Женщина украла у приятеля телефон за 30 тысяч рублей в Тольятти На днях полицейских попросил о помощи житель Тольятти. Он сообщил, что из его квартиры украли мобильный телефон стоимостью в 30 тысяч рублей. Пострадавший пояснил, что в преступлении он подозревает свою знакомую, с которой накануне распивал спиртное. Мужчина описал внешность предполагаемой преступницы. …