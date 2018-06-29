В Самаре министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области ищет подрядчика, который распланирует территорию для строительства дороги по улице Авроры – ее решили продлить от Московского шоссе до улицы Ново-Садовой. Работа должна быть выполнена до ноября 2018 года. Начальная максимальная цена контракта 2,5 миллиона рублей. Деньги выделят из региональной казны. Подрядчика орпеделят в июле. Сведения опубликованы на сайте госзакупок. Площадь территории для планировки 30 гектаров. Подрядчику нужно будет провести инженерно-геодезические, инженерно-гидрометеорологические изыскания и инженерно-экологические изыскания, и подготовить необходимую документацию по планировке площадки. Будут установлены границы зоны планируемого размещения дороги и определены места для парковок, дорожного сервиса и пунктов весового и габаритного контроля транспортных средств. В документации должны предусмотреть устройство новых транспортных развязок на перекрестках с Ново-Садовой, Московским шоссе и проспектом Карла Маркса. Все схемы нужно согласовать с ГИБДД. Проектировщики должны подготовить несколько вариантов строительства трассы.
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Концерт академического хора устроят на дороге в Самаре
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29 июня 2018, 03:45
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Московское шоссе встало в пробке из-за массового ДТП
В Самаре на Московском шоссе образовалась гигантская пробка. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», на участке от 18-го километра до «Новой Самары» произошло два ДТП. Машины движутся со скоростью 2 километра в час. По словам очевидцев, возле «Новой Самары» произошло массовое …
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29 июня 2018, 12:09
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Маршрутки №221 заменили большими автобусами в Самаре
В Самаре произошли очередные изменения в транспортной сети. С улиц города решили убрать маршрутные автобусы №221. Они курсировали между Красной Глинкой и станцией метро «Кировская». Вместо них теперь курсируют 13 автобусов №51. Как отмечает Департамент транспорта, на них пассажирам предоставляются …
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28 июня 2018, 01:47
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Ремонт Новокуйбышевского шоссе начался в Самаре
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До начала ремонта асфальтового покрытия его состояние оценивалось как совершенно неудовлетворительное. Автомобилисты жаловались на …
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27 июня 2018, 03:48
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Вход на стадион ЧМ-2018 «Самара Арена» 28 июня откроют в 15:00
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27 июня 2018, 12:34
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Дороги несколько дней будут перекрыты возле «Самара Арены»
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26 июня 2018, 05:16
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В блогах: про новый способ ремонта дорог пакетами
Блогер Дмитрий Ширяев в "ЖЖ"-сообществе «Самарский край» сообщил, что появился новый оригинальный способ ремонта дорог. "Лично мне доводилось видеть разный их ремонт, - пишет автор. - Заливание асфальта в лужи, укладка под колеса авто... Но то, что попало в …
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26 июня 2018, 09:00
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Улицу Ново-Вокзальную отремонтировали в Самаре
В Самаре завершился ремонт дороги на улице Ново-Вокзальной. Специалисты приводили в порядок участок на отрезке между улицами Вольской и Солнечной протяженностью в 4 километра. Ремонт велся картами свыше 100 погонных метров.
Помимо основной дороги, подрядчики отремонтировали подъездные карманы для общественного транспорта, …
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22 июня 2018, 09:40
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Критический уровень колейности на Московском шоссе в Самаре устранен
Критический уровень колейности на Московском шоссе после реконструкции устранен, однако полностью проблема не решена. Об этом журналистам рассказал врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин. Напомним, после реконструкции главной магистрали города к мундиалю, которая проходила в два …
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20 июня 2018, 11:17
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Погибшие туи начали убирать с Московского шоссе в Самаре
В Самаре с Московского шоссе начали убирать посаженные вдоль проезжей части туи. Напомним, в рамках реконструкции магистрали к ЧМ-2018 на придорожной территории высадили 3800 туй и можжевельников. Общая площадь травяного газона составила 80 тысяч квадратных метров. Весной растения получили сильные …
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30 мая 2018, 12:02
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Дорожные работы и ДТП парализовали Московское шоссе в Самаре
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25 мая 2018, 09:51
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В проект станции метро «Самарская» вносят корректировки
Станцию метро «Самарская», возможно, будут возводить открытым способом, заявили в управлении капитального строительства по Самарской области. Это позволит выполнить работы гораздо быстрее и дешевле, сохранить объекты культурного наследия, хотя создаст временные неудобства из-за перекрытия улиц, поясняют в ведомстве. Предполагается, что …
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21 апреля 2018, 05:48
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Проверку Московского шоссе и Ново-Садовой проведет облминтранс в Самаре
В Самаре с понедельника, 9 апреля, облминтранс начинает проверку состояния Московского шоссе и улицы Ново-Садовой. Эту информацию подтвердил в «Твиттере» глава ведомства Иван Пивкин.
«С понедельника начинаем гарантийный осмотр Ново-Садовой и Московского шоссе. Все выявляемые гарантийные дефекты будут актироваться …
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9 апреля 2018, 09:53
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ТТУ сообщило о движении трамваев после аварии на Ново-Садовой в Самаре
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5 апреля 2018, 11:10
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Появилось видео и подробности потопа на Ново-Садовой в Самаре
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5 апреля 2018, 09:58
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Пассажирка Toyota пострадала в ДТП у перекрестка Авроры и Дыбенко в Самаре
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5 марта 2018, 05:09
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В Самаре на Авроре трамвай №13 «слетел» с рельсов
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22 апреля 2017, 06:23
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8-месячная девочка пострадала в массовом ДТП в Самаре
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6 июля 2016, 01:28
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Ночью в Самаре пожар уничтожил 100 квадратных метров сараев на улице Авроры
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