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Уникальный шанс первым увидеть новый комедийный фильм «Мифы»! (16+)
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24 октября 2017, 01:57
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Константин Титов в спик-шоу «Бункер S»: смотрите на канале «ТЕРРА – РЕН ТВ»!
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19 октября 2017, 02:58
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Федору Бондарчуку предложили снять фильм в Самаре
Алексей Жирухин из Самарской области пригласил известного режиссера Федора Бондарчука в Самару. Встреча состоялась в Сочи в рамках XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов. Бондарчук рассказал участникам форума о своем фантастическом блокбастере «Притяжение». Самарец поинтересовался, почему большинство кинокартин снимают в …
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18 октября 2017, 07:00
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Итоги VI аукциона «Самарский»: 3 500 000 рублей направят на помощь детям
55 живописных картин, на которых изображены пейзажи Поволжья и Крымского полуострова, натюрморты и зарисовки. Художники из Москвы, Самары, Пензы, Севастополя, Луганска и других городов передали в дар фонду «Радость» свои лучшие работы. Их представили на благотворительном аукционе «Самарский». Центральное место …
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17 октября 2017, 01:17
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Определены победители премии «ТОП 50»!
В субботу, 30 сентября, в Самарской филармонии состоялось награждение премией «ТОП 50. Самые знаменитые люди Самары и Тольятти»» по версии журнала «СМР.Собака.ru». Генеральные информационные партнеры премии – телеканал «ТЕРРА» и «Русское радио в Самаре».
Победителей определили в ходе интернет-голосования, …
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2 октября 2017, 03:25
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28 сентября Никас Сафронов станет гостем «Русского Радио» в Самаре
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27 сентября 2017, 02:32
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Выиграй билет на предпоказ фильма «Тайна 7 сестер» в Самаре!
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28 августа 2017, 01:06
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Новые герои: составлен "ТОП 50" самых знаменитых самарцев и тольяттинцев!
Организаторы премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Самары и Тольятти» по версии журнала «СМР.Собака.ru» назвали имена номинантов этого года. Победителей определят путем народного интернет-голосования. Номинаций всего десять: «Музыка», «Мода», «Искусство», «Социальная сфера», «Наука», «Бизнес», «Спорт», «Лайфстайл», «Еда», «Прорыв».
В …
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25 августа 2017, 04:40
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«Русское Радио» дарит самарцам шанс первыми увидеть новый фильм!
Телерадиокомпания «ТЕРРА» и радиостанция «Русское Радио в Самаре» дают вам уникальный шанс первыми увидеть новую комедию «Бабушка легкого поведения» с участием Александра Реввы. Он выступает продюсером, сценаристом и исполнителем главной роли. Его партнершей по фильму стала актриса и певица Наталья …
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4 августа 2017, 03:35