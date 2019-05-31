В День Победы будет усилена работа общественного транспорта. Дополнительные машины выйдут на линию в 22:30, после завершения праздничного салюта на площади Куйбышева. Развозить горожан по домам будут в следующих точках:

- по ул. Самарская – на участке от Льва Толстого до …