того, работникам …
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17 июля 2017, 10:37
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Granta в гривнах: на украинском авторынке снова начали продавать вазовские седаны
На территории Украины возобновились официальные продажи седанов Lada Granta, пишет «Автосреда». По данным портала, длительный перерыв в реализации тольяттинской модели был связан с необходимостью ее сертификации на украинском рынке. На сегодняшний день официальный импортер Lada в незалежной – «УкрАвтоВАЗ» - …
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4 июля 2017, 04:51
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В блогах: в Самаре закроют бар «На дне»
Блогер Антон Черепок рассказал, что в Самаре закрывают легендарный бар «На дне». «Всё, что сейчас происходит на месте событий, и показания очевидцев подтверждают вероятность подобного исхода, - пишет автор. - Привычный павильон с золоченым сайдингом и автографами в туалете …
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14 июля 2016, 06:17