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«Бункер S» Эфир передачи от 25.12.2018 
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Материалы по теме:

Дмитрий Шляхтин о «Крыльях Советов»: основной состав к НГ обновится на треть

Дмитрий Шляхтин о «Крыльях Советов»: основной состав к НГ обновится на треть

«ТЕРРА» продолжает серию эксклюзивных интервью с первыми лицами региона. О своих планах относительно команды «Крылья Советов» рассказал врио министра спорта, по совместительству председатель совета директоров футбольного клуба Дмитрий Шляхтин. Основной состав команды уже к Новому году обновится на треть. Уйдут 
27 декабря 2018, 09:47
В Самаре Новогодняя ночь будет морозной: местами до -25 градусов

В Самаре Новогодняя ночь будет морозной: местами до -25 градусов

По прогнозам синоптиков, с 28 декабря по 3 января в Самарской области прогнозируют снежную погоду, по ночам температура воздуха будет опускаться до -10, - 15 градусов, а днем - подниматься до - 10. Осадки не ожидаются только 30-31 декабря, рассказал 
27 декабря 2018, 09:19
В блогах: Самару наводнил контрафакт красной икры

В блогах: Самару наводнил контрафакт красной икры

Блогер siverkin пишет, что Самару наводнил контрафакт красной икры. "И как теперь отличать оригинал от подделки? - задается вопросом блогер. - На днях по просьбе родственницы глянул на гору банок красной икры по 199 руб. за 95 грамм. Смотрим 
27 декабря 2018, 05:13
В Самаре «прикрыли» подпольный игровой клуб на XXII Партсъезда

В Самаре «прикрыли» подпольный игровой клуб на XXII Партсъезда

В Самаре возбудили уголовное дело по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр». По версии следствия, с ноября по декабрь этого года в нежилом помещении одного из домов по улице XXII Партсъезда проводились азартные игры. Причем, для них использовалось игровое 
27 декабря 2018, 05:07
«Крылья Советов» пополнят 8 новичков

«Крылья Советов» пополнят 8 новичков

Врио министра спорта Самарской области и председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин в эксклюзивном интервью «ТЕРРЕ» рассказал о роли самарского клуба в проведении ЧМ- 2018 и о том, каким будет межсезонье «Крыльев». В составе команды появится 8 новичков, это 
25 декабря 2018, 02:11
«Крыльям Советов» придется до 50% средств получать за счет коммерческой деятельности

«Крыльям Советов» придется до 50% средств получать за счет коммерческой деятельности

Новая задача поставлена перед менеджментом самарского футбольного клуба «Крылья Советов». Теперь до 50% средств, предназначенных для собственных нужд, организация должна привлекать за счет своей же коммерческой деятельности. Для справки, в последнее время содержание футболистов ежегодно обходилось почти в 1 миллиард 
24 декабря 2018, 08:34
Олег Кононенко сфотографировался в футболке «Крыльев Советов» в космосе

Олег Кононенко сфотографировался в футболке «Крыльев Советов» в космосе

Космонавт Олег Коненко, который находится на борту Международной космической станции, сделал фото в футболке «Крыльев Советов» на фоне флага волжан. Как сообщили представители самарского клуба, Олег Кононенко - давний поклонник команды и передал болельщикам новогоднее поздравление. 
 
- В 90-х Олег 
21 декабря 2018, 03:41
В Самаре завершается укладка искусственного поля на «Металлурге»

В Самаре завершается укладка искусственного поля на «Металлурге»

На стадионе «Металлург» в Самаре завершается укладка искусственного покрытия. Общая площадь его составляет 8 тысяч квадратных метров, произведен газон был в Димитровграде. В отличие от натуральной травы, играть на нем можно и зимой. 
 
- У нас появилось достаточно много полей с 
17 октября 2018, 11:24
К ЧМ-2018 Евгений Савин назвал болельщикам главное правило посещения Металлурга

К ЧМ-2018 Евгений Савин назвал болельщикам главное правило посещения Металлурга

Посол ЧМ-2018 от Самары, бывший футболист клуба «Крылья Советов» и телеведущий Евгений Савин назвал самое опасное место Самары. По его мнению, это район стадиона «Металлург». Он посоветовал гостям Самары не посещать его после 22 часов. Напомним, с 14 июня по 
5 июня 2018, 03:20
«Крылья Советов» заявят на сезон в РФПЛ два стадиона

«Крылья Советов» заявят на сезон в РФПЛ два стадиона

На футбольный сезон 2018/2019 годов «Крылья Советов» намерены внести в заявку сразу два стадиона. Как и планировалось изначально, «Самара Арена» станет для волжан основной площадкой, а «Металлург» - резервной. Это намерение еще раз подтвердил на пресс-конференции генеральный директор клуба Виталий 

31 мая 2018, 09:03
Парк Металлургов в Самаре откроют после ремонта осенью 2018 года

Парк Металлургов в Самаре откроют после ремонта осенью 2018 года

В Самаре парк имени 50-летия Октября (Парк Металлургов) откроется после ремонта только осенью. Об этом в «Твиттере» сообщил представитель МАУ «Парки Самары». Напомним, ремонтные работы в парке на Металлурге начались в конце лета 2017 года. Завершены первые два этапа ремонта. 

23 мая 2018, 05:04
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