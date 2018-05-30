Самару и Новосибирск свяжут прямые авиарейсы Самару и Новосибирск свяжут регулярные прямые авиарейсы. Первый такой борт отправится из аэропорта «Курумоч» уже 2 июня. Перевозки пассажиров будет осуществлять авиакомпания S7 на самолетах Embraer 170. Рейсы будут отправляться 2 раза в неделю: в субботу в 00:15 и в …