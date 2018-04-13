12 апреля 2018 года после продолжительной болезни скончался Юрий Романов, в 1980-е годы возглавлявший Куйбышевскую городскую телефонную сеть. Прощание с Юрием Александровичем состоится 14 апреля с 11 до 12 часов в храме иконы Божией Матери «Скоропослушница» при больнице имени Пирогова по адресу: улица Полевая, 80б.
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Коллектив ТРК «ТЕРРА» выражает глубокие соболезнования генеральному директору Наталье Николаевне Камбаровой в связи с кончиной ее сестры Ирины Косяковой (Шипилло)
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6 апреля 2018, 05:16
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Умер оперный певец Дмитрий Хворостовский
Известный российский оперный певец Дмитрий Хворостовский скончался на 56-м году жизни. В июне позапрошлого года у исполнителя была диагностирована опухоль мозга.
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22 ноября 2017, 11:56
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Почетный гражданин Самары Владимир Золотарев скончался 14 ноября
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14 ноября 2017, 02:56
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Скончался один из самых ярких и уважаемых ученых–правоведов современной России Семен Абрамович Шейфер
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25 октября 2017, 05:10