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«Бункер S» Эфир передачи от 26 июня 2018г 
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В Самаре братья и сестры смогут учиться вместе в одной школе

В Самаре братья и сестры смогут учиться вместе в одной школе

Региональный закон «Об образовании» начнут корректировать уже во время осенней сессии Самарской губернской думы. Одно из изменений коснется правил приема в учебные заведения детей из одной семьи.

В самарских школах катастрофическая нехватка мест. Острее всего проблема стоит в густонаселенных районах, таких, 

19 июня 2018, 06:04
В самарских школах неправильно распределяли уроки физкультуры

В самарских школах неправильно распределяли уроки физкультуры

Прокуратура Кировского района Самары провела проверку в местных школах. Сотрудники надзорной службы зафиксировали несоответствие расписания уроков нормам СанПиН. В 26 образовательных учреждениях были выявлены нарушения.

Оказалось, что руководство учебных заведений допускало ситуации, когда уроки физкультуры ставились первыми или же очень близко 

18 июня 2018, 05:29
Азаров сообщил о строительстве новых школ и возможном переводе детей на пятидневку

Азаров сообщил о строительстве новых школ и возможном переводе детей на пятидневку

В Самарской области в ближайшее время появятся восемь новых школ более чем на 8000 мест. Строительство должно начаться уже в 2018 году. А к 2025 году планируется открытие до 20 новых школ. Рассматривается вопрос о переводе на пятидневную учебную неделю 
10 апреля 2018, 03:12
400 британских школ получили письма с угрозами взрывов

400 британских школ получили письма с угрозами взрывов

19 марта британские школы подверглись спам-атаке. В образовательные учреждения поступили электронные письма о том, что в зданиях заложены бомбы. Для того, чтобы предотвратить трагедию, автор требовал выкуп. Всего было зафиксировано 400 писем.

Полицейские поспешили успокоить панику, и заявили, что 
19 марта 2018, 11:12
В блогах: В российских школах хотят ввести обязательные уроки селфи

В блогах: В российских школах хотят ввести обязательные уроки селфи

Об этом рассказал известный российский блогер и путешественник Сергей Доля. Сегодня утром ему позвонил корреспондент ИА «ТАСС» и попросил прокомментировать идею обучать школьников искусству безопасного селфи. Как объяснил представитель агентства, существует инициатива некоего общественника Кудесова. Ее смысл в том, 
8 июня 2015, 02:59
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