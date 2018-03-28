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Материалы по теме:

В России могут увеличить максимально допустимую скорость езды по дорогам

В России могут увеличить максимально допустимую скорость езды по дорогам

На российских дорогах может быть увеличена максимально допустимая скорость для движения по дорогам. Глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев предложил увеличить лимит до 100-110 километров в час.

«Мы вместе с МВД должны над этим подумать, потому 
20 марта 2018, 06:23
До 2020 года продлевается «дачная амнистия» в РФ

До 2020 года продлевается «дачная амнистия» в РФ

Госдума в окончательном чтении одобрила законопроект о продлении в РФ «дачной амнистии» до 1 марта 2020 года. Причина проста: еще около миллиона россиян не успели воспользоваться льготой. Чтобы оформить строение на дачном участке, как и прежде, необходимо представить правоустанавливающий документ 

27 февраля 2018, 08:01
До 1 марта 2020 года продлила Госдума дачную амнистию для объектов ИЖС

До 1 марта 2020 года продлила Госдума дачную амнистию для объектов ИЖС

Хорошая новость для 1 миллиона россиян. Именно столько человек, по предварительным подсчетам, не успели воспользоваться «дачной амнистией». 22 февраля Госдума приняла документ, продляющий действие упрощенной схемы регистрации садовых участков и домов, в третьем чтении.

Напомним, что во втором чтении депутаты приняли 

22 февраля 2018, 01:10
Депутаты предлагают поощрять добросовестных водителей

Депутаты предлагают поощрять добросовестных водителей

В Госдуме предложили поощрять аккуратных водителей. По мнению депутатов, для них следует запустить специальную лотерею, призовой фонд которой будет формироваться из штрафов, уплаченных нарушителями ПДД. Парламентарии приводят в пример «Лотерею камеры контроля скорости», успешно действующую уже несколько лет в Швеции. 

9 февраля 2018, 08:28
В Самаре оштрафовали товарища Сталина

В Самаре оштрафовали товарища Сталина

Ленинский районный суд постановил оштрафовать на 10 тысяч рублей 1-го секретаря самарского горкома КПРФ Дамира Сталина. Ранее он носил фамилию Биктагиров. Товарища Сталина признали виновным в нарушении порядка проведения демонстрации.
Служители Фемиды решили, что 1 мая на площади имени Куйбышева 

12 мая 2017, 11:57
Валентин Рашкин встал на защиту Михаила Матвеева

Валентин Рашкин встал на защиту Михаила Матвеева

Первый секретарь московского горкома и заместитель председателя ЦК КПРФ Валерий Рашкин выступил на заседании Госдумы с заявлением о своих коллегах из партии «Единая Россия». В частности, он отметил, что коммунистами  подготовлен доклад, в котором «собрана информация о деятельности более 300 

19 апреля 2016, 03:53
41 кандидат в райсоветы Самары отказался от участия в выборах

41 кандидат в райсоветы Самары отказался от участия в выборах

После старта досрочного голосования в Самаре сразу 39 кандидатов снялись с выборов в Кировском районе, еще двое - в Советском.
 
В демарше участвуют одномандатники, причем в их числе кроме самовыдвиженцев сторонники различных политических сил – ЛДПР, КПРФ и "Справедливой России". Причина, 
7 сентября 2015, 02:47
В Думе предлагают ввести лимит на иностранные блюда в ресторанах

В Думе предлагают ввести лимит на иностранные блюда в ресторанах

Российские кафе и рестораны могут обязать сократить число иностранных блюд. Депутаты Госдумы считают, что меню предприятий общепита должно на 50% состоять из исконно русских кушаний.

Инициатива принадлежит члену КПРФ Вадиму Соловьёву. Парламентарий уверен -  её осуществление позволит привлекать в 
28 июля 2015, 03:04
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