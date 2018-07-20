Реконструкция улицы Мичурина в Самаре может начаться в следующем году. В числе прочих работ запланировано продление дороги от улицы Революционной до Врубеля. Проект трассы уже готов и прошел необходимую экспертизу. Однако в этом году начать его реализацию не получится из-за отсутствия денег. Заложить необходимое финансирование планируется в бюджете на 2019 год.
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Из-за ремонта теплосетей две дороги перекроют в Тольятти
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19 июля 2018, 10:22
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Самарцы просят убрать кнопки со светофоров на дорогах
Некоторое время назад в Самаре светофоры, расположенные на дорогах с плотным движением, оборудовали специальным кнопками. Они должны были помочь пешеходам безопасно пересекать улицы. В конечном итоге это нововведение поддержали далеко не все.
«Эксперимент с кнопками не удался, имеет смысл "убрать за …
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18 июля 2018, 10:19
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Самую «убитую» дорогу Самары приведут в порядок: улицу Дачную готовят к реконструкции
В ближайшем будущем улица Дачная в Самаре будет полностью реконструирована. Соответствующее распоряжение о подготовке проекта планировки ее территории опубликовал департамент градостроительства.
Работы планируется разделить на два этапа. Сначала приведут в порядок участок между Московским шоссе и улицей Пензенской. На втором этапе …
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18 июля 2018, 09:57
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Определен подрядчик, который построит дождевую канализацию для фабрики-кухни в Самаре
Определена компания, которая займется строительством дождевой канализации для самарской фабрики-кухни. Торги выиграло ООО "Строительная Компания Сервис-Д". За выполнение работ подрядчик получит 5,9 миллиона рублей. Они должны быть завершены в течение 45 дней с момента поступления заявки от заказчика.
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16 июля 2018, 05:30
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Работы в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» завершены почти наполовину в Самаре
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13 июля 2018, 10:35
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275 млн рублей потратит МВД на склад вооружения в Самаре
Областной главк МВД объявил тендер на реконструкцию здания учебного центра, расположенного в поселке Управленческий в Самаре. Объект предназначен для размещения склада вооружения и имущества. Общая максимальная стоимость контракта 275 миллионов рублей. Из них 99 миллионов заложены на текущий год, остальная …
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28 июня 2018, 10:07
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185 млн рублей потратят на завершение реконструкции бывшего ресторана в Самаре
В Самаре фирма «ВИСТ» выиграла торги на 185 миллионов рублей на завершение реконструкции здания дореволюционного ресторана «Аквариум», расположенного на улице Самарской, говорится в сообщении на портале госзакупок. Работы должны завершиться к концу текущего года. Согласно техзаданию, подрядчику предстоит установить более …
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7 июня 2018, 07:01
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700 миллионов рублей на дороги добавили Самарской области
Самарская область получит 700 миллионов рублей на развитие дорог, говорится в постановлении правительства России. Кабмин выделил дополнительные межбюджетные трансферты в размере 6 миллиардов рублей для 30 субъектов. В 63-м регионе средства пойдут «на строительство, реконструкцию, капремонт и ремонт уникальных дорожных …
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2 апреля 2018, 02:30
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Очевидцы: во дворе на Мичурина загорелись пять машин
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24 апреля 2017, 01:41
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Появилось фото глубокой ямы на улице Мичурина в Самаре
В Сети появились фотографии ямы на улице Мичурина, неподалеку от пересечения с улицей Осипенко. По словам очевидцев, несколько дней назад глубина выбоины составляла около 50 сантиметров, затем ее присыпали асфальтом, однако вскоре выбоина опять приобрела опасный вид, передает 63.ru. …
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28 марта 2017, 12:39
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Улицу Мичурина в Самаре ждет реконструкция
Мэрия Самары утвердила проект планировки улицы Мичурина от проспекта Масленникова до Врубеля. Документ подготовила компания «Волгатрансстрой-проект», входящая в группу «Волгатрансстрой». Под планировку попало почти 7 гектаров земли.
Как уже сообщала «ТЕРРА», в июне 2015 года горадминистрация заявляла, что финансированием строительства новой …
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27 февраля 2017, 03:22
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В Самаре планируют реконструкцию улицы Мичурина
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17 октября 2016, 04:55