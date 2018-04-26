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«Бункер S» Эфир передачи от 24 апреля 2018г 
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Материалы по теме:

Со сбоями в работе Райффайзенбанка столкнулись жители Самары

Со сбоями в работе Райффайзенбанка столкнулись жители Самары

В Самаре в пятницу, 20 марта, в работе самарского отделения Райффайзенбанка произошел сбой. Банкоматы не выдают наличные держателям карт, сообщает 63.ru. Клиенты также не могли воспользоваться мобильным приложением банка. Об аналогичных проблемах также сообщили в Екатеринбурге и Новосибирске.
20 апреля 2018, 10:49
В банках-агентах вкладчикам АКБ выплатили 19 млрд рублей

В банках-агентах вкладчикам АКБ выплатили 19 млрд рублей

Вкладчикам лишенного лицензии самарского «Актив Капитал Банка» уже выплатили 19 млрд рублей, что составляет 83 процента от общей суммы, информирует «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ). За первую неделю деньги получили почти 22 тысячи клиентов. Страховое возмещение выплачивается в 11 субъектах 

19 апреля 2018, 01:42
АСВ выставило на торги имущество тольяттинского «Эл Банка»

АСВ выставило на торги имущество тольяттинского «Эл Банка»

Агентство по страхованию вкладов выставило на торги имущество тольяттинского «Эл Банка». Напомним, лицензия у кредитной организации была отозвана в мае 2016 года. По состоянию на 28 февраля размер задолженности перед кредиторами составлял около 5,5 миллиардов рублей. Конкурсным управляющим является АСВ. 

9 апреля 2018, 10:20
Санацией «АвтоВАЗбанка» займется ЦБ

Санацией «АвтоВАЗбанка» займется ЦБ

Центробанк России сам займется санацией «АвтоВАЗбанка» вместо «Промсвязьбанка». Регулятор возложил функции временной администрации по управлению тольяттинским кредитным учреждением на Фонд консолидации банковского сектора. Речь идет о дочернем подразделении ЦБ, специально созданном в 2017 году для финансового оздоровления несостоятельных банков. Теперь 

6 апреля 2018, 03:10
АСВ требует возобновить взыскание с топ-менеджеров «Волго-Камского банка» 2,2 млрд рублей

АСВ требует возобновить взыскание с топ-менеджеров «Волго-Камского банка» 2,2 млрд рублей

Агентство по страхованию вкладов потребовало возобновить производство по делу о взыскании с первого вице-президента и собственника «Волго-Камского банка» Олега Назарова, а также других руководителей организации 2 миллиарда 200 миллионов рублей. Как говорится в сообщении АСВ, до настоящего времени препятствием арбитражному 

9 апреля 2018, 01:01
«Промсвязьбанк» требует отменить сделку между АВБ и «Возрождением»

«Промсвязьбанк» требует отменить сделку между АВБ и «Возрождением»

«Промсвязьбанк» обратился в Арбитражный суд Москвы с требованием отменить сделку между «Автовазбанком» и «Возрождением» на сумму почти 700 миллионов рублей. Речь идет о переуступке прав требования по займу. По оценкам истца, реальная стоимость сделки составляет всего 10 процентов от номинальной. 

28 марта 2018, 06:53
Братья Ананьевы поделили бизнес

Братья Ананьевы поделили бизнес

Братья Алексей и Дмитрий Ананьевы - бывшие владельцы санируемого сейчас «Промсвязьбанка» - разделили бизнес. Решение было принято вскоре после введения временной администрации в кредитном учреждении. Сделка была безденежной, пишут "Ведомости" со ссылкой на Алексея Ананьева. По его словам, он предложил разделить 

27 февраля 2018, 06:43
Центробанк объединит два крупнейших банка, взятых на санацию

Центробанк объединит два крупнейших банка, взятых на санацию

Центробанк объединит два крупнейших банка, взятых на санацию. Речь идет об «Открытии» и «Бин-Банке». У созданной финансовой организации будут единые банкоматы и филиалы - всего около 1 тысячи точек продаж. Реализация банковских и страховых продуктов будет осуществляться сразу всей сетью. 

5 февраля 2018, 08:01
«Промсвязьбанк» подал в суд на «АвтоВАЗбанк»

«Промсвязьбанк» подал в суд на «АвтоВАЗбанк»

«Промсвязьбанк» обратился в арбитражный суд Москвы с иском к «АвтоВАЗбанку». Согласно сообщению на сайте арбитража, заявитель требует признать незаконными решения тольяттинской финансовой организации. Подробности не уточняются.  Третьим лицом по иску выступает родственный ПСБ банк «Возрождение».

Как уже сообщала «ТЕРРА», летом 2015 

2 февраля 2018, 12:35
Санировать «Бинбанк» будут по новой схеме

Санировать «Бинбанк» будут по новой схеме

Санировать один из крупнейших финансовых институтов страны – «Бинбанк», который входит в российский Тор-15, будут по новой схеме: без агентства по страхованию вкладов, но с участием Фонда консолидации банковского сектора. До недавнего времени активы предприятия, которое в последние 2 года 

15 декабря 2017, 11:35

"Самарский резервуарный завод" банкротят

В областной арбитраж с соответствующим иском обратился "Автовазбанк". Соответствующая информация появилась на сайте суда. Сумма иска не сообщается. В то же время ООО "СРЗ" имеет долю в одноименном открытом акционерном обществе. А ОАО "Самарский резервуарный завод" пытались обанкротить уже несколько раз. 

29 апреля 2016, 03:32
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