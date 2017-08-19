В этом году в отдельно взятых районах Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода пройдет эксперимент, в ходе которого управляющие компании вместо жильцов будут заниматься централизованной проверкой счетчиков.

По словам руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии, если пилотный проект пройдет успешно, то …