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Массовое ДТП на Революционной: в Самаре столкнулись три авто
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15 октября 2018, 02:08
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Видео: задержанный за пьяное вождение игрок «Крыльев» ругался и намекал на высоких покровителей
Появилась видеозапись задержания защитника «Крыльев Советов», 23-летнего Георгия Тигиева. Его поймали во время поездки в нетрезвом виде. На видео запечатлена сцена, когда футболист не хотел отдавать свой внедорожник на время прохождения медицинского освидетельствования.
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15 октября 2018, 12:48
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В Сызрани 11 пожарных тушили мебель не совсем адекватного мужчины
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15 октября 2018, 12:09
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В Самаре грабитель похитил 42 тысячи рублей у супругов, которые скандалили
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15 октября 2018, 11:25
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В Самару пытались провезти поддельные запчасти для LADA на 8 млн рублей
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12 октября 2018, 03:17
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В Самарской области охранник зарезал жену из ревности
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12 октября 2018, 02:13
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Самарца пытали паяльником и утюгом из-за 4800 рублей
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12 октября 2018, 10:34