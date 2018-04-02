10
08
10
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 27 марта 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 2 апреля 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
7 + 12 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Рекордная неделя!

Рекордная неделя!

На неделе с 19 по 25 марта общероссийская доля «РЕН ТВ» в аудитории «Все 25-54» составила 6,8%, обеспечив 4-е место среди федеральных телеканалов.

На минувшей неделе РЕН ТВ установил целый 
30 марта 2018, 02:31
Кто станет «Блогером года»?

Кто станет «Блогером года»?

В эти минуты в ресторане «Не Brugge» телерадиокомпания «ТЕРРА» подводит итоги конкурса «Блогер года - 2017». Самарские блогеры впервые выбирали лучших авторов не только в ЖЖ, но и в других социальных 
23 марта 2018, 07:59
Сегодня «ТЕРРА» подведет итоги конкурса «Блогер года – 2017»!

Сегодня «ТЕРРА» подведет итоги конкурса «Блогер года – 2017»!

Сегодня вечером телерадиокомпания «ТЕРРА» подведет итоги конкурса «Блогер года». Торжественная церемония награждения победителей начнется в 7 часов вечера в ресторане «Не Brugge». По итогам 2017-го самарские блогеры впервые выбирали лучших авторов 
23 марта 2018, 01:36
«Русское Радио» - радио большой страны!

«Русское Радио» - радио большой страны!

Сегодня по всей России стартовала масштабная имиджевая рекламная кампания самой популярной русскоязычной радиостанции 
20 марта 2018, 07:00
«Добрый бег – 2018» в Самаре!

«Добрый бег – 2018» в Самаре!

15 апреля 2018 года стартует очередной благотворительный забег на 5 км в поддержку тяжелобольных детей Самарской области – подопечных Русфонда. Благотворительную акцию «Добрый бег» уже в третий раз организуют Школа правильного 
19 марта 2018, 07:03
«Мисс Русское Радио»: единственный день кастинга в Самаре – 1 марта

«Мисс Русское Радио»: единственный день кастинга в Самаре – 1 марта

Тебе от 20 до 27 лет.

Твой рост от 170 см и выше.

И ты хочешь стать медиазвездой!

Тогда приходи на кастинг «Мисс Русское Радио» в Самаре!
22 февраля 2018, 01:00
Уникальный шанс первым увидеть новый фильм о любви «Лёд»! (6+)

Уникальный шанс первым увидеть новый фильм о любви «Лёд»! (6+)

Телерадиокомпания «ТЕРРА» и радиостанция "Русское Радио в Самаре" дают вам уникальный шанс 13 февраля 2018 года первыми увидеть картину «Лёд» (6+). Это трогательная история о любви, о поиске себя, о трудном 
22 января 2018, 01:00
Хотите призы от «Русского Радио» в Самаре? Приходите в «Космопорт» 11 ноября!

Хотите призы от «Русского Радио» в Самаре? Приходите в «Космопорт» 11 ноября!

Хотите выиграть призы от радиостанции «Русское Радио» в Самаре? Тогда приходите 11 ноября в ТРК «Космопорт».

В 12:30 здесь стартует грандиозный праздник, который для своих читателей проводит журнал «Телесемь». Вас ждет:

- фееричное шоу проекта «Барабаны Аше»,
10 ноября 2017, 05:10
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх