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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 17 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 17 июля 2018г 
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Самарцы просят убрать кнопки со светофоров на дорогах

Самарцы просят убрать кнопки со светофоров на дорогах

Некоторое время назад в Самаре светофоры, расположенные на дорогах с плотным движением, оборудовали специальным кнопками. Они должны были помочь пешеходам безопасно пересекать улицы. В конечном итоге это нововведение поддержали далеко не все.

«Эксперимент с кнопками не удался, имеет смысл "убрать за 

18 июля 2018, 10:19
Самую «убитую» дорогу Самары приведут в порядок: улицу Дачную готовят к реконструкции

Самую «убитую» дорогу Самары приведут в порядок: улицу Дачную готовят к реконструкции

В ближайшем будущем улица Дачная в Самаре будет полностью реконструирована. Соответствующее распоряжение о подготовке проекта планировки ее территории опубликовал департамент градостроительства.

Работы планируется разделить на два этапа. Сначала приведут в порядок участок между Московским шоссе и улицей Пензенской. На втором этапе 

18 июля 2018, 09:57
Определен подрядчик, который построит дождевую канализацию для фабрики-кухни в Самаре

Определен подрядчик, который построит дождевую канализацию для фабрики-кухни в Самаре

 Определена компания, которая займется строительством дождевой канализации для самарской фабрики-кухни. Торги выиграло ООО "Строительная Компания Сервис-Д". За выполнение работ подрядчик получит 5,9 миллиона рублей. Они должны быть завершены в течение 45 дней с момента поступления заявки от заказчика.

Согласно условиям контракта, 

16 июля 2018, 05:30
Работы в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» завершены почти наполовину в Самаре

Работы в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» завершены почти наполовину в Самаре

В Самаре продолжается ремонт улиц в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги».  Асфальтовое полотно приводится в порядок с помощью больших «карт» свыше 100 погонных метров. Сейчас ремонт идет на проспекте Карла Маркса и улице Пугачевской.

«Дорожная ремонтная кампания вступит в основную 

13 июля 2018, 10:35
275 млн рублей потратит МВД на склад вооружения в Самаре

275 млн рублей потратит МВД на склад вооружения в Самаре

Областной главк МВД объявил тендер на реконструкцию здания учебного центра, расположенного в поселке Управленческий в Самаре. Объект предназначен для размещения склада вооружения и имущества. Общая максимальная стоимость контракта 275 миллионов рублей. Из них 99 миллионов заложены на текущий год, остальная 

28 июня 2018, 10:07
185 млн рублей потратят на завершение реконструкции бывшего ресторана в Самаре

185 млн рублей потратят на завершение реконструкции бывшего ресторана в Самаре

В Самаре фирма «ВИСТ» выиграла торги на 185 миллионов рублей на завершение реконструкции здания дореволюционного ресторана «Аквариум», расположенного на улице Самарской, говорится в сообщении на портале госзакупок. Работы должны завершиться к концу текущего года. Согласно техзаданию, подрядчику предстоит установить более 

7 июня 2018, 07:01
700 миллионов рублей на дороги добавили Самарской области

700 миллионов рублей на дороги добавили Самарской области

Самарская область получит 700 миллионов рублей на развитие дорог, говорится в постановлении правительства России. Кабмин выделил дополнительные межбюджетные трансферты в размере 6 миллиардов рублей для 30 субъектов. В 63-м регионе средства пойдут «на строительство, реконструкцию, капремонт и ремонт уникальных дорожных 

2 апреля 2018, 02:30
Очевидцы: во дворе на Мичурина загорелись пять машин

Очевидцы: во дворе на Мичурина загорелись пять машин

Рано утром во дворе на улице Мичурина вспыхнули пять машин, сообщил очевидец и опубликовал фото.

«Произошло рано утром часа в 4-5, во дворе на Мичурина, 25. Сгорели 5 автомобилей», - уточнил автор сообщения.

«Так это ДТП как бы. 
24 апреля 2017, 01:41
Появилось фото глубокой ямы на улице Мичурина в Самаре

Появилось фото глубокой ямы на улице Мичурина в Самаре

В Сети появились фотографии ямы на улице Мичурина, неподалеку от пересечения с улицей Осипенко. По словам очевидцев, несколько дней назад глубина выбоины составляла около 50 сантиметров,  затем ее присыпали асфальтом, однако вскоре выбоина опять приобрела опасный вид, передает 63.ru. 
28 марта 2017, 12:39
Улицу Мичурина в Самаре ждет реконструкция

Улицу Мичурина в Самаре ждет реконструкция

Мэрия Самары утвердила проект планировки улицы Мичурина от проспекта Масленникова до Врубеля. Документ подготовила компания «Волгатрансстрой-проект», входящая в группу «Волгатрансстрой». Под планировку попало почти 7 гектаров земли.

Как уже сообщала «ТЕРРА», в июне 2015 года горадминистрация заявляла, что финансированием строительства новой 

27 февраля 2017, 03:22
В Самаре планируют реконструкцию улицы Мичурина

В Самаре планируют реконструкцию улицы Мичурина

Мэрия Самары объявила публичные слушания по планировке территории для реконструкции улицы Мичурина от проспекта Масленникова до улицы Врубеля в Октябрьском районе. Мнения и отзывы горожан ждут до 14 ноября. Их можно предоставить в письменном виде либо по электронной почте. Заключение 

17 октября 2016, 04:55
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