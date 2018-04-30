Пропавший месяц назад подросток из Самары найден мертвым сообщает портал ПрогородСамара со ссылкой на поисковый отряд "Лиза Алерт". При этом никаких подробностей волонтеры не раскрывают. По словам дяди подростка, Михаил пропал в деревне Тимашево, туда он поехал к своему … Пропавший месяц назад подросток Михаил Г. найден мертвым,со ссылкой на поисковый отряд "Лиза Алерт". При этом никаких подробностей волонтеры не раскрывают. По словам дяди подростка, Михаил пропал в деревне Тимашево, туда он поехал к своему