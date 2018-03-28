В России могут увеличить максимально допустимую скорость езды по дорогам На российских дорогах может быть увеличена максимально допустимая скорость для движения по дорогам. Глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев предложил увеличить лимит до 100-110 километров в час.



«Мы вместе с МВД должны над этим подумать, потому …