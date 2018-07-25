25 июля в Самаре пройдет первый инструктаж сотрудников мотовзвода. Это подразделение входит в состав полка ДПС городского управления ГИБДД.
Взвод был сформирован в июле. В него вошли пять инспекторов-мотоциклистов, которые прошли тщательный отбор и обучение. Они имеют отличные навыки в вождении мотоциклов, умеют экстренно разгоняться и тормозить. Взвод будет контролировать ситуацию на дорогах и пресекать нарушения со стороны мотоциклистов, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Инструктаж личного состава мотовзвода проведет врио начальника УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Юрий Некрасов.
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