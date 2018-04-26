Один из крупнейших региональных финансовых институтов, тольяттинский АвтоВАЗбанк, в котором сейчас проводится процедура оздоровления, уменьшил свой уставный капитал с 1 миллиарда 150 миллионов рублей до одного рубля. Это один из этапов санации, который не должен вызывать беспокойства у клиентов, говорят эксперты. Все процессы в этом учреждении контролирует Центробанк, хотя, как уже рассказывала «ТЕРРА», изначально, в июле 2015-го, оздоровление было доверено «Промсвязьбанку» братьев Ананьевых. Тогда агентство страхования вкладов выдало им для санации АВБ более 18 миллиардов рублей сроком на 10 лет. План предусматривал приобретение контрольного пакета тольяттинского банка и дальнейшее его присоединение к Промсвязьбанку. Это должно было произойти в срок до 2022 года. Но в конце 17-го ПСБ сам попал под санацию. По оценкам ЦБ, Автовазбанк до сих пор нуждается в докапитализации на 15 миллиардов рублей. Всеми его делами теперь занимается фонд консолидации банковского сектора - это дочерняя структура ЦБ.
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Со сбоями в работе Райффайзенбанка столкнулись жители Самары
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20 апреля 2018, 10:49
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В банках-агентах вкладчикам АКБ выплатили 19 млрд рублей
Вкладчикам лишенного лицензии самарского «Актив Капитал Банка» уже выплатили 19 млрд рублей, что составляет 83 процента от общей суммы, информирует «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ). За первую неделю деньги получили почти 22 тысячи клиентов. Страховое возмещение выплачивается в 11 субъектах …
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19 апреля 2018, 01:42
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АСВ выставило на торги имущество тольяттинского «Эл Банка»
Агентство по страхованию вкладов выставило на торги имущество тольяттинского «Эл Банка». Напомним, лицензия у кредитной организации была отозвана в мае 2016 года. По состоянию на 28 февраля размер задолженности перед кредиторами составлял около 5,5 миллиардов рублей. Конкурсным управляющим является АСВ. …
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9 апреля 2018, 10:20
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Санацией «АвтоВАЗбанка» займется ЦБ
Центробанк России сам займется санацией «АвтоВАЗбанка» вместо «Промсвязьбанка». Регулятор возложил функции временной администрации по управлению тольяттинским кредитным учреждением на Фонд консолидации банковского сектора. Речь идет о дочернем подразделении ЦБ, специально созданном в 2017 году для финансового оздоровления несостоятельных банков. Теперь …
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6 апреля 2018, 03:10
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АСВ требует возобновить взыскание с топ-менеджеров «Волго-Камского банка» 2,2 млрд рублей
Агентство по страхованию вкладов потребовало возобновить производство по делу о взыскании с первого вице-президента и собственника «Волго-Камского банка» Олега Назарова, а также других руководителей организации 2 миллиарда 200 миллионов рублей. Как говорится в сообщении АСВ, до настоящего времени препятствием арбитражному …
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9 апреля 2018, 01:01
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«Промсвязьбанк» требует отменить сделку между АВБ и «Возрождением»
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28 марта 2018, 06:53
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Братья Ананьевы поделили бизнес
Братья Алексей и Дмитрий Ананьевы - бывшие владельцы санируемого сейчас «Промсвязьбанка» - разделили бизнес. Решение было принято вскоре после введения временной администрации в кредитном учреждении. Сделка была безденежной, пишут "Ведомости" со ссылкой на Алексея Ананьева. По его словам, он предложил разделить …
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27 февраля 2018, 06:43
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Центробанк объединит два крупнейших банка, взятых на санацию
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5 февраля 2018, 08:01
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«Промсвязьбанк» подал в суд на «АвтоВАЗбанк»
«Промсвязьбанк» обратился в арбитражный суд Москвы с иском к «АвтоВАЗбанку». Согласно сообщению на сайте арбитража, заявитель требует признать незаконными решения тольяттинской финансовой организации. Подробности не уточняются. Третьим лицом по иску выступает родственный ПСБ банк «Возрождение».
Как уже сообщала «ТЕРРА», летом 2015 …
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2 февраля 2018, 12:35
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Санировать «Бинбанк» будут по новой схеме
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15 декабря 2017, 11:35
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"Самарский резервуарный завод" банкротят
В областной арбитраж с соответствующим иском обратился "Автовазбанк". Соответствующая информация появилась на сайте суда. Сумма иска не сообщается. В то же время ООО "СРЗ" имеет долю в одноименном открытом акционерном обществе. А ОАО "Самарский резервуарный завод" пытались обанкротить уже несколько раз. …
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29 апреля 2016, 03:32