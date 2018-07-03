Ввести курс гостеприимства в российских школах предложили в Госдуме. По мнению депутатов, это необходимо, так как Россия регулярно принимает крупные культурные и спортивные мероприятия. Нашим гражданам нужно знать особенности международного этикета, чтобы избежать конфликтов или конфуза. Необходимо составить свод правил поведения с гостями, который ляжет в основу новой дисциплины. Радушие и порой чрезмерная открытость, свойственные россиянам, иногда пугают и обескураживают иностранцев, отмечают парламентарии.
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В Самаре братья и сестры смогут учиться вместе в одной школе
Региональный закон «Об образовании» начнут корректировать уже во время осенней сессии Самарской губернской думы. Одно из изменений коснется правил приема в учебные заведения детей из одной семьи.
В самарских школах катастрофическая нехватка мест. Острее всего проблема стоит в густонаселенных районах, таких, …
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19 июня 2018, 06:04
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В самарских школах неправильно распределяли уроки физкультуры
Прокуратура Кировского района Самары провела проверку в местных школах. Сотрудники надзорной службы зафиксировали несоответствие расписания уроков нормам СанПиН. В 26 образовательных учреждениях были выявлены нарушения.
Оказалось, что руководство учебных заведений допускало ситуации, когда уроки физкультуры ставились первыми или же очень близко …
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18 июня 2018, 05:29
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Азаров сообщил о строительстве новых школ и возможном переводе детей на пятидневку
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10 апреля 2018, 03:12
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400 британских школ получили письма с угрозами взрывов
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19 марта 2018, 11:12
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В блогах: В российских школах хотят ввести обязательные уроки селфи
Об этом рассказал известный российский блогер и путешественник Сергей Доля. Сегодня утром ему позвонил корреспондент ИА «ТАСС» и попросил прокомментировать идею обучать школьников искусству безопасного селфи. Как объяснил представитель агентства, существует инициатива некоего общественника Кудесова. Ее смысл в том, …
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8 июня 2015, 02:59