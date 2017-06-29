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Улыбнитесь, вас снимают: на самарских объектах установят еще 500 камер наблюдения
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23 июня 2017, 11:15
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Узнают всех: Минюст РФ закупил не имеющую аналогов программу распознавания лиц
Лаборатории судебной экспертизы министерства юстиции приобрели уникальную российскую программу по идентификации лиц с камер видеонаблюдения. Как сообщают «Известия», применяемые технологии не имеют мировых аналогов.
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15 июня 2017, 05:26
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В 27 дворах Самары поставят видеокамеры за активное участие в субботниках
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18 мая 2017, 01:54
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Следят и записывают: в Самаре могут установить почти 300 новых камер видеонаблюдения
Владельцев автодорог в России обяжут оснащать железнодорожные переезды видеокамерами для фиксации нарушений ПДД. Соответствующий законопроект поддержало правительство России. Дороги могут принадлежать федеральному центру, регионам, муниципальным образованиям, ведомственным и частным организациям. Владельцы железнодорожных путей от обязанности оборудовать переезды техсредствами освобождаются.
Предполагается, что …
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3 мая 2017, 02:32
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Для видеонаблюдения за самарцами потратят 11 млн рублей
Департамент по вопросам общественной безопасности Самарской области потратит почти 11 млн рублей на техническое обслуживание системы видеонаблюдения в Самаре. Информация о тендере опубликована на сайте госзакупок.
Исполнитель должен будет круглосуточно до конца 2017 года следить за исправностью работы почти 200 видеокамер …
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2 декабря 2016, 02:54
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За видеонаблюдение на выборах в Самарской области заплатят 58 млн рублей
Избирком Самарской области объявил тендер на оказание услуг по организации видеонаблюдения и интернет-трансляции в помещениях для голосования на выборах депутатов губернской думы в сентябре. Цена контракта - почти 58 миллионов рублей. Камеры установят на тысяче семисот шестидесяти одном избирательном участке. …
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2 августа 2016, 10:33
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В блогах: Видеокамеры в Самаре – за чей счет?
Блогер Илья Круговой сомневается в целесообразности инициативы властей Самары оснастить видеокамерами все подъезды и дворовые территории в городе. "Как думаете, и за чей счет их будут устанавливать? Ответ простой - придется раскошелиться нам, обычным жителям. Кроме того, потом, скорее …
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19 февраля 2016, 09:17
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Samsung отказывается от производства цифровых фотоаппаратов и видеокамер
Известный южнокорейский производитель хочет отказаться от изготовления цифровых видеокамер и фотоаппаратов. Согласно предварительной информации, бизнес будет продан компании Nikon. Корейцы решение объясняют тем, что это направление требует повышенного внимания, в том числе в силу постоянного изменения запросов потребителей. Продав бизнес …
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7 декабря 2015, 11:15