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В Самаре, Новокуйбышевске и Чапаевске 4200 человек употребляют наркотики
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24 января 2017, 06:13
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Сызранцы обнаружили мышь в купленной муке
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21 января 2017, 03:42
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Под Сызранью водитель погиб из-за брошенного на дороге колеса
Полицейские устанавливают обстоятельства смертельного аварии на 863 километре автотрассы М-5 «Урал». Водитель «Лада-Приора» скончался из-за брошенного на проезжей части колеса.
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18 января 2017, 11:18
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В Сызрани 12-летнюю девочку полиция и органы опеки забрали у тяжелобольных родственников
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15 января 2017, 03:18
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Сызранец не снял наушники и погиб, попав под поезд
50-летний мужчина не услышал приближения грузового поезда на 140 километре перегона станции Губино-Новосызранский парк.
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14 января 2017, 03:23
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Самарские таможенники изъяли 1,5 килограмма стероидов, незаконно ввезенных из Китая
28-летний покупатель заказал сильнодействующие вещества по Интернету. Контрабанду обнаружили в посылке, которую пришло получать подставное лицо. Возбуждено уголовное дело.
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27 декабря 2016, 05:20
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В Самарской области один из самых насыщенных наркорынков ПФО
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25 ноября 2016, 03:34
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В общежитии Тольятти нашли тело 13-летнего мальчика
В субботу, 19 ноября, в одном из общежитий Тольятти был найден труп 13-летнего мальчика.
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21 ноября 2016, 11:16
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В России предлагают принудительно тестировать школьников на наркотики
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15 ноября 2016, 05:42
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Самарские таможенники пресекли контрабанду анаболических стероидов
Посылкой из Китая в Самару направили три килограмма запрещенных препаратов.
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5 октября 2016, 01:13
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В Шереметьево на таможне задержали первую партию контрабандных iPhone 7
Работники Шереметьевской таможни в процессе контроля пассажиров рейса Гонконг— Москва задержали одну из первых партий контрабандных смартфонов iPhone7. Об этом рассказывают отечественные СМИ.
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20 сентября 2016, 03:03
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Под Самарой уничтожили 3 тонны контрабандной рыбы
Более трех тонн контрабандной рыбной продукции задержали инспекторы Россельхознадзора совместно с сотрудниками ГИБДД Самарской области. Они получили оперативную информацию о том, что на территорию региона из Казахстана провозят продукцию животного происхождения без необходимых сопроводительных документов. Используя эти данные, инспекторы задержали …
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1 апреля 2016, 05:25