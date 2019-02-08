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Материалы по теме:

Минстрой предлагает новые механизмы переселения самарцев из аварийного жилья

Минстрой предлагает новые механизмы переселения самарцев из аварийного жилья

Переселение из аварийного жилья может ускориться уже в первом квартале этого года. Федеральное министерство строительства предлагает новые способы привлечения к этому процессу инвесторов — застройщикам ведомство хочет компенсировать 25% затрат, а жителям дать льготную ипотеку. К 2024 году в России 
7 февраля 2019, 10:45
Тольяттинских чиновников оштрафовали за нарушение закона о конкуренции

Тольяттинских чиновников оштрафовали за нарушение закона о конкуренции

Двух сотрудников тольяттинского департамента по управлению имуществом антимонопольщики оштрафовали за нарушение требований Закона "О защите конкуренции". Руководителя ведомства и его зама уличили в безвозмездной передаче нежилых помещений, расположенных в Центральном и Комсомольском районах. По закону, это можно делать только 
7 февраля 2019, 07:58
Игрушечный вопрос: елку на площади Кирова украсят старыми шарами

Игрушечный вопрос: елку на площади Кирова украсят старыми шарами

Игрушечное недоразумение... В Самаре потратят 1 млн 400 тысяч рублей на новогодние шары и елочные макушки для праздничного комплекса на площади Куйбышева. Соответствующий тендер появился на портале госзакупок. Подрядчика искало муниципальное "Агентство социально-значимых культурных и спортивных мероприятий". Согласно протоколу 
7 декабря 2018, 08:15
В Самаре выставили на продажу часть ТЦ «Парк Хаус»

В Самаре выставили на продажу часть ТЦ «Парк Хаус»

В областной столице выставлена на продажу часть самарского ТЦ «Парк Хаус» площадью около 28 тысяч квадратных метров. Сейчас это имущество находится в собственности у банкротящегося ООО «Арес недвижимость». Рыночную стоимость части крупнейшего ТЦ и земельного участка аналогичной площади оценили в 
29 ноября 2018, 02:46
В Самаре с Фрунзенского моста снимут 18 километров телефонных проводов

В Самаре с Фрунзенского моста снимут 18 километров телефонных проводов

В Самаре ведется поиск компании-подрядчика, которая займется переустройством линий связи на строящемся Фрунзенском мосту. По данным сайта госзакупок, о торгах объявил ПАО «Ростелеком». Известно, что к 1 ноября победитель аукциона должен представить заказчику весь пакет необходимых документов. На втором этапе 
24 сентября 2018, 08:39
Новый дворец спорта на Молодогвардейской начнут строить в 2018 году

Новый дворец спорта на Молодогвардейской начнут строить в 2018 году

В Самаре объявлены торги на 780 млн рублей на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции Дворца спорта на улице Молодогвардейской. Подрядчика ищет областное "Управление капитального строительства". Речь идет о нулевом цикле стройки объекта - исполнителю предстоит выполнить устройство подпорных стен и 

21 сентября 2018, 01:39
Фирму наказали за рассылку назойливой рекламы на телефоны в Самаре

Фирму наказали за рассылку назойливой рекламы на телефоны в Самаре

В самарское управление Федеральной антимонопольной службы обратился местный житель. Он пожаловался на назойливую рекламу. Ему на телефон приходили СМС-сообщения с приглашением на цирковое представление.

Потенциальному клиенту рассылка пришлась не по вкусу, так как он не давал согласия на то, чтобы ему 

10 июля 2018, 03:50
В Самарской области должны усилить конкуренцию в экономике

В Самарской области должны усилить конкуренцию в экономике

Это пожелание руководства Федеральной антимонопольной службы. Как показывает мировой опыт, впечатляющий экономический рост Кореи и Китая не был бы возможен без поддержки малого и среднего предпринимательства и внедрения механизмов демонополизации. При этом в губернии в ряде секторов экономики, к примеру, 

27 июня 2018, 07:01
Самарское УФАС оштрафовало директора «Пассажиравтотранса»

Самарское УФАС оштрафовало директора «Пассажиравтотранса»

Самарское УФАС оштрафовало директора муниципального предприятия «Пассажиравтотранс» за нарушение Закона о контрактной системе. Поводом для возбуждения административного дела послужило заключение должностным лицом МП договора на сумму свыше 6 миллионов рублей на оказание услуг по ОСАГО по итогам несостоявшегося конкурса. ФАС 

15 мая 2018, 01:45
Дело о «елочном сговоре» завело УФАС на чиновников Самары

Дело о «елочном сговоре» завело УФАС на чиновников Самары

Управление ФАС по Самарской области заподозрило мэрию Самары, городской департамент управления имуществом и муниципальное предприятие «Ярмарки Самары» в нарушении Закона о защите конкуренции.

Поводом для возбуждения дела послужило заявление фирмы «Мираж». Бизнесмены пожаловались, что МП заключает договоры на размещение нестационарных торговых 

1 марта 2018, 09:32
Аптеки обяжут предлагать клиентам дешевые лекарства

Аптеки обяжут предлагать клиентам дешевые лекарства

Все мы не раз сталкивались с ситуацией: вы приходите в аптеку, и фармацевт настойчиво пытается продать вам лекарства подороже, а информацию о более дешевых аналогах приходится чуть ли не клещами вытягивать. Федеральная антимонопольная служба решила бороться с подобной практикой.
23 января 2018, 11:15
Минстрой рассчитывает на снижение ипотечных ставок в РФ до 6%

Минстрой рассчитывает на снижение ипотечных ставок в РФ до 6%

Субсидирование государством ставки более 6 процентов годовых по ипотеке для семей, у которых с 2018 года родится второй либо третий ребенок, станет рассчитываться на период до 5 лет. Далее есть расчет на уменьшение ипотечных ставок до 6%, заявил глава минстроя 

13 декабря 2017, 09:28
Минстрой: После отмены долевого строительства жилье станет дороже на 7-8%

Минстрой: После отмены долевого строительства жилье станет дороже на 7-8%

Когда будет упразднена схема долевого строительства и осуществится переход к проектному банковскому финансированию, цена квадратного метра в новых домах может подняться в среднем на 7-8%. Такой прогноз озвучил заместитель руководителя Минстроя Никита Стасишин в беседе с народными избранниками.
По словам 

22 ноября 2017, 09:05
В Самаре УФАС завело дело против Управления капстроительства

В Самаре УФАС завело дело против Управления капстроительства

Государственное казенное учреждение Самарской области «Управление капитального строительства» и группу лиц из обществ с ограниченной ответственностью «ЮГ-1» и «Горизонт» заподозрили в нарушении Закона о защите конкуренции. Самарское УФАС завело дело. Поводом послужили материалы, собранные сотрудниками правоохранительных органов. Они касаются аукциона, 

17 ноября 2017, 12:37
Минстрой: Арендаторы жилья смогут оформить налоговый вычет

Минстрой: Арендаторы жилья смогут оформить налоговый вычет

Минстрой РФ выступил с инициативой узаконить налоговый вычет для арендаторов жилья. Это может быть сделано с целью вывода из тени данного сегмента бизнеса в разных регионах. Положение о налоговых вычетах по найму квартир может появиться в Налоговом кодексе. Проект разработан 

7 ноября 2017, 03:25
Самарское УФАС нашло нарушения в торгах Минстроя

Самарское УФАС нашло нарушения в торгах Минстроя

Самарская федеральная антимонопольная служба подтвердила факт нарушений при проведении торгов областным Минстроем. Речь идет о передаче прав на строительство жилья для обманутых дольщиков компании «Стройцентр», которая не имела опыта возведения многоквартирных домов. Как уже сообщала «ТЕРРА», застройщик должен был обеспечить 

9 октября 2017, 07:47
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