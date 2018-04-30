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Ураган сорвал крышу с ТЦ в Самарской области
Вчера, 29 апреля, стал известен еще один итог прохождения шквалистого ветра по Самарской области. В соцсетях появляются новые фотографии из разных населенных пунктов губернии, где жители рассказывают о последствиях урагана, пишет TLTgorod
Очередные фото пришли из Похвистнево.
Как …
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30 апреля 2018, 08:06
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Шквалистый ветер опрокинул на тольяттинца уличный холодильник с напитками
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29 апреля 2018, 07:07
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Сильный ветер и гроза ожидаются 28 апреля в Самарской области
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27 апреля 2018, 04:26
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Ураганный ветер сорвал крышу Дома культуры в Самарской области, есть видео
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24 апреля 2018, 06:31
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Туристов из Самары накрыло тайфуном во Вьетнаме
Сегодня, 4 ноября, на Вьетнам обрушился тайфун «Дамри». В этом государстве Юго-Восточной Азии, расположенном на полуострове Индокитай, идут сильные дожди, скорость ветра превышает 90 км/ч. От стихии пострадали провинция Кханьхоа и популярный курортный город Нячанг. В Нячанге сейчас отдыхают несколько …
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4 ноября 2017, 05:48
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Ураган Офелия поставил под вопрос съемки «Игры престолов»
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17 октября 2017, 02:27
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Пропавший месяц назад подросток из Самары найден мертвым
Пропавший месяц назад подросток Михаил Г. найден мертвым, сообщает портал ПрогородСамара со ссылкой на поисковый отряд "Лиза Алерт". При этом никаких подробностей волонтеры не раскрывают. По словам дяди подростка, Михаил пропал в деревне Тимашево, туда он поехал к своему …
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22 октября 2016, 06:36
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В Кинель-Черкасском районе женщина ранила супруга ножом
В селе Тимашево после конфликта между супругами женщина 1969 года рождения нанесла мужу ножевое ранение брюшной полости. 44-летний мужчина госпитализирован.
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16 октября 2014, 12:53