Итальянца лишили водительских прав за пьяную езду на лошади Необычный инцидент пришлось разбирать полицейским итальянского города Ивреа. 45-летнего местного жителя «потянуло на подвиги» после того, как он изрядно выпил. Мужчина решил покататься верхом. Он оседлал свою лошадь и выехал на ней на проезжую часть. Так наездник не был просто …