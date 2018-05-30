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Сильный ветер повредил крышу терминала аэропорта «Курумоч»
Непогода стала причиной происшествия в аэропорту «Курумоч». Сильные порыва ветра повредили крышу пассажирского терминала. К счастью, упавшие части кровли не нанесли вреда ни людям, ни авиатехнике.В настоящее время выходы на посадку 10-11 и соответствующий сдвоенный телетрап выведены из работы.
Отмечается, что происшествие не …
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30 мая 2018, 10:38
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Ураган, новые беды: В Тимашево снесло крышу у школы
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30 апреля 2018, 09:50
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Ураган сорвал крышу с ТЦ в Самарской области
Вчера, 29 апреля, стал известен еще один итог прохождения шквалистого ветра по Самарской области. В соцсетях появляются новые фотографии из разных населенных пунктов губернии, где жители рассказывают о последствиях урагана, пишет TLTgorod
Очередные фото пришли из Похвистнево.
Как …
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30 апреля 2018, 08:06
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Шквалистый ветер опрокинул на тольяттинца уличный холодильник с напитками
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29 апреля 2018, 07:07
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Кто-то украл деньги на забор для самарского аэропорта Курумоч
Приволжское следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело по факту хищения более 6 миллионов рублей при строительстве ограждения по периметру международного аэропорта «Курумоч». В халатности подозревают руководящих должностных лиц Федерального государственного унитарного предприятия «Администрация гражданских аэропортов». По версии …
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16 апреля 2018, 04:32
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Самару и Новосибирск свяжут прямые авиарейсы
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13 апреля 2018, 12:00
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Самолет Москва-Самара совершил вынужденную посадку в Казани
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12 апреля 2018, 08:36
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Туристов из Самары накрыло тайфуном во Вьетнаме
Сегодня, 4 ноября, на Вьетнам обрушился тайфун «Дамри». В этом государстве Юго-Восточной Азии, расположенном на полуострове Индокитай, идут сильные дожди, скорость ветра превышает 90 км/ч. От стихии пострадали провинция Кханьхоа и популярный курортный город Нячанг. В Нячанге сейчас отдыхают несколько …
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4 ноября 2017, 05:48