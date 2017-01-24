В Самаре, Новокуйбышевске и Чапаевске 4200 человек употребляют наркотики Именно такое количество состоит на учете в областном наркологическом диспансере. И это только официальные данные, на деле же таких зависимых, скрывающих свои губительные привычки и не обращающихся за помощью, в разы больше, говорят специалисты.

В группе риска сейчас - молодежь. …