Управляющая самарским розничным филиалом банка ВТБ Зарина Плукчи сменила место работы и возглавила губернское подразделение банка "Открытие". По словам руководства блока региональной сети, перед ней поставлена задача наращивания кредитного и депозитарного портфелей, а также развития отношений с корпоративными клиентами. Зарина Плукчи также будет отвечать за процесс интеграции "Открытия" с «Бинбанком» и «Росгосстрах банком». Кто именно теперь возглавит самарское подразделение ВТБ, скорее всего, станет известно в ближайшее время.
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