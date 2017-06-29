Департамент по вопросам общественной безопасности Самарской области потратит почти 11 млн рублей на техническое обслуживание системы видеонаблюдения в Самаре. Информация о тендере опубликована на сайте госзакупок.

Исполнитель должен будет круглосуточно до конца 2017 года следить за исправностью работы почти 200 видеокамер …