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Ползучее нашествие: Ядовитые змеи атаковали детские площадки под Сызранью

Ползучее нашествие: Ядовитые змеи атаковали детские площадки под Сызранью

Уже несколько дней жители поселка Новокашпирский Сызранского района используют лопаты как средство самообороны. Именно с помощью них они защищаются от змей, которые, по словам людей, начали заполонять поселок.
 
Как передает «КТВ-Луч», чаще всего «ползучих гадов» сельчане видят на 
27 мая 2018, 11:41
Заснувшего на газоне пьяного тольяттинца покусали гадюки

Заснувшего на газоне пьяного тольяттинца покусали гадюки

Необычный случай произошел на днях в Тольятти. Как передаёт портал citytraffic.ru, 36-летний житель Комсомольского района, изрядно "приняв на грудь", не нашел в себе сил добраться домой и решил лечь спать прямо на газон. Однако, проснувшись, бедолага обнаружил на теле 
27 августа 2016, 04:13
В Тольятти змея опять укусила человека - на этот раз пострадал 19-летний парень

В Тольятти змея опять укусила человека - на этот раз пострадал 19-летний парень

В Тольятти змеи продолжают кусать людей. На этот раз пострадал 19-летний парень. Как пишет "Волга Ньюс", сегодня рано утром в одной из квартир Автозаводского района его ужалила в руку кобра. Пресмыкающееся привезли из Санкт-Петербурга - видимо, для домашнего террариума. Находившийся 

14 июня 2014, 10:34
В Тольятти ядовитая гадюка укусила 74-летнего пенсионера на даче

В Тольятти ядовитая гадюка укусила 74-летнего пенсионера на даче

Все произошло 11 июня в поселке Ягодное Ставропольского района. Мужчина после укуса не растерялся и смог сам добраться в местный фельдшерский пункт. Его сотрудники сообщили о случившемся на станцию скорой помощи в Тольятти, откуда сразу же выехала неотложка. Врачи провели 

12 июня 2014, 04:16
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