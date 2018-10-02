Песни, прославившие имя Иосифа Кобзона В четверг, 30 августа не стало одного из легендарных артистов – Иосифа Кобзона. Ему было 80 лет. С 2005 года певец боролся с раком. Несмотря на тяжелый недуг, он продолжал гастрольную деятельность и радовал поклонников.



В репертуаре Иосифа Кобзона …