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В Самаре обрушились 24 этажа лестничных проемов в ЖК «Логика»
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24 мая 2019, 04:36
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В Самаре нашли женщину, которая заставила ребенка залезть в мусорный бак ради просрочки
В Самаре нашли женщину, которая заставила своего ребенка залезть в мусорный бак. Напомним, что дама «прославилась» после того, как неравнодушные люди выложили в Сеть видео, на котором женщина доставала из мусорного контейнера своего ребенка - мальчика 5-7 лет. Очевидцы разместили …
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24 мая 2019, 04:19
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Под Самарой произошла массовая авария
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24 мая 2019, 03:21
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В Сызрани рыбаки говорят о массовой гибели мальков
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24 мая 2019, 03:05
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В Самаре 76-летний водитель Volkswagen спровоцировал ДТП на Солнечной
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24 мая 2019, 02:39
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Владельцы туалета на Кировском рынке заплатят 700 тысяч коммунальщикам
Коммунальщики в Самаре решили пройтись с рейдом по торговым павильонам на Кировском рынке, чтобы проверить, как они подключены к сетям водоснабжения и водоотведения. Интересно, что владельцы местного общественного туалета, который посетители рынка посещали платно, были постоянными нарушителями - они не …
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17 мая 2019, 02:38
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Излишняя жесткость: что делать, если в квартиру поступает некачественная вода?
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17 мая 2019, 02:12
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Волга «потеряла» воду
Куйбышевское водохранилище перешло в режим наполнения, информирует минприроды Республики Татарстан. На такую меру гидроэнергетики вынуждены были пойти после резкого уменьшения уровня воды в Волге. По информации ведомства, приток в Камский речной бассейн значительно вырос, при этом уменьшился сброс воды в …
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16 мая 2019, 12:07
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Стало известно, почему подорожала речная переправа в Самаре
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6 мая 2019, 04:57
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Открылась речная переправа из Самары в Винновку и Зольное
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26 апреля 2019, 10:29
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В ночь на 25 апреля в Куйбышевском районе отключат холодную воду
В ночь на четверг, 25 апреля, в Куйбышевском районе Самары отключат холодную воду. На трубе холодного водоснабжения диаметром 700 мм, по которой она поступает в район, произошел технологический сбой. Рабочие провели диагностику, пробное отключение и подготовительные работы, сообщили в «РКС-Самара».
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24 апреля 2019, 12:15
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Сбросы Жигулевской ГЭС достигнут максимума к 27 апреля
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23 апреля 2019, 08:21
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Почему экологический сбор в России хотят заменить налогом?
Новый налог для промышленности может быть введён в России уже в этом году. Речь идет о так называемых "грязных" предприятиях, которые сбрасывают отработанные стоки. Это должно подтолкнуть организации к внедрению современных технологий очистки в производство. Напомним, Самарская область принимает участие …
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23 апреля 2019, 04:54
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Пришла «большая вода»: 22 апреля откроют водосливную плотину на Жигулевской ГЭС
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20 апреля 2019, 02:42
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В 2019 году в Самаре планируется построить три сухогрузных баржи
В Самаре впервые за последние 100 лет началось строительство несамоходных сухогрузных барж. Торжественная церемония закладки судна состоялась накануне на территории ЗАО «Нефтефлот», в ней принял участие глава региона Дмитрий Азаров. Две ключевые секции несамоходных сухогрузных барж - как начало нового …
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19 апреля 2019, 08:46
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В Самаре впервые за 100 лет стартовало строительство несамоходных сухогрузных барж
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18 апреля 2019, 02:02
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