Итоги VI аукциона «Самарский»: 3 500 000 рублей направят на помощь детям 55 живописных картин, на которых изображены пейзажи Поволжья и Крымского полуострова, натюрморты и зарисовки. Художники из Москвы, Самары, Пензы, Севастополя, Луганска и других городов передали в дар фонду «Радость» свои лучшие работы. Их представили на благотворительном аукционе «Самарский». Центральное место …