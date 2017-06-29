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Для видеонаблюдения за самарцами потратят 11 млн рублей

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В блогах: Видеокамеры в Самаре – за чей счет?

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7 декабря 2015, 11:15
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