Областной арбитражный суд принял решение о завершении процедуры конкурсного производства в «Самарском ипотечно-земельном банке», говорится в сообщении на сайте арбитража. Напомним, финансовая организация была лишена лицензии в ноябре 2015 года, причем не по обычной для банковского сектора причине (из-за проблем с ликвидностью), а из-за выявленных регулятором нарушений. Банк не соблюдал требований законодательства в области противодействия отмыванию доходов в части своевременного и качественного представления информации в уполномоченный орган, был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций в крупных объемах, сообщала тогда пресс-служба ЦБ. По данным судебных материалов, конкурсный управляющий полностью расплатился с кредиторами банка. Были удовлетворены требования почти 500 физических и юридических лиц на общую сумму более 70 млн рублей.
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Самарский завод "Волгабурмаш" выставят на торги
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15 апреля 2016, 11:29