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Ползучее нашествие: Ядовитые змеи атаковали детские площадки под Сызранью
Уже несколько дней жители поселка Новокашпирский Сызранского района используют лопаты как средство самообороны. Именно с помощью них они защищаются от змей, которые, по словам людей, начали заполонять поселок.
Как передает «КТВ-Луч», чаще всего «ползучих гадов» сельчане видят на …
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27 мая 2018, 11:41
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Заснувшего на газоне пьяного тольяттинца покусали гадюки
Необычный случай произошел на днях в Тольятти. Как передаёт портал citytraffic.ru, 36-летний житель Комсомольского района, изрядно "приняв на грудь", не нашел в себе сил добраться домой и решил лечь спать прямо на газон. Однако, проснувшись, бедолага обнаружил на теле …
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27 августа 2016, 04:13
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В Тольятти змея опять укусила человека - на этот раз пострадал 19-летний парень
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14 июня 2014, 10:34
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В Тольятти ядовитая гадюка укусила 74-летнего пенсионера на даче
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12 июня 2014, 04:16