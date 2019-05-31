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В Китае создали самый быстрый в мире поезд на магнитной подушке
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28 мая 2019, 01:55
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К началу следующей недели отремонтируют участок улицы Фрунзе в Самаре
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14 мая 2019, 05:50
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Самарцев после салюта в День Победы развезут по домам дополнительные автобусы
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8 мая 2019, 05:56
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В этом году начнется строительство нового поворота для трамваев до стадиона «Самара Арена»
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7 мая 2019, 03:21
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«ВТС Метро» требует с самарского Депстроя деньги за прокладку трамвайной ветки к стадиону
Арбитражный суд Самарской области принял к производству иск компании «ВТС Метро» против департамента градостроительства Самары. Дело связано с возведением трамвайных путей на Московском шоссе - от Ташкентской до стадиона «Самара Арена». Фирма, аффилированная известному самарскому бизнесмену Вячеславу Сонину, смонтировала ветку …
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6 мая 2019, 01:48
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Из-за технического сбоя оказалось заблокировано движение трамваев по улице Ново-Садовой
Начало рабочего дня 6 мая обернулось трамвайным затором. Из-за технической неисправности на путях по Ново-Садовой в районе улицы Николая Панова встал вагон, следовавший по 20-му маршруту. В итоге движение в сторону проспекта Масленникова оказалось заблокированным.
На место происшествия выезжала аварийная бригада …
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6 мая 2019, 11:03
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В Японии построят первый в мире деревянный небоскреб
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22 апреля 2019, 02:11
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Трамваи вернутся на Заводское шоссе с 25 марта
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21 марта 2019, 01:36
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Чуть «рога» не обломал: дерево упало на крышу троллейбуса в Самаре
Авария с участием общественного транспорта произошла 20 июня в Самаре. На улице Вольской на троллейбус рухнуло дерево. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.
Как сообщает 63.ru со ссылкой на очевидцев, все случилось на повороте с Вольской …
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21 июня 2018, 10:45
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Еще одно «деревянное» ДТП: В Тольятти «десятка» застряла между деревом и столбом
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30 декабря 2017, 06:42
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Под Тольятти «девятка» влетела в дерево: людей вырезали спасатели
В Ставропольском районе сотрудники поисково-спасательной службы вызволили двух мужчин из металлического плена. Они оказались зажаты в автомобиле в результате ДТП.
По предварительным данным, авария произошла 29 декабря в районе поселка Узюково. Водитель автомашины ВАЗ-21099 не справился с управлением, съехал …
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30 декабря 2017, 04:22
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