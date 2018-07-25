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«Бункер S» Эфир передачи от 24 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 24 июля 2018г 
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Материалы по теме:

Полиция ищет мужчину, которого подозревают в краже в Самарской области

Полиция ищет мужчину, которого подозревают в краже в Самарской области

Полиция Красноярского района области разыскивает мужчину, которого подозревают в краже. Имя предполагаемого злоумышленника – Фомин Роман Алексеевич. Зарегистрирован в поселке Волжский.

Приметы разыскиваемого: на вид 25-30 лет, рост 170-180 сантиметров, среднего телосложения. Был одет в одежду темного цвета. С места преступления 

25 июля 2018, 01:56
Полицейский участок откроется в «Кошелев-парке» в Самаре

Полицейский участок откроется в «Кошелев-парке» в Самаре

В среду, 25 июля, в «Кошелев-парке» в Самаре откроется опорный пункт полиции. Полицейский участок займет площадь в 65 кв.м в доме № 2 по улице Иоанна Снычева в Стройкерамике. Здесь будут находиться участковый, оперуполномоченный и инспектор по делам несовершеннолетних. Кстати, 
24 июля 2018, 11:31
Итальянца лишили водительских прав за пьяную езду на лошади

Итальянца лишили водительских прав за пьяную езду на лошади

Необычный инцидент пришлось разбирать полицейским итальянского города Ивреа. 45-летнего местного жителя «потянуло на подвиги» после того, как он изрядно выпил. Мужчина решил покататься верхом. Он оседлал свою лошадь и выехал на ней на проезжую часть. Так наездник не был просто 
23 июля 2018, 10:44
Полиция ищет свидетелей убийства 7-летней девочки в Самаре

Полиция ищет свидетелей убийства 7-летней девочки в Самаре

Самарские полицейские разыскивают очевидцев расправы над семилетней девочкой на заброшенной территории в районе пересечения улиц Карбышева и Блюхера. Силовики просят всех, кому что-либо известно обратиться в ближайший отдел полиции лично или по телефонам 262-03-90, 262-03-99, 373-76-40, 102 или 02. 
 
Напомним, 
23 июля 2018, 08:58
Патрули ГИБДД будут выезжать только на ДТП с пострадавшими

Патрули ГИБДД будут выезжать только на ДТП с пострадавшими

На рынке автострахования грядет очередной коллапс. И на этот раз по инициативе ГИБДД. Так ситуацию охарактеризовали некоторые эксперты.
Новый приказ, касающийся оформления дорожно-транспортных происшествий, который сейчас разрабатывается федеральным МВД, предполагает, что патруль ГАИ будет выезжать только на аварии с пострадавшими. 

24 ноября 2016, 09:01
Для патрулирования Самары привлекли более 600 сотрудников ЧОПов

Для патрулирования Самары привлекли более 600 сотрудников ЧОПов

Усиленный патруль с 16 до 23 часов на улицах регионального центра будет вестись с четверга по воскресенье, такое решение принял начальник ГУ МВД России по Самарской области Сергей Солодовников. 17 марта он подписал очередные соглашения о сотрудничестве с руководителями 40 
17 марта 2015, 02:18
Самарские студенты получат 200 рублей в час за участие в ДНД

Самарские студенты получат 200 рублей в час за участие в ДНД

200 рублей в час за выход в патруль обещает платить студентам самарских вузов начальник главного управления МВД России по Самарской области Сергей Солодовников.
17 марта 2015, 11:11
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