18 марта скоропостижно скончался бывший начальник управления Росгвардии по Самарской области, генерал-майор полиции Василий Глотов. Ему было 57 лет.
В систему Министерства внутренних дел Василий Анатольевич пришел в 1980 году. Он начал свою работу с должности простого милиционера в Москве. Позже он последовательно занимал несколько, в том числе и руководящих, постов в столичном ОМОНе. В 2011 году возглавил 1-й отдел Управления охраны общественного порядка ГУ МВД России по городу Москве, а потом стал заместителем начальника этого управления. В 2014 году возглавил управление вневедомственной охраны по Московской области.
Самарским региональным управлением Росгвардии Василий Глотов руководил с октября 2016 года. В сентябре 2017-го он был переведен на аналогичную должность в Московскую область.
За время службы был награжден орденом Мужества, медалью «За Отвагу», медалью «За укрепление боевого содружества», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством I степени», медалью «За безупречную службу II степени», медалями «За отличие в службе I, II, III степени», медалью «За отличную службу по охране общественного порядка», медалью «За отличие», знаком «За отличие в службе II степени», именным наградным оружием — пистолетом Макарова.
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