11
25
04
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 24 апреля 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 27 апреля 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
7 + 7 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Ураган сорвал крышу с ТЦ в Самарской области

Ураган сорвал крышу с ТЦ в Самарской области

Вчера, 29 апреля, стал известен еще один итог прохождения шквалистого ветра по Самарской области. В соцсетях появляются новые фотографии из разных населенных пунктов губернии, где жители рассказывают о последствиях урагана, пишет TLTgorod
 
Очередные фото пришли из Похвистнево.
Как 
30 апреля 2018, 08:06
Шквалистый ветер опрокинул на тольяттинца уличный холодильник с напитками

Шквалистый ветер опрокинул на тольяттинца уличный холодильник с напитками

31-летний мужчина получил политравму и на «скорой» был доставлен в больницу.
 
29 апреля 2018, 07:07
Сильный ветер и гроза ожидаются 28 апреля в Самарской области

Сильный ветер и гроза ожидаются 28 апреля в Самарской области

В Самарской области в субботу, 28 апреля, ожидаются гроза и сильный ветер, сообщили в МЧС.

«По сведениям ФГБУ «Приволжское УГМС» с 7 часов до 19 часов 28 апреля облачно с прояснениями, дождь, местами сильный, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на западный 

27 апреля 2018, 04:26
Ураганный ветер сорвал крышу Дома культуры в Самарской области, есть видео

Ураганный ветер сорвал крышу Дома культуры в Самарской области, есть видео

В Самарской области ураганным ветром сорвало крышу с действующего Дома культуры в селе Боровка Сергиевского района. Это произошло 22 апреля. По данным оперативных служб, площадь снесенной сильным ветром кровли составила 400 квадратных метров. Видео происшествия появилось в Сети. Сильный ветер 
24 апреля 2018, 06:31
Туристов из Самары накрыло тайфуном во Вьетнаме

Туристов из Самары накрыло тайфуном во Вьетнаме

Сегодня, 4 ноября, на Вьетнам обрушился тайфун «Дамри». В этом государстве Юго-Восточной Азии, расположенном на полуострове Индокитай, идут сильные дожди, скорость ветра превышает 90 км/ч. От стихии пострадали провинция Кханьхоа и популярный курортный город Нячанг. В Нячанге сейчас отдыхают несколько 
4 ноября 2017, 05:48
Ураган Офелия поставил под вопрос съемки «Игры престолов»

Ураган Офелия поставил под вопрос съемки «Игры престолов»

В Атлантическом океане разбушевался новый ураган - Офелия. На этот раз он атаковал не заокеанские колонии европейских стран, а Британские острова. По словам экспертов, порядка трех десятилетий Британия, Ирландия и Уэльс не переживали таких стихийных бедствий. В итоге Белфаст отменил 

17 октября 2017, 02:27
Пропавший месяц назад подросток из Самары найден мертвым

Пропавший месяц назад подросток из Самары найден мертвым

Пропавший месяц назад подросток Михаил Г. найден мертвым, сообщает портал ПрогородСамара со ссылкой на поисковый отряд "Лиза Алерт". При этом никаких подробностей волонтеры не раскрывают. По словам дяди подростка, Михаил пропал в деревне Тимашево, туда он поехал к своему 
22 октября 2016, 06:36
В Кинель-Черкасском районе женщина ранила супруга ножом

В Кинель-Черкасском районе женщина ранила супруга ножом

В селе Тимашево после конфликта между супругами женщина 1969 года рождения нанесла мужу ножевое ранение брюшной полости. 44-летний мужчина госпитализирован.
Правоохранители изъяли предполагаемое орудие преступления. Против женщины возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью. В отношении подозреваемой 

16 октября 2014, 12:53
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх