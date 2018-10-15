В Самару пытались провезти поддельные запчасти для LADA на 8 млн рублей … Стало известно, что за девять месяцев этого года в регионе было составлено 56 протоколов об административных правнарушениях, которые касались незаконного использования товарных знаков. Суд рассмотрел 18 из них на сумму в 340 тысяч рублей. За этот же период было раскрыто