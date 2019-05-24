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Легко и непринужденно о бомбах информационной повестки. Илья Табуев, Александр Гутин и Денис Коршиков обсуждают, на каком уровне в «помидорной столице России» Сызрани установили цены на рассаду, по каким причинам профессия Александра Кокорина оказалась неприменима в СИЗО и почему 
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Цифры. Эфир передачи от 22.05.2019  
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В Самаре обрушились 24 этажа лестничных проемов в ЖК «Логика»

В Самаре обрушились 24 этажа лестничных проемов в ЖК «Логика»

В пятницу, 24 мая, в областной столице произошло ЧП. По информации наших телезрителей, обрушились 24 этажа лестничных проемов в жилом комплексе «Логика» на пересечении улиц Авроры и Съездовской. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Информация сейчас уточняется, официально она не 

24 мая 2019, 04:36
В Самаре нашли женщину, которая заставила ребенка залезть в мусорный бак ради просрочки

В Самаре нашли женщину, которая заставила ребенка залезть в мусорный бак ради просрочки

В Самаре нашли женщину, которая заставила своего ребенка залезть в мусорный бак. Напомним, что дама «прославилась» после того, как неравнодушные люди выложили в Сеть видео, на котором женщина доставала из мусорного контейнера своего ребенка - мальчика 5-7 лет. Очевидцы разместили 
24 мая 2019, 04:19
Под Самарой произошла массовая авария

Под Самарой произошла массовая авария

В пятницу, 24 мая, под Самарой на оренбургской трассе, в районе кладбища Песчаная Глинка случилось ДТП с участием нескольких легковых машин, «ГАЗели» и большегруза. По предварительной информации, у фуры отлетело колесо. В результате столкновения грузовая «ГАЗель» осталась без кузова. Информация 
24 мая 2019, 03:21
В Сызрани рыбаки говорят о массовой гибели мальков

В Сызрани рыбаки говорят о массовой гибели мальков

Специалисты прокомментировали слухи о массовой гибели мальков в Сызрани. Ранее местные рыбаки рассказали, что нашли мертвую рыбу на берегу реки. По их словам, причиной гибели мальков могло стать понижение уровня воды в Волге — она обмелела очень быстро и часть 
24 мая 2019, 03:05
В Самаре 76-летний водитель Volkswagen спровоцировал ДТП на Солнечной

В Самаре 76-летний водитель Volkswagen спровоцировал ДТП на Солнечной

В четверг, 23 мая, в областной столице произошла авария, в которой пострадала пассажирка иномарки. В 15:30 76-летний водитель на автомобиле Volkswagen Passat ехал по улице Солнечной в направлении 8-ой просеки. На регулируемом перекрестке улиц Солнечной и 7-ой просеки при повороте 
24 мая 2019, 02:39
Владельцы туалета на Кировском рынке заплатят 700 тысяч коммунальщикам

Владельцы туалета на Кировском рынке заплатят 700 тысяч коммунальщикам

Коммунальщики в Самаре решили пройтись с рейдом по торговым павильонам на Кировском рынке, чтобы проверить, как они подключены к сетям водоснабжения и водоотведения. Интересно, что владельцы местного общественного туалета, который посетители рынка посещали платно, были постоянными нарушителями - они не 
17 мая 2019, 02:38
Излишняя жесткость: что делать, если в квартиру поступает некачественная вода?

Излишняя жесткость: что делать, если в квартиру поступает некачественная вода?

Некоторое время назад губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел личный прием граждан, во время которого каждый мог сообщить ему о наболевшей проблеме. В числе тех, кто обратился к главе региона, были 
17 мая 2019, 02:12
Волга «потеряла» воду

Волга «потеряла» воду

Куйбышевское водохранилище перешло в режим наполнения, информирует минприроды Республики Татарстан. На такую меру гидроэнергетики вынуждены были пойти после резкого уменьшения уровня воды в Волге. По информации ведомства, приток в Камский речной бассейн значительно вырос, при этом уменьшился сброс воды в 
16 мая 2019, 12:07
Стало известно, почему подорожала речная переправа в Самаре

Стало известно, почему подорожала речная переправа в Самаре

"Самарское речное пассажирское предприятие" и региональный Минтранс прокомментировали скандальную ситуацию с резким ростом цен на переправу через Волгу. Расценки выросли 30-го апреля. Так, перевозка велосипеда подорожала на 25% - со 120 до 150 рублей. Цены на переправу внедорожников выросли более 

6 мая 2019, 04:57
Открылась речная переправа из Самары в Винновку и Зольное

Открылась речная переправа из Самары в Винновку и Зольное

С пятницы, 26 апреля, открылась речная переправа из Самары в Винновку и Зольное, а также заработал маршрут «Осипенко - Гаврилова Поляна». По сравнению с прошлым годом плата за проезд для пассажиров не изменилась. Ранее, с 19 апреля открылись маршруты «Самара 
26 апреля 2019, 10:29
В ночь на 25 апреля в Куйбышевском районе отключат холодную воду

В ночь на 25 апреля в Куйбышевском районе отключат холодную воду

В ночь на четверг, 25 апреля, в Куйбышевском районе Самары отключат холодную воду. На трубе холодного водоснабжения диаметром 700 мм, по которой она поступает в район, произошел технологический сбой. Рабочие провели диагностику, пробное отключение и подготовительные работы, сообщили в «РКС-Самара».
 
24 апреля 2019, 12:15
Сбросы Жигулевской ГЭС достигнут максимума к 27 апреля

Сбросы Жигулевской ГЭС достигнут максимума к 27 апреля

На Волге в районе Самары начал постепенно подниматься уровень воды, информирует Жигулевская ГЭС. 22 апреля на гидрообъекте открыли водосливную плотину. В ближайшие дни пропуск воды будет увеличиваться и достигнет максимума к 27 апреля. Затворы поднимаются медленно, чтобы не навредить рыбе. 
23 апреля 2019, 08:21
Почему экологический сбор в России хотят заменить налогом?

Почему экологический сбор в России хотят заменить налогом?

Новый налог для промышленности может быть введён в России уже в этом году. Речь идет о так называемых "грязных" предприятиях, которые сбрасывают отработанные стоки. Это должно подтолкнуть организации к внедрению современных технологий очистки в производство. Напомним, Самарская область принимает участие 
23 апреля 2019, 04:54
Пришла «большая вода»: 22 апреля откроют водосливную плотину на Жигулевской ГЭС

Пришла «большая вода»: 22 апреля откроют водосливную плотину на Жигулевской ГЭС

22 апреля на Жигулевской ГЭС откроют водосливную плотину. В настоящее время в бассейне Куйбышевского водохранилища началось половодье. На сегодняшний день свободный объем водохранилища достигает 9,5 млрд кубометров. Это почти на 7 процентов больше, чем в прошлом году. Следовательно, от «лишней 
20 апреля 2019, 02:42
В 2019 году в Самаре планируется построить три сухогрузных баржи

В 2019 году в Самаре планируется построить три сухогрузных баржи

В Самаре впервые за последние 100 лет началось строительство несамоходных сухогрузных барж. Торжественная церемония закладки судна состоялась накануне на территории ЗАО «Нефтефлот», в ней принял участие глава региона Дмитрий Азаров. Две ключевые секции несамоходных сухогрузных барж - как начало нового 
19 апреля 2019, 08:46
В Самаре впервые за 100 лет стартовало строительство несамоходных сухогрузных барж

В Самаре впервые за 100 лет стартовало строительство несамоходных сухогрузных барж

В Самаре впервые за последние 100 лет началось строительство несамоходных сухогрузных барж. Торжественная церемония закладки судна состоялась сегодня на территории ЗАО «Нефтефлот». До конца года на заводе изготовят три баржи RDB 12.
 
18 апреля 2019, 02:02
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