Сегодня на 81-м году жизни умер выдающийся партийный деятель, депутат Государственной думы пяти созывов, бывший первый секретарь Куйбышевского обкома КПСС, член президиума ЦК КПРФ Валентин Романов. Соболезнования в адрес его семьи и близких от себя лично и от имени регионального правительства выразил врио губернатора Дмитрий Азаров.
"Талантливый руководитель, организатор, чуткий и отзывчивый человек, Валентин Степанович много лет проработал в Новокуйбышевске, внеся огромный вклад в решение вопросов энергетики, газификации, транспорта, укрепления промышленного потенциала города. В самое трудное, переломное для страны время он занимал должность первого секретаря Куйбышевского обкома КПСС. Для жителей Самарской области уход из жизни этого замечательного человека большая потеря. Представляя наш регион в Государственной думе, он много сделал для развития российского парламентаризма и политической системы страны", - сказал Дмитрий Азаров.
Прощание с Валентином Романовым состоится 30 марта в самарском музее им. Алабина.
Светлая память о великом труженике и истинном патриоте навсегда останется в наших сердцах.
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