|
Дмитрий Шляхтин о «Крыльях Советов»: основной состав к НГ обновится на треть
«ТЕРРА» продолжает серию эксклюзивных интервью с первыми лицами региона. О своих планах относительно команды «Крылья Советов» рассказал врио министра спорта, по совместительству председатель совета директоров футбольного клуба Дмитрий Шляхтин. Основной состав команды уже к Новому году обновится на треть. Уйдут …
|
27 декабря 2018, 09:47
|
В Самаре Новогодняя ночь будет морозной: местами до -25 градусов
|
27 декабря 2018, 09:19
|
В блогах: Самару наводнил контрафакт красной икры
Блогер siverkin пишет, что Самару наводнил контрафакт красной икры. "И как теперь отличать оригинал от подделки? - задается вопросом блогер. - На днях по просьбе родственницы глянул на гору банок красной икры по 199 руб. за 95 грамм. Смотрим …
|
27 декабря 2018, 05:13
|
В Самаре «прикрыли» подпольный игровой клуб на XXII Партсъезда
|
27 декабря 2018, 05:07
|
«Крылья Советов» пополнят 8 новичков
|
25 декабря 2018, 02:11
|
«Крыльям Советов» придется до 50% средств получать за счет коммерческой деятельности
Новая задача поставлена перед менеджментом самарского футбольного клуба «Крылья Советов». Теперь до 50% средств, предназначенных для собственных нужд, организация должна привлекать за счет своей же коммерческой деятельности. Для справки, в последнее время содержание футболистов ежегодно обходилось почти в 1 миллиард …
|
24 декабря 2018, 08:34
|
Олег Кононенко сфотографировался в футболке «Крыльев Советов» в космосе
|
21 декабря 2018, 03:41
|
В Самаре завершается укладка искусственного поля на «Металлурге»
|
17 октября 2018, 11:24
|
К ЧМ-2018 Евгений Савин назвал болельщикам главное правило посещения Металлурга
|
5 июня 2018, 03:20
|
«Крылья Советов» заявят на сезон в РФПЛ два стадиона
На футбольный сезон 2018/2019 годов «Крылья Советов» намерены внести в заявку сразу два стадиона. Как и планировалось изначально, «Самара Арена» станет для волжан основной площадкой, а «Металлург» - резервной. Это намерение еще раз подтвердил на пресс-конференции генеральный директор клуба Виталий …
|
31 мая 2018, 09:03
|
Парк Металлургов в Самаре откроют после ремонта осенью 2018 года
|
23 мая 2018, 05:04