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Концерт академического хора устроят на дороге в Самаре

Концерт академического хора устроят на дороге в Самаре

В Самаре в воскресенье, 1 июля, прямо у дороги состоится концерт. В 14 часов на улице Молодогвардейской у входа в фанзону на пл. Куйбышева выступит академический хор Самарского университета VIVAT. Артисты исполнят русскую народную песню «Ах ты, степь широкая», песни 

29 июня 2018, 03:45
Московское шоссе встало в пробке из-за массового ДТП

Московское шоссе встало в пробке из-за массового ДТП

В Самаре на Московском шоссе образовалась гигантская пробка. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», на участке от 18-го километра до «Новой Самары» произошло два ДТП. Машины движутся со скоростью 2 километра в час. По словам очевидцев, возле «Новой Самары» произошло массовое 
29 июня 2018, 12:09
Маршрутки №221 заменили большими автобусами в Самаре

Маршрутки №221 заменили большими автобусами в Самаре

В Самаре произошли очередные изменения в транспортной сети. С улиц города решили убрать маршрутные автобусы №221. Они курсировали между Красной Глинкой и станцией метро «Кировская». Вместо них теперь курсируют 13 автобусов №51. Как отмечает Департамент транспорта, на них пассажирам предоставляются 

28 июня 2018, 01:47
Ремонт Новокуйбышевского шоссе начался в Самаре

Ремонт Новокуйбышевского шоссе начался в Самаре

В Самаре стартовал ремонт Новокуйбышевского шоссе. Работы идут на участке между улицей Уральской и Пугачевским трактом. Эта дорога является важным связующим звеном в транспортной сети Куйбышевского района.

До начала ремонта асфальтового покрытия его состояние оценивалось как совершенно неудовлетворительное. Автомобилисты жаловались на 

27 июня 2018, 03:48
Вход на стадион ЧМ-2018 «Самара Арена» 28 июня откроют в 15:00

Вход на стадион ЧМ-2018 «Самара Арена» 28 июня откроют в 15:00

В Самаре входные ворота на стадион ЧМ-2018 «Самара Арена» в четверг, 28 июня, откроют в 15 часов. Там состоится четвертый по счету матч мундиаля на новом самарском поле и последний в групповом этапе – сыграют сборные Колумбии и Сенегала. На 
27 июня 2018, 12:34
Дороги несколько дней будут перекрыты возле «Самара Арены»

Дороги несколько дней будут перекрыты возле «Самара Арены»

В Самаре в ночь на 27 июня будут введены дополнительные ограничения на движение транспорта вокруг стадиона ЧМ-2018 «Самара Арена». Они будут действовать до полуночи 29 июня.  Это связано с проведением матча сборных Колумбии и Сенегала. Игра между ними состоится в 

26 июня 2018, 05:16
В блогах: про новый способ ремонта дорог пакетами

В блогах: про новый способ ремонта дорог пакетами

Блогер Дмитрий Ширяев в "ЖЖ"-сообществе «Самарский край» сообщил, что появился новый оригинальный способ ремонта дорог. "Лично мне доводилось видеть разный их ремонт, - пишет автор. - Заливание асфальта в лужи, укладка под колеса авто... Но то, что попало в 
26 июня 2018, 09:00
Улицу Ново-Вокзальную отремонтировали в Самаре

Улицу Ново-Вокзальную отремонтировали в Самаре

В Самаре завершился ремонт дороги на улице Ново-Вокзальной. Специалисты приводили в порядок участок на отрезке между улицами Вольской и Солнечной протяженностью в 4 километра. Ремонт велся картами свыше 100 погонных метров.

Помимо основной дороги, подрядчики отремонтировали подъездные карманы для общественного транспорта, 

22 июня 2018, 09:40
Критический уровень колейности на Московском шоссе в Самаре устранен

Критический уровень колейности на Московском шоссе в Самаре устранен

Критический уровень колейности на Московском шоссе после реконструкции устранен, однако полностью проблема не решена. Об этом журналистам рассказал врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин. Напомним, после реконструкции главной магистрали города к мундиалю, которая проходила в два 

20 июня 2018, 11:17
Погибшие туи начали убирать с Московского шоссе в Самаре

Погибшие туи начали убирать с Московского шоссе в Самаре

В Самаре с Московского шоссе начали убирать посаженные вдоль проезжей части туи. Напомним, в рамках реконструкции магистрали к ЧМ-2018 на придорожной территории высадили 3800 туй и можжевельников. Общая площадь травяного газона составила 80 тысяч квадратных метров. Весной растения получили сильные 
30 мая 2018, 12:02
Дорожные работы и ДТП парализовали Московское шоссе в Самаре

Дорожные работы и ДТП парализовали Московское шоссе в Самаре

В Самаре в пятницу, 25 мая, на Московском шоссе образовалась пробка. Около 9 часов утра сервис «Яндекс. Пробки» оценивал заторы в Самаре на 6 баллов. Дорожные работы, по данным ресурса, ведутся в двух местах – в районе улиц Революционной и 

25 мая 2018, 09:51
В проект станции метро «Самарская» вносят корректировки

В проект станции метро «Самарская» вносят корректировки

Станцию метро «Самарская», возможно, будут возводить открытым способом, заявили в управлении капитального строительства по Самарской области. Это позволит выполнить работы гораздо быстрее и дешевле, сохранить объекты культурного наследия, хотя создаст временные неудобства из-за перекрытия улиц, поясняют в ведомстве. Предполагается, что 

21 апреля 2018, 05:48
Проверку Московского шоссе и Ново-Садовой проведет облминтранс в Самаре

Проверку Московского шоссе и Ново-Садовой проведет облминтранс в Самаре

В Самаре с понедельника, 9 апреля, облминтранс начинает проверку состояния Московского шоссе и улицы Ново-Садовой. Эту информацию подтвердил в «Твиттере» глава ведомства Иван Пивкин.

«С понедельника начинаем гарантийный осмотр Ново-Садовой и Московского шоссе. Все выявляемые гарантийные дефекты будут актироваться 
9 апреля 2018, 09:53
ТТУ сообщило о движении трамваев после аварии на Ново-Садовой в Самаре

ТТУ сообщило о движении трамваев после аварии на Ново-Садовой в Самаре

В Самаре ликвидируют последствия коммунальной аварии на улице Ново-Садовой. Как уже сообщала «ТЕРРА», 
5 апреля 2018, 11:10
Появилось видео и подробности потопа на Ново-Садовой в Самаре

Появилось видео и подробности потопа на Ново-Садовой в Самаре

Стали известны подробности вчерашнего происшествия на улице Ново-Садовой. Видео с места происшествия, снятое в районе ТЦ «Апельсин» у перекрестка с ул. XXII Партъезда, появилось в Сети. В среду, 4 апреля, в районе «Современника» произошел потоп – водой залило трамвайные пути 
5 апреля 2018, 09:58
Пассажирка Toyota пострадала в ДТП у перекрестка Авроры и Дыбенко в Самаре

Пассажирка Toyota пострадала в ДТП у перекрестка Авроры и Дыбенко в Самаре

В Самаре в воскресенье, 4 марта, в результате ДТП у перекрестка улиц Авроры и Дыбенко пострадал человек. Там столкнулись иномарка Toyota Corolla и отечественный автомобиль «Лада Веста». «Тойотой» управлял 29-летний водитель. По версии полицейских, при повороте с ул. Авроры на 

5 марта 2018, 05:09
В Самаре на Авроре трамвай №13 «слетел» с рельсов

В Самаре на Авроре трамвай №13 «слетел» с рельсов

Сегодня, 22 апреля, днем произошло очередное ДТП с участием общественного транспорта. Как пишет Прогород, на перекрестке улиц Авроры и Антонова-Овсеенко трамвай «слетел» с рельсов. Фото выложили очевидцы в соцсетях.
 
Одновагонный трамвай двигался по маршруту №13. Машину буквально снесло с 
22 апреля 2017, 06:23
8-месячная девочка пострадала в массовом ДТП в Самаре

8-месячная девочка пострадала в массовом ДТП в Самаре

Вчера в Самаре на улице Авроры произошло массовое ДТП. Примерно в 9 часов утра на участке дороги от Аэродромной в направлении улицы Мориса Тореза столкнулись семь автомобилей. В ДТП пострадал ребенок – 8-месячная девочка. Она находилась в специальном детском кресле 
6 июля 2016, 01:28
Ночью в Самаре пожар уничтожил 100 квадратных метров сараев на улице Авроры

Ночью в Самаре пожар уничтожил 100 квадратных метров сараев на улице Авроры

В ночь на 25 мая самарские пожарные выезжали на ликвидацию ЧП в Советском районе Самары. В 1:15 в МЧС поступило сообщение, что на улице Авроры горят сараи. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. К месту ЧП 8 пожарных машин. В 

25 мая 2016, 11:09
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