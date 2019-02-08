Региональное Управление Федеральной антимонопольной службы ведет расследование дела в отношении государственного казенного учреждения Самарской области «Управление капитального строительства», которое конкуренты обвинили в масштабном демпинге на рынке строительного контроля.
В УФАС обратились представители ООО «Стройконтроль», которые пожаловались на то, что ГКУ УКС выходит на торги в рамках 44-ФЗ с заведомо низким по цене предложением, заявляя, что готово выполнить работы за сумму ниже себестоимости.
Как выяснилось, в прошлом году УКС принимало участие в шести аукционах, объявленных органами местного самоуправления и бюджетными учреждениями. Все заявки содержали предложения, на 80-96% снижающие начальную (максимальную) стоимость тендера. В мае, к примеру, Управление капитального строительство получило от МБУ «Управление капитального строительства и ЖКХ Волжского района» контракт с заявленной стоимостью 4,9 млн рублей, предложив исполнить его за… 166 тыс. рублей.
При этом, по уставу, ГКУ УКС может осуществлять строительный контроль только на объектах, где выступает заказчиком-застройщиком. Как выяснили антимонопольщики, подавать заявки на участие в прочих тендерах Управлению капстроительства рекомендовали в областном Минстрое.
УФАС предупредило было Управление капитального строительства о недопустимости подобных действий, но ГКУ УКС его проигнорировало и вновь вышло на торги. Заведено дело по признакам нарушения ч. 3 ст. 15 Закона о защите конкуренции.
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