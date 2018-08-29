|
Завотделением больницы в Жигулевске будут судить за мошенничество и подделку документов
В Жигулевске будут судить заведующую отделением сестринского ухода Центральной городской больницы. Ее подозревают в злоупотреблении служебным положением и подделке документов.
По версии следствия, в ноябре 2016 года 66-летняя женщина оформила на должность дворника своего знакомого. При составлении документов она подделала подпись …
|
29 августа 2018, 12:48
|
321 КОИБ используют 9 сентября в Самарской области
На выборах в единый день голосования 9 сентября в Самарской области будут применяться 321 КОИБ — электронные урны для голосования. Чтобы показать, как новинка работает, представители избирательной комиссии организовали специальную акцию «Обмани КОИБ». Представитель IT-компании и члены Самарского независимого наблюдения …
|
29 августа 2018, 12:21
|
В Самарской области для избирателей, голосующих впервые, приготовили подарки
Член Центральной избирательной комиссии России Василий Лихачев посетил Самарскую область в последний раз перед общероссийским днем голосования 9 сентября. В целом глобальных нарушений в ходе агитационного процесса он не заметил, за что наградил членов регионального избиркома. Но отметил, что необходимо …
|
29 августа 2018, 11:21
|
Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"
|
13 августа 2018, 11:37
|
Пятеро игроков покинули хоккейный клуб «Лада»
Хоккейный клуб «Лада» объявил об очередных кадровых решениях в команде. Расположение тольяттинцев покинут сразу несколько игроков. Контракты будут разорваны с Дмитрием Дрожжиным, Антоном Моренцом, Данилом Семеновым и Романом Поляничевым. Трудовые соглашения будут закрыты по обоюдному соглашению сторон. Также по обоюдному согласию сторон расторгнут …
|
29 мая 2018, 09:49
|
Хоккейная «Лада» вернет себе прежний логотип
Хоккейный клуб «Лада» вернет себе старый логотип. Соответствующее голосование среди болельщиков было инициировано на митинге в поддержку команды.
Всего в опросе принял участие 3521 человек. Подавляющее большинство участников, 1999, высказались за возвращение старого логотипа. 815 человек высказались за изготовление новой символики. …
|
29 мая 2018, 09:10
|
Хоккейная «Лада» стала фарм-клубом ярославского «Локомотива»
Тольяттинский хоккейный клуб «Лада» стала фарм-клубом для ярославского «Локомотива». Команды подписали соответствующее соглашение о сотрудничестве, сообщает сайт автозаводцев.
- После длительных переговоров мы подписали договор о сотрудничестве с «Локомотивом». Это взаимовыгодное соглашение, которое позволит «Ладе» привлекать игроков ярославского клуба, а хоккеисты …
|
24 мая 2018, 10:08
|
В третьем тестовом матче на стадионе «Самара Арена» тольяттинская «Лада» одолела новотроицкую «Носту»
16 мая в рамках первенства Профессиональной футбольной лиги тольяттинская «Лада» принимала новотроицкую «Носту». Встреча проходила на стадионе «Самара Арена». Матч стал третьей тестовой игрой, необходимой для того, чтобы новый спортобъект допустили до проведения поединков чемпионата мира по футболу. На зрительских …
|
17 мая 2018, 09:18
|
Гандбольная «Лада» вышла в полуфинал плей-офф чемпионата России
|
4 апреля 2018, 10:59
|
Гандболистки «Лады» разгромили московский «Луч»
28 февраля гандболистки тольяттинской «Лады» провели свой предпоследний матч в рамках предварительного этапа чемпионата суперлиги. Соперницами автозаводчанок стали москвички из клуба «Луч».
Однозначными фаворитками встречи сразу считались тольяттинки. Более-менее равной игра была только до перерыва, на который команды разошлись со счетом …
|
1 марта 2018, 01:30
|
Тренером вратарей гандбольной «Лады» стал Павел Сукосян
|
14 февраля 2018, 09:51
|
В блогах: на чем ездят олимпийские чемпионки из Тольятти
Блогер chaga рассказал про транспорт, на котором ездят четыре девчонки, взявшие для России золотые медали на минувшей Олимпиаде в Бразилии.
Блогер chaga посвятил свой пост транспорту олимпийских чемпионов из Самарской области и опубликовал фото.
«Речь об автобусе гандбольного …
|
22 сентября 2016, 02:40