2 октября стало известно о смерти ветерана театра «СамАрт» Веры Сининой. Она скончалась на 92-м году жизни.
Вера Васильевна посвятила работе в театре 40 лет своей жизни. Ее репертуарный лист составляют яркие роли в таких спектаклях, как «Кошкин Дом», «Чижик выходит на связь», «Пеппи Длинный чулок», «Испытательный срок», «Ночь после выпуска», «Бесприданница» и многие другие. Вера Синина много лет руководила самодеятельными театральными коллективами.
Гражданская панихида пройдет 4 октября с 11.00 до 12.00 в Самарском театре юного зрителя «СамАрт».
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