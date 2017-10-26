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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 24 октября 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 23 октября 2017г 
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Определены победители премии «ТОП 50»!

Определены победители премии «ТОП 50»!

В субботу, 30 сентября, в Самарской филармонии состоялось награждение премией «ТОП 50. Самые знаменитые люди Самары и Тольятти»» по версии журнала «СМР.Собака.ru». Генеральные информационные партнеры премии – телеканал «ТЕРРА» и «Русское радио в Самаре».

Победителей определили в ходе интернет-голосования, 
2 октября 2017, 03:25
28 сентября Никас Сафронов станет гостем «Русского Радио» в Самаре

28 сентября Никас Сафронов станет гостем «Русского Радио» в Самаре

В четверг, 28 сентября, гостем программы «Стол заказов» станет художник Никас Сафронов. Слушатели «Русского Радио» в Самаре получат уникальную возможность пообщаться с мастером в прямом эфире. Большая часть работ Никаса Сафронова находится в ведущих музеях  мира и частных коллекциях. Он 
27 сентября 2017, 02:32
Выиграй билет на предпоказ фильма «Тайна 7 сестер» в Самаре!

Выиграй билет на предпоказ фильма «Тайна 7 сестер» в Самаре!

Телерадиокомпания «ТЕРРА» и радиостанция DFM в Самаре дают вам уникальный шанс первыми увидеть новый фильм «Тайна 7 сестер» (16+). Предпоказ накануне российской премьеры состоится в Самаре 30 августа в кинотеатре «Вертикаль» по адресу: Московское шоссе, 17.

«Тайна 7 сестрер» 
28 августа 2017, 01:06
Новые герои: составлен

Новые герои: составлен "ТОП 50" самых знаменитых самарцев и тольяттинцев!

Организаторы премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Самары и Тольятти» по версии журнала «СМР.Собака.ru» назвали имена номинантов этого года. Победителей определят путем народного интернет-голосования. Номинаций всего десять: «Музыка», «Мода», «Искусство», «Социальная сфера», «Наука», «Бизнес», «Спорт», «Лайфстайл», «Еда», «Прорыв».
 
В 
25 августа 2017, 04:40
«Русское Радио» дарит самарцам шанс первыми увидеть новый фильм!

«Русское Радио» дарит самарцам шанс первыми увидеть новый фильм!

Телерадиокомпания «ТЕРРА» и радиостанция «Русское Радио в Самаре» дают вам уникальный шанс первыми увидеть новую комедию «Бабушка легкого поведения» с участием Александра Реввы. Он выступает продюсером, сценаристом и исполнителем главной роли. Его партнершей по фильму стала актриса и певица Наталья 
4 августа 2017, 03:35
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