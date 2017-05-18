В ближайшее время в отношении крупнейшего производителя долот в России - самарского ОАО «Волгабурмаш» - вероятнее всего, будет введено конкурсное производство, сам завод будет выставлен на продажу.

Такое решение приняли кредиторы предприятия. Сейчас ОАО не осуществляет свою деятельность, поскольку на базе …