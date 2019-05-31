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Бункер S

Илья Табуев (Ilya Tabuev), Александр Гутин и Денис Коршиков продолжают зажигать в эфире телеканала ТЕРРА (а затем и онлайн) в программе «Бункер S», выясняя тайный смысл нелепых новостей.
Сегодня в программе: космонавты пожаловались на запах спирта на борту МКС в то 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 27.05.2019 
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Материалы по теме:

В Китае создали самый быстрый в мире поезд на магнитной подушке

В Китае создали самый быстрый в мире поезд на магнитной подушке

Китайские инженеры разработали новый поезд на магнитной подушке, который станет самым быстрым в мире после его ввода в эксплуатацию. Транспортное средство создает компания CRRC. Ожидается, что состав сможет развивать скорость до 600 километров в час.

Поезда на электромагнитной подушке 
28 мая 2019, 01:55
К началу следующей недели отремонтируют участок улицы Фрунзе в Самаре

К началу следующей недели отремонтируют участок улицы Фрунзе в Самаре

В ночь на 14 февраля в Самаре стартовали ремонтные работы на улице Фрунзе. От Филармонии специалисты приступили к фрезерованию покрытия на всей ширине проезжей части. Старый асфальтобетон позже будет переработан и использован для отсыпки дорог низкой категорийности, в том числе 

14 мая 2019, 05:50
Самарцев после салюта в День Победы развезут по домам дополнительные автобусы

Самарцев после салюта в День Победы развезут по домам дополнительные автобусы

В День Победы будет усилена работа общественного транспорта. Дополнительные машины выйдут на линию в 22:30, после завершения праздничного салюта на площади Куйбышева. Развозить горожан по домам будут в следующих точках:

- по ул. Самарская – на участке от Льва Толстого до 

8 мая 2019, 05:56
В этом году начнется строительство нового поворота для трамваев до стадиона «Самара Арена»

В этом году начнется строительство нового поворота для трамваев до стадиона «Самара Арена»

В этом году начнется строительство нового поворота от трамвайной ветки, которая ведет к стадиону «Самара Арена». Это позволит ходить к спортобъекту трамваям, курсирующим со стороны завода «Металлург», 15-го микрорайона и площади Кирова. Старт работ намечен на июль-август. Об этом в 

7 мая 2019, 03:21
«ВТС Метро» требует с самарского Депстроя деньги за прокладку трамвайной ветки к стадиону

«ВТС Метро» требует с самарского Депстроя деньги за прокладку трамвайной ветки к стадиону

Арбитражный суд Самарской области принял к производству иск компании «ВТС Метро» против департамента градостроительства Самары. Дело связано с возведением трамвайных путей на Московском шоссе - от Ташкентской до стадиона «Самара Арена». Фирма, аффилированная известному самарскому бизнесмену Вячеславу Сонину, смонтировала ветку 

6 мая 2019, 01:48
Из-за технического сбоя оказалось заблокировано движение трамваев по улице Ново-Садовой

Из-за технического сбоя оказалось заблокировано движение трамваев по улице Ново-Садовой

Начало рабочего дня 6 мая обернулось трамвайным затором. Из-за технической неисправности на путях по Ново-Садовой в районе улицы Николая Панова встал вагон, следовавший по 20-му маршруту. В итоге движение в сторону проспекта Масленникова оказалось заблокированным.

На место происшествия выезжала аварийная бригада 

6 мая 2019, 11:03
В Японии построят первый в мире деревянный небоскреб

В Японии построят первый в мире деревянный небоскреб

Японская компания Sumitomo Forestry Co.  замахнулась на амбициозный проект. Она заявила о желании построить первый в мире деревянный небоскреб. Здание будет разделено на 70 этажей, а его высота составит около 350 метров. Его намерены сдать в эксплуатацию к 2041 году. 
22 апреля 2019, 02:11
Трамваи вернутся на Заводское шоссе с 25 марта

Трамваи вернутся на Заводское шоссе с 25 марта

С понедельника, 25 марта, травмаи снова поедут по Заводскому шоссе в областной столице. Напомним, что из-за масштабного ремонта травмваи перестали перевозить пассажиров в Юнгородок, маршруты № 2, 3, 12, 19, 21 доезжали до улицы Красных Коммунаров или автостанции «Аврора». Ранее 
21 марта 2019, 01:36
Чуть «рога» не обломал: дерево упало на крышу троллейбуса в Самаре

Чуть «рога» не обломал: дерево упало на крышу троллейбуса в Самаре

Авария с участием общественного транспорта произошла 20 июня в Самаре. На улице Вольской на троллейбус рухнуло дерево. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

Как сообщает 63.ru со ссылкой на очевидцев, все случилось на повороте с Вольской 
21 июня 2018, 10:45
Еще одно «деревянное» ДТП: В Тольятти «десятка» застряла между деревом и столбом

Еще одно «деревянное» ДТП: В Тольятти «десятка» застряла между деревом и столбом

Необычное автопроисшествие произошло в Тольятти в ночь пятницы на субботу, с 29 на 30 декабря. На улице Карла Маркса, в районе Центрального парка, автомобиль ВАЗ-2110 врезался в столб.
 
По словам очевидцев, водитель "десятки", по всей видимости, не справился с 
30 декабря 2017, 06:42
Под Тольятти «девятка» влетела в дерево: людей вырезали спасатели

Под Тольятти «девятка» влетела в дерево: людей вырезали спасатели

В Ставропольском районе сотрудники поисково-спасательной службы вызволили двух мужчин из металлического плена. Они оказались зажаты в автомобиле в результате ДТП.
 
По предварительным данным, авария произошла 29 декабря в районе поселка Узюково. Водитель автомашины ВАЗ-21099 не справился с управлением, съехал 
30 декабря 2017, 04:22
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