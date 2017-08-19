|
В 2018 году могут отменить проверку счетчиков воды владельцами квартир
В этом году в отдельно взятых районах Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода пройдет эксперимент, в ходе которого управляющие компании вместо жильцов будут заниматься централизованной проверкой счетчиков.
По словам руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии, если пилотный проект пройдет успешно, то …
|
27 июля 2017, 02:39
|
В Самаре власти хотят обязать застройщиков создавать по парковочному месту на каждую новую квартиру
|
3 апреля 2017, 01:43
|
Свет на парковках «Самара Арены» сделают за 22 млн рублей
В Самаре потратят 22 млн рублей на технологическое присоединение к сетям электроснабжения парковки около строящегося стадиона к ЧМ-2018. Об этом говорится на портале госзакупок. Областное «Управление капитального строительства» заключит контракт с единственным подрядчиком. Речь идет о территории, прилегающей к стадиону …
|
15 марта 2017, 11:27
|
Руководителя самарской УК отдали под суд: ему грозит до 10 лет
Руководителя самарской управляющей компании «ТВН» отдали под суд
|
23 февраля 2017, 09:50
|
В Самаре пьяный водитель перебил 8 машин на парковке, есть фото
В Самаре на Воронежской произошло крупное необычное ДТП. Водитель за рулем неустановленного легкового автомобиля врезался в кучу припаркованных возле жилого дома машин. В результате пострадали сразу 8 транспортных средств.
По словам очевидцев события, находившийся за рулем легковушки мужчина находился …
|
17 декабря 2016, 02:56
|
Около стадиона «Самара Арена» построят три парковки
На территории, прилегающей к стадиону «Самара Арена», который строят в радиоцентре к ЧМ-2018, будет три автомобильные парковки. Объявлен конкурс на выполнение проектно-изыскательских работ. За проект заплатят 3,5 млн рублей. На строительство предварительно планируют потратить около 360 млн рублей, указано в …
|
18 июня 2016, 01:54
|
Жители Мехзавода считают управляющую компанию своим должником
Жители около 3 десятков домов поселка Мехзавод оказались участниками необычной ситуации. Они считают, что управляющая компания должна им деньги. Суммы доходят до нескольких десятков тысяч рублей. При этом фирма в свою очередь считает этих людей своими должниками.
Напомним, …
|
15 января 2016, 10:22
|
В управляющей компании, обслуживающей дома Кировского района Самары, отчитались за год
Конец года - время подведения итогов. Сегодня о проделанной работе отчитались сотрудники управляющей компании, обслуживающей дома в Кировском районе Самары.
Жилищный фонд, который обслуживает управляющая компания "Жилуниверсал", – это, как правило, панельные дома 60-70 годов постройки. Капремонта в них не …
|
28 декабря 2015, 05:16